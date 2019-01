Los estilos de Salma Hayek La actriz mexicana nos sorprende con su versatilidad a la hora de elegir vestuario. Sigue de cerca cada uno de sus looks. La actriz mexicana nos sorprende con su versatilidad a la hora de elegir vestuario. Sigue de cerca cada uno de sus looks. More Tania Cháidez CON ESTILO EN TODA OCASIÓN Grosby GUAPA EN PANTALONES Theo Wargo/Getty Images UN LOOK MUY CHIC Raymond Hall/FilmMagic EN LILA Raymond Hall/FilmMagic ELEGANTE, DE NEGRO Jim Spellman/WireImage VERANIEGA James Devaney/WireImage SONRIENTE EN NY Alo Ceballos/FilmMagic FIEL AL CUERO Ray Tamarra/FilmMagic/GettyImages 1 of 9 Advertisement 1 of 8 Grosby CON ESTILO EN TODA OCASIÓN Así de guapa visitó la actriz un despacho de abogados en Beverly Hills, California. Llevaba un vestido de punto con diseños en zigzag en blanco y beige de Alaïa. Calzó unas sandalias de plataforma en tono neutro y complementó su look con un bolso blanco de piel ‘Soho’ de Gucci. Advertisement 2 of 8 Theo Wargo/Getty Images GUAPA EN PANTALONES La actriz también visitó el programa Late Night with Jimmy (NBC). Llevaba un escotado top negro y pantalones Stella McCartney del mismo color y detalle de linea lateral blanca. Eligió unos peep toes negros y un colgante de marfil. 3 of 8 Raymond Hall/FilmMagic UN LOOK MUY CHIC Nuestras cámaras captaron a Salma Hayek a su llegada al programa Good Morning America (ABC). Lució espectacular en un vestido estampado de flores en amarillo y negro con falda plisada y cinturón negro que acentuaba su cintura. La actriz calzó unos botines tipo peep toe con tacón de aguja. Advertisement 4 of 8 Raymond Hall/FilmMagic EN LILA Y ya a su salida de los estudios de la ABC, Salma llevaba otro atuendo: un jumpsuit color lila y optó por poner un toque dorado en sus complementos. Advertisement 5 of 8 Jim Spellman/WireImage ELEGANTE, DE NEGRO Salma interpreta a Roxanne Chase-Feder en la película Grown Ups 2. Para asistir al estreno del filme en Nueva York, la mexicana eligió un sexy vestido negro de Saint Laurent de inspiración griega, con aplicaciones en plata y abertura triangular al frente. La veracruzana complementó su look con un clutch y la sandalias ‘Jane’ de la misma firma francesa, logrando así un look monocromático. Advertisement 6 of 8 James Devaney/WireImage VERANIEGA La actriz llegó a la grabación del Late Show with David Letterman (CBS) en un vestido Gucci blanco con estampado de flores y prominente escote. Optó por unas sandalias de plataforma de madera. Advertisement 7 of 8 Alo Ceballos/FilmMagic SONRIENTE EN NY Captamos a la bella mexicana a su salida de los estudios de la ABC en un vestido negro de Balenciaga. Salma eligió unas sandalias en tono nude para completar su look. Advertisement 8 of 8 Ray Tamarra/FilmMagic/GettyImages FIEL AL CUERO Pese al calor del verano de Nueva York, Salma no quiso renunciar a su amor por el cuero y eligió este modelo de Bottega Veneta, y lo complementó con unos pumps negros Casadei de tacón de plastiglas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

