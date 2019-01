Premios Juventud 2014: El show en imágenes (FOTOS) Revive los mejores momentos de Premios Juventud 2014, que tuvieron lugar este jueves en Miami. Revive los mejores momentos de Premios Juventud 2014, que tuvieron lugar este jueves en Miami. Advertisement 2 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Chino y Nacho fueron los encargados de dar inicio a esta entrega de Premios Juventud, y lo hicieron con muchi rtimo, con su canción “Tú me quemas”. 3 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Jencarlos Canela, Dulce María y Larry Hernández fueron los encargados de entregar el primero de los cinco premios que se llevó Romeo Santos. Advertisement 4 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Romeo Santos se llevó el premio ‘Lo toco todo’ por su disco Fórmula Vol. 2. Advertisement 5 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Juanes interpretó en vivo su tema “Una flor”. Advertisement 6 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Ana Brenda y El Dasa ejercieron de presentadores y nos regalaron algunos momentos divertidos como este, en el cual nos explican el significado de unos mensajes escritos con emoticonos. Advertisement 7 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Luis Coronel interpretó su canción “Tenerte”. Advertisement 8 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Con mucha elegancia recogió Pitbull su premio ‘Mi artista urbano’. Advertisement 9 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Los chicos de Camila hicieron vibrar el BankUnited Center de Miami con “Decidiste dejarme”. Advertisement 10 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 El cantante de música urbana Maluma lució cuerpazo durante su actuación. El colombiano puso a bailar a los presentes con su canción “La temperatura”. Advertisement 11 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Gerardo Ortiz se llevó el premio ‘Mi artista regional mexicano’. Advertisement 12 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Prince Royce enloqueció a sus fanáticas en el BankUnited Center de Miami al interpretar su sencillo “Soy el mismo”. Advertisement 13 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Enrique Iglesias puso a todos a bailar con su tema “Bailando” junto a Descemer Bueno (izq.) y Gente de Zona, integrado por los cubanos Randy Malcom (con chaqueta amarilla) y Alexander Delgado. Advertisement 14 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Tras poner a todos a bailar, el español recibió el premio especial Supernova por su destacada carrera artística. Advertisement 15 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez lució así de bella durante la ceremonia, en la que fue la encargara de entregar el premio especial Supernova a Enrique Iglesias. Advertisement 16 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 La cantante Becky G trajo el ritmo al escenario de Premios Juventud con su tema “Shower”. Advertisement 17 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Wisin trajo la fuerza del reggeatón con su canción “Adrenalina”. El puertorriqueño estuvo acompañado sobre el escenario por Jennifer López y Ricky Martin, quienes se presentaron en un holograma. Advertisement 18 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Así de divina lució la Diva de El Bronx en el holograma. Advertisement 19 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Chiquis Rivera estrenó su tema “Esa no soy yo” en el escenario de Premios Juventud. Advertisement 20 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Con el gran estilo que la caracteriza, la española Natalia Jiménez subió al escenario para interpretar “Creo en mí”. Advertisement 21 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Espinoza Paz fue pura energía sobre el escenario de Premios Juventud. Advertisement 22 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 El cantante Austin Mahone demostró sus dotes de bailarín sobre el escenario, donde actuó junto a Pitbull. Advertisement 23 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Después de este premio, es oficial, William Levy ¡está buenísimo! Advertisement 24 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 La temperatura subió cuando Becky G y Austin Mahone estuvieron a punto de besarse cuando presentaban uno de los premios de la noche. Advertisement 25 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Romeo Santos se tomó esta selfie mientras interpretaba “Eres mía”. Advertisement 26 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Gerardo Ortiz estuvo muy bien acompañado durante su actuación. Advertisement 27 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Prince Royce se alzó con el premio ‘Síganme los buenos’. ¿Le siguen? Advertisement 28 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 El Dj favorito es Enrique Santos. Advertisement 29 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Como de costumbre, David Bisbal lo dio todo sobre el escenario. Advertisement 30 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 El cantante español interpretó su canción "No amanece". Advertisement 31 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Así de bella y muy sexy lució Zuleyka Rivera cuando le tocó presentar un premio. Advertisement 32 of 32 Rodrigo Varela/Getty Images for Univision PREMIOS JUVENTUD 2014 Carlos Vives y Gloria 'Goyo' Martínez, del grupo ChocQuib Town, cerraron con broche de oro esta premiación. ¡Hasta la próxima!

