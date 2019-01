Latino Celebs Out and About Today: Antonio Banderas, Jennifer López, Shakira, Eva Longoria and more! Today: Antonio Banderas, Jennifer López, Shakira, Eva Longoria and more! More jclar POR BEVERLY HILLS LIMELIGHTPICS/The Grosby Group DE CELEBRACIÓN Johnny Nunez/WireImage EN FAMILIA Johnny Nunez/WireImage HACIENDO TURISMO The Grosby Group DE GALA Stefanie Keenan/WireImage CREAR CONCIENCIA Monica Schipper/Getty Images for The Jed Foundation / Love is Louder AL NATURAL The Grosby Group DE COMPRAS Bauer-Griffin/GC Images TODO UN EJEMPLO Cortesía DESCANSANDO The Grosby Group 1 of 11 Advertisement 1 of 10 LIMELIGHTPICS/The Grosby Group POR BEVERLY HILLS El actor español Antonio Banderas sale ha realizar unas compras junto a su hija Stella por las tiendas de Beverly Hills. Advertisement 2 of 10 Johnny Nunez/WireImage DE CELEBRACIÓN Jennifer López celebró acompañada de familiares y amigos su concierto en El Bronx en un restaurante del barrio de Nueva York, donde la esperaba un pastel en el que se podía leer “Bienvenida a casa”. 3 of 10 Johnny Nunez/WireImage EN FAMILIA JLo estuvo acompañada durante su fiesta en El Bronx por su madre, Guadalupe Rodríguez, y su hermana menor Lynda López. Advertisement 4 of 10 The Grosby Group HACIENDO TURISMO La cantante Shakira pasea por las calles de Washington D.C. junto a su hijo Milan que luce una divertida camiseta en la que se puede leer: “Lo siento chicas, solo salgo con modelos”. Advertisement 5 of 10 Stefanie Keenan/WireImage DE GALA Las actrices Eva Longoria y Melanie Griffith compartieron mesa en una gala de tributo a Jane Fonda, quien recibió un premio a su carrera del American Film Institute (AFI) en Hollywood, California. La ceremonia se emitirá a través de la cadena TCM el 14 de junio. Advertisement 6 of 10 Monica Schipper/Getty Images for The Jed Foundation / Love is Louder CREAR CONCIENCIA Demi Lovato participó en la 13 edición de la gala en Nueva York de la fundación The Jed, que promueve la salud emocional y la prevención del suicidio entre los estudiantes universitarios. La cantante de 21 años ha hablado en varias ocasiones del trastorno bipolar que padece y para el que recibe tratamiento. Advertisement 7 of 10 The Grosby Group AL NATURAL Nos encontramos a la actriz mexicana Eiza González, sin maquillaje, disfrutando de un yogur helado mientras pasea por las calles de West Hollywood, California. Advertisement 8 of 10 Bauer-Griffin/GC Images DE COMPRAS Captamos a Jessica Alba cuando se dirigía a su automóvil después de hacer unas compras en Los Ángeles. Advertisement 9 of 10 Cortesía TODO UN EJEMPLO El dúo Calle 13 formado por René Pérez Joglar (Residente) y Eduardo Cabra Martínez (Visitante) recibió un reconocimiento por parte del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y otros políticos locales por su implicación con las causas socialess. Los músicos se encuentran en la Gran Manzana para participar en el desfile puertorriqueño del próximo domingo, del cual Pérez Joglar es el rey. Advertisement 10 of 10 The Grosby Group DESCANSANDO La cantante argentina Lola Ponce reposa junto a su novio Aarón Díaz durante un receso de los ensayos de la opera Notre Dame de París en la que interpreta a Esmeralda y que se representa en Verona. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.