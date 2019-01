¡Qué envidia, Dayanara! People Staff PLAYA, SOL Y AMAURY THE GROSBY GROUP BOQUITA AVENTURERA AGENCIA-MEXICO.COM EL CRUCERO DEL AMOR GETTY IMAGES (2) ENTRE AMIGOS GETTY IMAGES NO PODÍA FALTAR GETTY IMAGES PODERES ¡ACTÍVENSE! GETTY IMAGES POR FIN APARECIERON GETTY IMAGES 1 of 8 Advertisement 1 of 7 THE GROSBY GROUP PLAYA, SOL Y AMAURY El actor puertorriqueño Amaury Nolasco, quien lleva más de dos meses saliendo con Dayanara Torres, mostró que sus habilidades van más allá de la actuación. Aquí vemos al apuesto actor enfrentándose a las olas de una playa en Malibú, CA, enseñando cuerpazo ¡Aparécete Daya antes de que te lo roben! Advertisement 2 of 7 AGENCIA-MEXICO.COM BOQUITA AVENTURERA La cantante mexicana Mary Boquitas muestra sus atributos de vedette durante su debut como protagonista en la obra musical Aventurera en Ciudad de México. 3 of 7 GETTY IMAGES (2) EL CRUCERO DEL AMOR Esta parejita no se cansa de celebrar. Y es que horas antes de celebrar su boda por el civil, la actriz Eva Longoria y el basquetbolista Tony Parker festejaron junto a sus amigos a bordo de un crucero por el Río Siena, en París, Francia. Advertisement 4 of 7 GETTY IMAGES ENTRE AMIGOS Ben Affleck se detuvo a saludar al jugador de póquer profesional, Jacob Zalewski (izq.), a su llegada a la serie mundial del Torneo de Póquer de Celebridades, Ante Up for Africa, en Las Vegas, NV. Advertisement 5 of 7 GETTY IMAGES NO PODÍA FALTAR En el mismo evento donde vimos a Ben Affleck también estuvo, por supuesto, Matt Damon quien se diviertió como si estuviera filmando la imaginaria secuela Ocean’s Fourteen. Advertisement 6 of 7 GETTY IMAGES PODERES ¡ACTÍVENSE! La bella actriz Jessica Alba (Fantastic Four) ofreció una sonrisa capaz de derretir a cualquier superhéroe, al salir del Hotel Hyatt en París, Francia. Advertisement 7 of 7 GETTY IMAGES POR FIN APARECIERON La pareja conformada por los actores Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar lució radiante a su llegada a la premier del filme Hairspray, en Londres, Inglaterra. Lo que no sabemos es ¿en dónde se habían metido todo este tiempo?. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

