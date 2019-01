Los famosos en Twitter Aracely Arámbula y Sebastián Rulli celebran funciones juntos. Shakira mueve las caderas y David Zepeda...¡en la intimidad! Aracely Arámbula y Sebastián Rulli celebran funciones juntos. Shakira mueve las caderas y David Zepeda...¡en la intimidad! More hrobles SEBASTÍAN RULLI, ARACELY ARÁMBULA Tomada de Photobucket SHAKIRA Tomada de Whosay DAVID ZEPEDA Tomada de Photobucket GAEL GARCÍA BERNAL, RENÉ PÉREZ, DIEGO LUNA Tomada de Photobucket WILLIAM LEVY Tomada de Photobucket FANNY LU Tomada de YFrog ROSELYN SÁNCHEZ Tomada de Photobucket MARITZA RODRÍGUEZ, DAVID CHOCARRO, ELIZABETH GUTIÉRREZ Tomada de TwitPic MARIO LÓPEZ Tomada de YFrog JESÚS LICCIARDELLO Tomada de Photobucket JORGE BERNAL Tomada de Instragram PABLO ALBORÁN, MIGUEL BOSÉ Tomada de Photobucket CHINO Tomada de YFrog CHRIS BROWN Tomada de Instragram SIE7E Tomada de Instragram 1 of 16 Advertisement 1 of 15 Tomada de Photobucket SEBASTÍAN RULLI, ARACELY ARÁMBULA Mientras corren los rumores de que se casaron en Las Vegas, ellos celebran funciones totalmente vendidas de Perfume de gardenia en Cuautitlán, Izcalli en México. (Photobucket) Advertisement 2 of 15 Tomada de Whosay SHAKIRA Entre grabar nuevas canciones, desmentir embarazos y pasear con Piqué, la colombiana encuentra tiempo para soltar las caderas y bailar. (Whosay) 3 of 15 Tomada de Photobucket DAVID ZEPEDA Pues no sabemos si el actor se acaba de despertar o si está de camino a la cama. ¿Qué importa? Igual se ve guapo, ¿no? (Photobucket) Advertisement 4 of 15 Tomada de Photobucket GAEL GARCÍA BERNAL, RENÉ PÉREZ, DIEGO LUNA Pues por lo visto los chicos decidieron recrear una de las escenas de Y tu mamá también. (Photobucket) Advertisement 5 of 15 Tomada de Photobucket WILLIAM LEVY ¿El secreto de William Levy? Su maquilladora, a quien adora. (Photobucket) Advertisement 6 of 15 Tomada de YFrog FANNY LU La cantante es toda un guerrara y se maquilló en su vehículo sin problema alguno. (YFrog) Advertisement 7 of 15 Tomada de Photobucket ROSELYN SÁNCHEZ ¿Pues qué podemos decir de estas dos bellezas? La actriz por supuesto está orgullosa de su bebé Sabella y lo compartió con sus fans. (Photobucket) Advertisement 8 of 15 Tomada de TwitPic MARITZA RODRÍGUEZ, DAVID CHOCARRO, ELIZABETH GUTIÉRREZ Por lo visto el trío se enamoró de la Gran Manzana cuando grababan escenas de su nueva telenovela de Telemundo El rostro de la venganza. (TwitPic) Advertisement 9 of 15 Tomada de YFrog MARIO LÓPEZ Podemos escuchar un “awwww” collectivo de sus fans y, ¿cómo no, con una foto como ésta? (YFrog) Advertisement 10 of 15 Tomada de Photobucket JESÚS LICCIARDELLO Sí a ti. A ti está llamando el villano de Relaciones peligrosas. (Photobucket) Advertisement 11 of 15 Tomada de Instragram JORGE BERNAL Parece que es modelo de donas, ¿no? Pero solo está contento por el desayuno que econtró en la mañana. (Instagram) Advertisement 12 of 15 Tomada de Photobucket PABLO ALBORÁN, MIGUEL BOSÉ Como muchos saben Bosé ha reclutado a Alborán y otros cantantes para la secuela de su disco de duetos, Papitwo y como ven la grabación le resultó muy divertida. (Photobucket) Advertisement 13 of 15 Tomada de YFrog CHINO Pues los músculos no caen del cielo como vemos en esta foto de Chino, quien se ejercitaba fuertemente con su entrenador. (YFrog) Advertisement 14 of 15 Tomada de Instragram CHRIS BROWN Chris Brown salía de paseo y colocó esta foto donde exhibe sus tatuajes para celebrarlo. No se preocupen; esa no es su cartera. (Instagram) Advertisement 15 of 15 Tomada de Instragram SIE7E No, no ha sido reclutado para Piratas del caribe; el cantante boricua está de gira en Europa y pausó para bromear con sus fans en Twitter. (Instagram). Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.