Míralos... con sus bebés - semana del 6 de marzo ¿Qué andan haciendo los famosos con sus hijos? Aquí, las fotos más recientes ¡y más tiernas! ¿Qué andan haciendo los famosos con sus hijos? Aquí, las fotos más recientes ¡y más tiernas! More Tania Cháidez COLOMBIANÍSIMOS MANUEL PEDRAZA/AFP/Getty Images AHORA SÍ: COLOMBIANO MANUEL PEDRAZA/AFP/Getty Images GANA PATAKY Splashnews/The Grosby Group DE COMPRAS POR LONDRES XPOSUREPHOTOS/The Grosby Group SE LO GANÓ FameFlynet/The Grosby Group BELLA DURMIENTE FameFlynet/The Grosby Group DE LA MANO DE MAMÁ FameFlynet/The Grosby Group CLAVADITAS INF Photo/The Grosby Group DANDO UNA VUELTA BAUER-GRIFFIN/The Grosby Group EN HOMBROS DE PAPÁ X17online/The Grosby Group PEQUEÑO BAILARÍN INF Photo/The Grosby Group DE RELAX X17/The Grosby Group BEBÉ VIGILANTE The Grosby Group DE VIAJE CON MAMÁ The Grosby Group JUGANDO EN LA PLAYA Bauer Griffin/The Grosby Group EN BICICLETA POR VENICE BEACH X17online/The Grosby Group LA FAMILIA AFFLECK AL COMPLETO AKM-GSI/The Grosby Group BESAZO DE MAMÁ Bauer-Griffin/The Grosby Group DE BABY SHOWER AKM-GSI/The Grosby Group UNA TARDE EN EL MERCADO X17online/The Grosby Group DÍA DE PLAYA EN FAMILIA Bauer-Griffin/The Grosby Group TODO UN PADRAZO The Grosby Group NADA DE ESFUERZOS PacificCoastNews/The Grosby Group UN DÍA ENTRE LIBROS X17online/The Grosby Group PAREJA SOBRE RUEDAS Splashnews/The Grosby Group ¿AL CAMPO DE FÚTBOL? Agencia México GLOBOS PARA SAN VALENTÍN Bauer griffin/The Grosby Group RUMBO A LONDRES The Grosby Group MINI FASHIONISTA The Grosby Group EN BRAZOS DE MAMÁ X17/The Grosby Group ACOMPAÑANDO A MAMÁ Mavrix/The Grosby Group BUSCANDO MUEBLES BuzzFoto/The Grosby Group VAMOS DE PASEO ACE Pictures/Grosby Group COMPRAS VINTAGE The Grosby Group DÍA DE PIZZA Bauer-Griffin/Grosby Group LISTOS PARA EL DESPEGUE GSI Media/The Grosby Group DE PASEO CON SUS HIJOS X17/The Grosby Group ¡QUÉ FRÍO! The Grosby Group VISITA AL MÉDICO The Grosby Group 1 of 40 Advertisement 1 of 39 MANUEL PEDRAZA/AFP/Getty Images COLOMBIANÍSIMOS Shakira llevó a su hijito Milan a Colombia por primera vez, durante una visita para inaugurar una escuela de su fundación Pies Descalzos en Loma del Peye, Cartagena. Advertisement 2 of 39 MANUEL PEDRAZA/AFP/Getty Images AHORA SÍ: COLOMBIANO “He llegado con mi hijo Milan por primera vez a mi país, que es su patria también, y estoy muy emocionada también porque hoy le entreganoficialmente su pasaporte de colombiano”, dijo Shakira en la inauguración del colegio. 3 of 39 Splashnews/The Grosby Group GANA PATAKY Un miembro del equipo de la sesión fotográfica bromea con Elsa Pataky sobre quién tiene la panza más grande. Advertisement 4 of 39 XPOSUREPHOTOS/The Grosby Group DE COMPRAS POR LONDRES Victoria Beckham salió a hacer unas compras por Londres acompañada por su hija Harper y su hijo Romeo. Advertisement 5 of 39 FameFlynet/The Grosby Group SE LO GANÓ Captamos a la supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio junto a su hija Anja, después de recogerla de sus clases de ballet en Los Ángeles. Ambrosio recompensó a su pequeña con un vaso de yogur helado, y de paso se dio el capricho ella también. Advertisement 6 of 39 FameFlynet/The Grosby Group BELLA DURMIENTE Casi de incógnito iba el actor Chris Hemsworth al pasear a su hijita, India Rose, en un carrito atado a su bicicleta. La bebé iba tan cómoda que hasta se quedó dormida. ¡Qué ternura! Advertisement 7 of 39 FameFlynet/The Grosby Group DE LA MANO DE MAMÁ Captamos a la actriz australiana Nicole Kidman en el momento en que llevaba a su pequeña hija Faith a tomar clases de danza en un centro de Studio City, California. Advertisement 8 of 39 INF Photo/The Grosby Group CLAVADITAS Nos encontramos a la supermodelo Cindy Crawford paseando con su hija Kaya por las calles de Beverly Hills. Es evidente que la hija salió a la madre. Advertisement 9 of 39 BAUER-GRIFFIN/The Grosby Group DANDO UNA VUELTA Captamos a la embarazadísima esposa del actor Chris Hemsworth, la actriz española Elsa Pataky, de vuelta a su coche