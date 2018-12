“Imprescindible llevar un caftán, [me encantan] los de Theodora and Callum, y sus pañuelos para la playa”, dice la intérprete. “El mejor consejo de belleza para el verano es llevar un sombrero para el sol. [Me fascinan] los de Tracy Watts”.

Caftán Miami Beach, de Theodora and Callum. $195. theodoraandcallum.com

Sombrero de algodón Flower Power, de Tracy Watts. $168. tracywatts.com