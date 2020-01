Comidas que no pueden faltar para ver el Super Bowl By andresrubiano2020 ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images ¡Aceptémoslo! Es una realidad que solo un poco más de 60,000 afortunados serán los invitados de honor para ver el Super Bowl LIV en vivo, ¡qué envidia! Pero esto no significa que aquellos que lo veremos por televisión no podamos disfrutar en grande junto a nuestra familia y amigos del gran juego. Todo lo contrario, con este listado te ayudamos a que comas delicioso mientras ves el juego entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City, a Shakira y JLo en el Halftime Show y los afamados comerciales. ¡Bon Appétit! Empezar galería Ayuda experta Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Sony Pictures Entertainment Para crear este listado de platillos que no pueden faltar en un Super Bowl contamos con la ayuda del querido Chef James, estrella de Telemundo, quien nos dió su opinión experta sobre los infaltables para el gran juego. Además te compartiremos algunos tips para darle un twist más saludable a estos snacks, ya que no queremos que arruines la dieta que seguramente iniciaste después de las fiestas de fin de año. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Alas de Pollo Image zoom Getty Images El Super Bowl es una de esas ocasiones en las que queremos estar en familia y con los amigos, pero al mismo tiempo deseamos pasar la menor cantidad de tiempo cocinando. Para el chef James, las alas de pollo horneadas son una receta ideal para este día, ya que son muy fáciles de hacer. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Una delicia! Image zoom Getty Images Una forma sencilla de hacer de este plato algo más saludable es evitar el uso de salsas como barbecue y buffalo o evitar el uso de dippings para acompañar las alitas. ¿Pero cómo hacer entonces para darles sabor? Muy fácil, la recomendación que nos da el chef James es sazonarlas muy bien con especias naturales antes de hornearlas. Y si quieres darle un sabor latino a este plato puedes usar esta receta especial de especias creada por el querido chef de Un nuevo día. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Guacamole Image zoom Getty Images Desde luego, para el chef James un buen guacamole siempre será un snack perfecto para cualquier ocasión, además es fácil y rápido de preparar. Unos buenos aguacates, algo de sal, cebolla, tomate y limón es lo que necesitas para tener un sencillo pero delicioso guacamole hecho en casa. 4 de 10 Applications Ver Todo Compañía ideal Image zoom Getty Images Desde luego, un buen guacamole siempre irá acompañado de chips. Seguramente en el supermercado podrás encontrar varias opciones de chips, así que intenta elegir algunos que hayan sido hechos con productos orgánicos, que sean gluten free, bajos en carbohidratos y azúcar. 5 de 10 Applications Ver Todo Pizza Image zoom Getty Images ¿Un Super Bowl sin pizza es realmente un Super Bowl? Una pregunta existencial para muchos amantes del fútbol americano y la pizza. Aunque este platillo de origen italiano no es reconocido por estar entre las opciones de comida más saludables, aquí te damos algunas opciones para que no te sientas culpable de comerte un par de rebanadas: 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La mejor opcción Image zoom Getty Images Recuerda que aquellas pizzas que son preparadas desde cero siempre tendrán ingredientes más frescos, sin preservativos y salsas con bajo contenido de azúcar (dependiendo del restaurante). Tip: entre más ingredientes agregues a tu pizza, menos saludable será. 7 de 10 Applications Ver Todo Plato de vegetales Image zoom Getty Images Una bandeja con varias opciones de vegetales siempre será un excelente acompañante para platillos como las alitas de pollo, así lo recomienda el chef James. Apio, zanahorias, pepinos o brócoli pueden ser los protagonistas de tu bandeja, a la cual también puedes agregar otros vegetales que amen tus invitados. 8 de 10 Applications Ver Todo Cerveza Image zoom Getty Images Una cerveza helada es para muchos la mejor bebida para ver un evento deportivo. Desde luego, hay opciones de cerveza que te ofrecen en su contenido cantidades mucho más bajas en azúcar, en especial aquellas conocidas como light. Agrega un poco de limón y una pizca de sal a tu cerveza y la llevarás a otro nivel. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement En manos expertas Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images No olvides seguir al Chef James en su cuenta de Instagram -@ChefJames- para que estés al tanto de todas las recetas, tips y secretos que comparte a diario el venezolano con sus miles de fans alrededor del mundo entero. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Comidas que no pueden faltar para ver el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.