Latino Celebs Out and About Today: Shakira, Jessica Alba, Alessandra Ambrosio, Andy García and more!

¿QUIÉN SI NO?
Shakira fue la protagonista de la fiesta de lanzamiento de su nuevo álbum homónimo en el iHeartRadio Theater, en Burbank, California.

EN LA CIUDAD DE LA LUZ
Jessica Alba, a su marido Cash Warren y sus hijas Honor (del brazo de Alba) y Haven disfrutan de unos días en París.

DIVERSIÓN EN LA ARENA
Alessandra Ambrosio disfruta de un día de playa con su familia en Malibu, California. La supermodelo tuvo que recoger los juguetes de sus hijos con los que jugaron con la arena.

COCINANDO CON ANDY
La chef brasileña Isa Souza visitó el set de Despierta América (Univisión), donde compartió con parte del elenco estelar de la película Rio 2 —Andy García, Rodrigo Santoro y Jamie Foxx—. Isa se divirtió en grande preparando con los chicos algunas de las recetas que se pueden encontrar en su libro, Isa vida y sabor: Fácil, sano y sabroso.

LA PASARON COMO LOS PIRATAS
El actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce disfrutó junto a su hijo Sebastián, su hermano Francisco y sobrino Adrián en la atracción de Pirates of the Caribbean en el parque Disneyland de California. Hace pocos días que se estrenó la cinta de Disney, The Pirate Fairy, en los estudios de Walt Disney, en Burbank, película en la que Ponce participa dándole la voz a Bonito, el pirata.

SIN PROBLEMAS
La cantante Yuri dio el okey a los fotógrafos que la esperaban a la salida de una lujosa tienda de la capital mexicana.

SABOR BRASILEÑO EN ARGENTINA
El actor brasileño Cauã Reymond visita Argentina para celebrar la quinta edición del Carnaval de Rio en San Luis. Reymond se mostró muy feliz en todo momento mientras recibía el cariño de los fans argentinos.

A RITMO COLOMBIANO
El cantante colombiano Reykon (camiseta blanca) repasa con el director de su nuevo videoclip, David Rousseau (de espaldas), los movimientos para las siguientes escenas que se están rodando en Miami.