en Los Ángeles, mientras sostiene en brazos a su bella hijita India Rose muy entretenida comiéndose una galleta. Advertisement 10 of 39 X17online/The Grosby Group EN HOMBROS DE PAPÁ Nos encontramos a Orlando Bloom a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles llevando a su hijo Flynn en los hombros. Advertisement 11 of 39 INF Photo/The Grosby Group PEQUEÑO BAILARÍN La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio lleva a su hijo Noah a sus clases de baile en un centro especializado de Los Ángeles. Advertisement 12 of 39 X17/The Grosby Group DE RELAX Camila Alves se entretiene junto a sus hijos Livingston (en el regazo de mamá), Vida (con chándal rojo) y Levi, mientras Matthew McConaughey juega con sus mascotas, en una playa de Los Ángeles. Advertisement 13 of 39 The Grosby Group BEBÉ VIGILANTE Alessandra Ambrosio llevó a su hijo Noah a un mercado de Brentwood, California, donde desayunaron juntos. La supermodelo, acostumbrada a los paparazzi, no prestó atención a los fotógrafos que les seguían, mientras que su hijito que no les quitó ojo. Advertisement 14 of 39 The Grosby Group DE VIAJE CON MAMÁ Encontramos a Kim Kardashian y a la pequeña North West en el aeropuerto de Los Ángeles. Asumimos que estaban en camino a Nueva York para encontrarse con Kanye West, el hombre de la familia. Advertisement 15 of 39 Bauer Griffin/The Grosby Group JUGANDO EN LA PLAYA El quaterback de los New England Patriots, Tom Brady convirtió una sesión de entrenamiento en una playa de Los Ángeles en una tarde divertida de juegos y persecuciones con su hijo Benjamin. El jugador de fútbol americano y su familia han cambiado las frías temperaturas de Boston por el clima cálido de California durante el descanso entre temporadas. Advertisement 16 of 39 X17online/The Grosby Group EN BICICLETA POR VENICE BEACH La cantante estadounidense Pink salió a dar un paseo en bicicleta con su hija Willow y disfrutar así del día soleado por las calles de Venice Beach. Advertisement 17 of 39 AKM-GSI/The Grosby Group LA FAMILIA AFFLECK AL COMPLETO Captamos al actor Ben Affleck precedido por su esposa Jennifer Garner con su hijto Samuel en brazos, mientras sus dos hijas, Seraphina (der.), y Violet (izq.) les acompañaban para pasar una tarde en familia en Pacific Palisades, California. Advertisement 18 of 39 Bauer-Griffin/The Grosby Group BESAZO DE MAMÁ Captamos a la supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio en el momento que le daba un súper beso a su hijo Noah cuando paseaban por las calles de Los Ángeles. Advertisement 19 of 39 AKM-GSI/The Grosby Group DE BABY SHOWER El actor Matt Damon con su hija Stella en brazos asistió a la celebración del Baby Shower de la esposa de Chris Hemsworth, Elsa Pataky, en su casa de Los Ángeles. La actriz española está cada vez más cerca de dar a luz a mellizos. Advertisement 20 of 39 X17online/The Grosby Group UNA TARDE EN EL MERCADO Nos encontramos a la actriz española Elsa Pataky en un mercado al aire libre en Malibú, acompañada por su hijita India Rose. Cada vez falta menos para que la esposa de Chris hemsworth de a luz a sus mellizos. Advertisement 21 of 39 Bauer-Griffin/The Grosby Group DÍA DE PLAYA EN FAMILIA El magnate de la música Simon Cowell y su novia Lauren Silverman disfrutaron de un día de playa en Miami junto a su hijo recién nacido Eric, acompañados por algunos amigos. Advertisement 22 of 39 The Grosby Group TODO UN PADRAZO Nos encontramos a Simon Cowell saliendo de su automóvil cargando a su recién hijo nacido, Eric, que iba dentro de su carrito. Cowell y su pareja, Lauren Silverman, que se convirtieron en padres hace tan solo unos días, llegaban a un hotel de Nueva York, donde se instalaron. Advertisement 23 of 39 PacificCoastNews/The Grosby Group NADA DE ESFUERZOS Y mientras que su esposo paseaba con su hija, Elsa Pataky aprovechó para salir a hacer unas compras a un supermercado de Los Ángeles, acompañada por su suegra, Leonie, que la ayudó a cargar las bolsas. Advertisement 24 of 39 X17online/The