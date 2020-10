¿En qué andan los famosos?

Close

Kim Kardashian, Penélope Cruz, Eiza González, Eva Longoria con José Bastón, Selena Gómez, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Luis Enrique, y más... ¡Míralos!

DE LUNA DE MIEL

Kim Kardashian disfruta de un refresco mientras continúa con la segunda parte de su luna de miel en Punta Mita, en la bahía de Banderas, en el estado mexicano de Nayarit.

RODAJE EN MADRID

Vimos a la actriz española Penélope Cruz cuando se dirigía al set de rodaje de su nueva película Ma ma, en Madrid.

ALMUERZO EN L.A. Eiza González espera a que le traigan su automóvil tras disfrutar de un almuerzo con unas amigas en Los Ángeles.

MUY ENAMORADOS

Eva Longoria y su novio José Bastón, presidente de televisión y contenidos de Grupo Televisa, se mostraron así de felices durante una salida nocturna en Los Ángeles.

CON AMIGAS

Selena Gómez pide que le traigan su automóvil mientras conversa con unas amigas a la salida de un restaurante de West Hollywood, CA.

FAN DEL MUNDIAL

Nos llegó esta foto de Carlos Vives mostrando su entusiasmo por el inicio del Mundial de Brasil. El cantante colombiano se dirigía al estadio Arena Corinthians de Sao Paulo para presenciar el partido inaugural entra la selección brasileña y la croata.

CON MUCHO AMOR

Captamos este momento romántico entre el actor Will Smith y su esposa, Jada Pinckett Smith, mientras hacían ejercicio juntos en una playa de Hawaii.

CON LAS BUENAS CAUSAS

Alejandro Sanz visitó a niños enfermos ingresados en el hospital 12 de Octubre de Madrid. El cantante ejerció de padrino de una iniciativa de la Fundación Juegaterapia para construir un jardín infantil en la azotea del centro hospitalario.

CONTRA EL ABUSO

En su visita a la capital mexicana, el actor y músico estadounidense Drake Bell se unió a la campaña contra el bullying junto a los artistas mexicanos Carla Mauri, Bárbara Islas, Vadhir Derbez y Alejandra García.

PREPARANDO NUEVO DISCO

Nos encontramos con el cantante Luis Enrique cuando llegaba a su estudio de grabación en Miami.

CON LOS COLORES DE BRASIL

La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio y su hija Anja se vistieron con los colores de su país para ver en un bar de Los Ágeles el partido que enfrentó a su selección con Croacia y que acabó con victoria de los anfitriones por tres goles a uno.

DE PASEO

Un relajado Eduardo Yáñez se dio un paseo tras un almuerzo en Beverly Hills, CA.

DE CELEBRACIÓN

La actriz mexicana Bárbara de Regil asistió junto a otros famosos a la celebración del segundo aniversario de la agencia de relaciones públicas Galo Pink en Ciudad de México.

TRANSMITIENDO LA FIESTA

La presentadora de Ritmo deportivo (Telemundo) Leti Coo se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, para captar el ambiente y colorido de Brasil durante la disputa del Mundial.

GIRA ESPAÑOLA

Las cámaras de los paparazzi captaron a Miley Cyrus junto con un amigo disfrutando del sol de Barcelona en la piscina de un hotel de la Ciudad Condal. La cantante estadounidense se encuentra en España con motivo de su gira Bangerz Tour con la que también visitará Madrid.

ENMASCARADA

La actriz Nicole Kidman asistió a la fiesta de máscaras que organizó la Fundación Celebrate Life que tuvo lugar en el hotel Grand Hyatt, en Melbourne, Australia.

NUEVO PROYECTO

Sylvia Pasquel presentó en una rueda de prensa en México D.F. su próxima representación, un monólogo titulado No seré feliz pero tengo marido, que se estrenará el próximo 28 de junio en el teatro 11 de Julio.

ABRAZO DE CAMPEÓN

El exboxeador Mike Tyson compartió una divertida tarde con la presentadora Danella Urbay en el show Paparazzi TV (Mega TV).

