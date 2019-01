Las portadas de Adamari López en People En Español Hacemos un recorrido a través de las portadas de la presentadora puertorriqueña Adamari López, para People en Español. Hacemos un recorrido a través de las portadas de la presentadora puertorriqueña Adamari López, para People en Español. ADAMARI EN PORTADA La presentadora nos expresó sus ganas de vivir tras serle diagnosticado un cáncer en julio de 2005. Advertisement 2 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA En mayo de 2006 contamos el regreso de esta estrella de las telenovelas, quien nos relató, entre otras cosas, cómo fue su lucha contra el cáncer. 3 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA En agosto de 2006 conocimos todos los detalles de su boda con Luis Fonsi. Advertisement 4 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari López junto a su expareja Luis Fonsi. Advertisement 5 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA En junio de 2007, Adamari engalanó nuestra portada de “Los 50 más bellos”. Advertisement 6 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari López junto a su madre en nuestra portada de mayo del 2008. Advertisement 7 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA En febrero de 2010, Adamari fue nuevamente nuestra portada y nos contó su separación de Luis Fonsi. Advertisement 8 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA En junio de 2010, Ada vuelve a nuestra portada de “Los 50 más bellos”. Advertisement 9 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA “Estoy dispuesta a ser feliz”, expresó la boricua en nuestra portada de “Las 25 mujeres más poderosas” de octubre del 2010. Advertisement 10 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari también apareció en nuestra portada de colección, Nuestros Quince, en octubre del 2011. Advertisement 11 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Ya en 2011, la presentadora expresó su determinación por ser madre. Advertisement 12 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari López en “Las estrellas del año” de diciembre del 2011. Advertisement 13 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA “Soy fanática de los zapatos”, nos confesó Adamari en septiembre del 2012. Advertisement 14 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Ada nos habló de su libro en esta portada de febrero del 2013. Advertisement 15 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari López en la portada de “Luchadoras”, tras vencer al cáncer. Advertisement 16 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA En agosto de 2015 Ada y su prometido Toni Costa fueron los protagonistas de la portada People en Español. Advertisement 17 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Así nos enteramos de que es niña el bebé que espera la presentadora de Un nuevo día (Telemundo). ¡No podemos esperar a verle la carita a su pequeña! Advertisement 18 of 22 People En Español ADAMARI EN PORTADA La presentadora de Un nuevo día (Telemundo) presentó en exclusiva su hija Alaïa en la portada de la edición de mayo de 2015 de la revista. Advertisement 19 of 22 People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari López y Toni Costa compartieron fotos exclusivas del bautizo de su hijita Alaïa en la edición de septiembre de 2015. Advertisement 20 of 22 Omar Cruz para People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari López y Toni Costa compartieron detalles en exclusiva del primer cumpleaños de Alaïa en nuestra edición de abril del 2016. ADAMARI EN PORTADA Adamari López y Toni Costa compartieron detalles en exclusiva del primer cumpleaños de Alaïa en nuestra edición de abril del 2016.

Advertisement 21 of 22 Omar Cruz para People en Español ADAMARI EN PORTADA En la edición de diciembre 2015/enero 2016, Adamari presentó fragmentos de su libro, donde habló de la muerte de su padre, su vida con su hija, Alaïa, y cómo cerró un ciclo con Luis Fonsi. ¿Y la boda con Toni Costa? Advertisement 22 of 22 Omar Cruz para People en Español ADAMARI EN PORTADA Adamari engalanó la portada de octubre 2018, donde platicó ilusionada sobre sus planes de otro bebé y su boda con Toni Costa.

