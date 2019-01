Los peor vestidos del Oscar Según tu voto, estos famosos no atinaron en la alfombra roja de los premios más importantes del mundo del cine Según tu voto, estos famosos no atinaron en la alfombra roja de los premios más importantes del mundo del cine More People Staff ZÖE SALDAÑA Getty Images ROBERT DOWNEY JR. Getty Images CHARLIZE THERON Getty Images DIANE KRUGER Getty Images MAGGIE GYLLENHAAL Getty Images SARAH JESSICA PARKER Getty Images MARIAH CAREY Getty Images VERA FARMIGA Getty Images CAREY MULLIGAN Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 9 Getty Images ZÖE SALDAÑA Un diseño espectacular de Givenchy fue la elección de la actriz de ascendencia dominicana (Avatar) para desfilar por la alfombra roja más famosa del mundo. Las joyas son de Lorraine Schwartz. Advertisement 2 of 9 Getty Images ROBERT DOWNEY JR. Con un moño que rompió la estructura clásica de un tuxedo, y calzando zapatos tenis, el protagonista de Iron Man causó reacciones encontradas. 3 of 9 Getty Images CHARLIZE THERON ¿Es Madonna? No, es la bella sudafricana con estos adornos florales sobre sus senos y un diseño lavanda con cola de Christian Dior. Las joyas son de Harry Winston. Advertisement 4 of 9 Getty Images DIANE KRUGER La protagonista de Inglourious Basterds en un diseño vanguardista de Chanel en melón con cintas negras en cuello, cintura y piernas. Advertisement 5 of 9 Getty Images MAGGIE GYLLENHAAL La actriz nominada al Oscar como Mejor Actriz en un Rol Secundario por A Wild Heart ataviada en una tela con un print muy de moda. El diseño es de Dries Van Noten. Advertisement 6 of 9 Getty Images SARAH JESSICA PARKER Con un Chanel con detalles metálicos en la espalda y en el busto, la estrella de Sex and the City también lució aretes de diamantes de Fred Leighton. Advertisement 7 of 9 Getty Images MARIAH CAREY La actriz que tiene una participación especial en Precious: Based on a novel by Sapphire presumió sus curvas y mostró pierna en este vestido azul de Valentino. Advertisement 8 of 9 Getty Images VERA FARMIGA La nominada a Mejor Actriz en un Rol Secundario por Up In The Air con este extravagante diseño de Marchesa. Advertisement 9 of 9 Getty Images CAREY MULLIGAN Con aplicaciones en su vestido negro de Prada y el cabello recién teñido de rubio (un día anterior lo tenía oscuro en la entrega de los Spirit Awards), la protagonista de An Education causó reacciones encontradas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

