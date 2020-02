La chef del Super Bowl, Dayanny de la Cruz, nos da sus platos ideales para ver un evento deportivo en casa By Andrés Rubiano ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images No solo Shakira y JLo fueron protagonistas del Super Bowl LIV, otra mujer latina también brilló con luz propia durante el evento: La chef Dayanny de la Cruz, quien se convirtió en la primera mujer en la historia a cargo de la comida de un Super Bowl. Hablamos con la carismática dominicana y nos compartió estos cuatro platos perfectos para amenizar una reunión en casa para ver un evento deportivo. Chef Dayanny de la Cruz/Instagram El Super Bowl LIV fue una fiesta 100% latina y una de las estrellas que brilló tras bambalinas fue la chef dominicana Dayanny de la Cruz, quien tuvo la difícil tarea de estar a cargo de la comida para los más de 60,000 aficionados que llegaron al Hard Rock Stadium de Miami para ver el gran juego en vivo, incluyendo a todos los invitados VIP como Shakira y JLo. Para Dayanny fue una noche mágica, inolvidable y emotiva, pues fue testigo de la fiesta latina que se vivió en uno de los eventos más vistos en el mundo entero. "Aquí estamos para quedarnos, no para competir, sino para ayudarnos, seguir levantando a los latinos y seguir adelante en este país", dijo en conversación con People en Español.

Grandes eventos deportivos como el Super Bowl, la Champions League, la Copa Mundial de Fifa o los Juegos Olímpicos se han transformado en la mejor excusa para reunirse en casa junto a la familia y amigos. Nada como una tarde junto a los seres queridos disfrutando de lo mejor del deporte. Desde luego, la comida también es protagonista de cada una de estas reuniones y no perdimos la oportunidad de preguntarle a Dayanny por sus platos ideales para amenizar la ocasión.

Esto nos recomendó: Sliders con pan sin gluten

¿Quién no ama una deliciosa hamburguesa? Este fue uno de los platillos que nos recomendó Dayanny para ser protagonista de tu reunión en casa. Además la dominicana nos dio un par de tips para hacer de este tradicional plato algo mucho más saludable.

Cambiar el pan regular por una opción sin gluten y además usar las llamadas "imposible burguers" (hamburguesas veganas que saben igual que sus hermanas hechas con carne) le pueden dar un giro total a los tradicionales sliders y así dejarán de ser un atentado de calorías contra tu dieta.

Alitas ahumadas

Por supuesto, Dayanny sabe que para muchos amantes del deporte las alitas de pollo son infaltables, así que nos regaló una deliciosa idea que además hará de este popular plato no solo algo más saludable, también más delicioso.

"Si tienes un buen grill, compra una buena leña y haz alitas ahumadas. Son perfectas", nos recomendó la dominicana. Además, puedes cambiar los tradicionales dippings de las salsas ranch, buffalo y BBQ por esta deliciosa opción a base de cilantro que nos compartió el chef James, estrella de Telemundo.

Pinchos de sandía y queso

"Es algo que siempre hago para cualquier tailgate y que es más saludable. Compro sandía, la corto en cuadritos, hago unos pinchos de sandía con queso fresco o blanco y les echo un poquito de balsámico", nos aconsejó la estrella latina de la culinaria. "Saben riquísimo, un poquito salado, un poquito dulce".

Tostadas con aguacate, tomate y tocino

Y su última recomendación para completar el menú está para chuparse los dedos. Según Dayanny, este sencillo snack se convierte en el acompañante perfecto para complementar el menú de la ocasión.

La dominicana nos recomendó primero saltear juntos el tocino y los tomates, para luego agregarlos a la tostada con aguacate. "Tienes los sliders, las alitas, los pinchos de fruta con queso y al final terminas con una tostada de aguacate bien rica, con un condimento de tomate y tocino. Sale riquísimo". ¿Cuándo hacerlo?

Aquí te damos ideas de algunos eventos deportivos que se desarrollarán próximamente y en los que podrás sorprender a tu familia y amigos con estas suculentas ideas de la chef Dayanny. Toma nota y separa el día en tu calendario: El martes 18 de febrero inicia la instancia definitiva de la Champions League.

El domingo 22 de mayo se llevarán a cabo las legendarias 500 Millas de Indianápolis. El 12 de junio inicia la Copa América Argentina-Colombia. La Eurocopa inicia el mismo 12 de junio. El Juego de las Estrellas de las grandes ligas es el 12 de julio. Y el 24 de julio arrancan los Juegos Olímpicos de Tokio.

