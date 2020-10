Romance de novela Por People Staff Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next mezcal entertainment Guy Ecker y Jacqueline Bracamontes presentan su nueva novela en Ciudad de México; Enrique Iglesias, Carlos Vives y Chayanne apadrinan un nuevo canal, y Sandra Montoya se va de carnavales. Empezar galería Nueva mancuerna mezcal entertainment Guy Ecker y Jacqueline Bracamontes presentaron en ciudad de México la nueva novela, Heridas de amor, que comenzaron a grabar esta semana. El proyecto significa el primer estelar para la actriz mexicana, y el regreso a la pantalla chica del galán sudamericano, quien por cierto, tiene un tercer hijo en camino. 1 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Talismanes Spanish Broadcasting system Los cantantes Enrique Iglesias y Carlos Vives festejaron al lado del empresario Raúl Alarcón Jr. (centro), el lanzamiento oficial del nuevo canal Mega TV en Miami, FL. Vives aprovechó la oportunidad para anunciar que en breve debutará en dicha cadena con su propio programa. 2 de 11 Applications Ver Todo Solidario spanish broadcasting system Otro que acudió a celebrar el lanzamiento de SBS fue el boricua Chayanne, quien se unió a la larga lista de famosos como Daddy Yankee, Ricky Martin y Wisin y Yandel que acudieron al festejo. 3 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Con sentimiento NTX Fotos Mostrando mucha pierna y mucha inspiración, la cantante venezolana Sandra Montoya se presentó en el carnaval Villahermosa 2006 en Tabasco, México, al que acuden anualmente miles de personas. 4 de 11 Applications Ver Todo buen novio reforma via newscom Después de ofrecer cuatro conciertos en Monterrey, México, (foto), Luis Miguel partió raudo a Chihuahua con su amada Aracely Arámbula. Según aseguran varios medios, el Sol está preparando un gran reventón para celebrar el cumpleaños de la Chule. 5 de 11 Applications Ver Todo somos cantantes getty images Andrea Bocelli invitó a Christina Aguilera a acompañarlo en el escenario del Festival de San Remo el sábado. La colaboración, que también se extendió a la grabación de la canción "Somos novios" de Armando Manzanero, surgió después de que el italiano escuchara a Aguilera en la radio. 6 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿En qué quedamos? ntx fotos Poncho Lizárraga dio una conferencia de prensa para decir que Banda El Recodo finalmente le ganó la demanda a su ex vocalista, Carlos Sarabia. El problema es que este último dice que también ganó la suya, así que no queda claro cómo terminará esta historia. 7 de 11 Applications Ver Todo Felices y contentos getty images Después de participar en la 78va entrega de los premios Oscar, Jennifer López y Marc Anthony se relajaron en la fiesta que cada año ofrece la revista Vanity Fair. Cuando le preguntaron si después irían a otra fiesta, el salsero respondió: "Habría que preguntarle a [Jennifer], ella es la que decide". 8 de 11 Applications Ver Todo noche perfecta getty images Agradeciendo a su "madre, mi país, Argentina; y a todos los latinos", Gustavo Santaolalla celebró su Oscar a la Mejor Música Original por Brokeback Mountain. El músico cerró así una temporada redonda que además le reportó un Globo de Oro y su inclusión en la lista de los 25 Hispanos Más Influyentes elegidos por la revista Time. 9 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio mejor escote getty images Paulina Rubio no estaba nominada a ningún Oscar, pero bien se podría haber llevado la estatuilla al Mejor Escote, gracias a este vestido de Alvin Valley. La cantante se tomó un descanso de la grabación de su nuevo álbum para asistir a la fiesta anual de la Elton John AIDS Foundation para ver los famosos premios. 10 de 11 Applications Ver Todo todos juntos getty images Muy seria y vestida por Valentino llegó Paz Vega a los Oscar. La actriz y su esposo (izq.) fueron invitados por Morgan Freeman, con quien actualmente filma la película 10 Items or Less. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close View image Romance de novela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.