Grosby Group UN DÍA ENTRE LIBROS Captamos a Max y Emme —los gemelos de Jennifer López y Marc Anthony— junto a su primita Lucie Wren, hija de Lynda López, cuando de la mano de su niñera se dirigían a una librería de Pasadena, California. Advertisement 25 of 39 Splashnews/The Grosby Group PAREJA SOBRE RUEDAS Captamos a Aarón Díaz y su novia Lola Ponce disfrutando de un paseo en bicicleta por Miami Beach. Advertisement 26 of 39 Agencia México ¿AL CAMPO DE FÚTBOL? Nos encontramos a Diego Luna caminando de la mano con su hijo Jerónimo por las calles de la Ciudad de México. A juzgar por la ropa que llevaba, pareciera que el actor iba de camino a jugar un partido de fútbol, una de sus grandes pasiones. Advertisement 27 of 39 Bauer griffin/The Grosby Group GLOBOS PARA SAN VALENTÍN En San Valentín, la modelo brasileña Alessandra Ambrosio fue a buscar a su hija Anja al colegio. Comieron un helado y después compraron provisiones para la celebración. Advertisement 28 of 39 The Grosby Group RUMBO A LONDRES Los fotógrafos encontraron a Angelina Jolie en el aeropuerto de Los Ángeles con Maddox, su hijo de 12 años. La actriz eligió un look muy casual para viajar a Londres. Advertisement 29 of 39 The Grosby Group MINI FASHIONISTA Captamos esta tierna estampa de la actriz española Elsa Pataky saliendo de compras por Malibú, acompañada por su hijita India Rose, quien es toda una fashionista. Pataky, esposa del actor Chris Hemsworth, está cada vez más cerca de dar a luz a mellizos. Advertisement 30 of 39 X17/The Grosby Group EN BRAZOS DE MAMÁ Encontramos a la supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio caminando con su hijo Noah en brazos por las calles de Los Ángeles. Advertisement 31 of 39 Mavrix/The Grosby Group ACOMPAÑANDO A MAMÁ Los hijos de Jennifer López y Marc Anthony, Max y Emme caminan de la mano de su guardaespaldas en el puerto de Miami. Los pequeños acompañaron a su madre al rodaje de su nuevo video a bordo de un yate. Advertisement 32 of 39 BuzzFoto/The Grosby Group BUSCANDO MUEBLES Gisele Bündchen salió con sus hijos Vivian (en brazos) y Benjamin (no se encuentra en la foto) a visitar una tienda de muebles de Nueva York. Advertisement 33 of 39 ACE Pictures/Grosby Group VAMOS DE PASEO Alessandra Ambrosio salió a dar un paseo por las calles de Santa Mónica, California, junto a su hijo Noah —quien iba montado en un carrito— y su lindo perrito. Advertisement 34 of 39 The Grosby Group COMPRAS VINTAGE Acompañada por un amigo, la embarazadísima actriz Elsa Pataky hizo algunas compras en un mercadillo de Pasadena, California. Por el teléfono antigüo que vemos en el carrito, deducimos que a la española le gustan los artículos vintage. Advertisement 35 of 39 Bauer-Griffin/Grosby Group DÍA DE PIZZA Y mientras que Gisele Bündchen se encuentra en la Gran Manzana, su esposo, el quaterback de los New England Patriots Tom Brady, está en en Los Ángeles, donde lo vimos saliendo de comprar una pizza con su hijo Benjamin. Advertisement 36 of 39 GSI Media/The Grosby Group LISTOS PARA EL DESPEGUE Captamos a Fergie con su bebé Axl en brazos, minutos antes de subir a un avión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Advertisement 37 of 39 X17/The Grosby Group DE PASEO CON SUS HIJOS La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio disfrutó de un rato agradable junto a sus hijos Noah, en brazos de su mamá, y Anha que caminaba detrás de Alessandra con su hermanito, por las calles de Brentwood, California. Advertisement 38 of 39 The Grosby Group ¡QUÉ FRÍO! Captamos a Katie Holmes junto a su hija Suri Cruise luchando contra el frío de Nueva York, después de pasar un rato divertido patinando sobre hielo. Advertisement 39 of 39 The Grosby Group VISITA AL MÉDICO El portero del Real Madrid, Íker Casillas y su pareja Sara Carbonero salen de la clínica Ruber de Madrid donde le realizaron un chequeo médico rutinario al hijo de ambos, Martín, que Casillas llevaba protegido del frío dentro de su carrito. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.