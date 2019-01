Las adicciones de los famosos Ellos han aceptado su problema con las drogas; algunos lograron rehabilitase y convertir su dependencia en algo positivo Ellos han aceptado su problema con las drogas; algunos lograron rehabilitase y convertir su dependencia en algo positivo More People Staff MICHAEL JACKSON Getty Images MAURICIO OCHMANN Getty Images DJ ADAM Getty Images PABLO MONTERO Mezcalent HEATH LEDGER Getty Images VICO C Getty Images SASHA SÖKOL Mezcalent CARMEN CAMPUZANO Mezcalent MELANIE GRIFFITH Getty Images LINDSAY LOHAN Getty Images ALEJANDRA GUZMÁN Mezcalent FRIDA SOFÍA Mezcalent AMY WINEHOUSE Getty Images JUAN OSORIO Mezcalent ROBERTO PALAZUELOS Mezcalent 1 of 16 Advertisement 1 of 15 Getty Images MICHAEL JACKSON La autopsia del Rey del Pop determinó que falleció por altos niveles de anestesia y una combinación de medicamentos, entre ellos Propofol, morfina, Valium, lorazepam, y midazolam. Amigos cercanos aseguraron que el cantante llevaba varios años peleando una adicción a las drogas de prescripción. Advertisement 2 of 15 Getty Images MAURICIO OCHMANN En varias ocasiones, el actor mexicano ha hablado de su lucha contra las drogas. Incluso, tiene planes de abrir un centro de rehabilitación. “Me tenía que refugiar en algo”, nos dijo sobre ese vacío interior que lo hizo buscar la felicidad “en lugares equivocados”. Hoy, se concentra en su carrera y cierra el capítulo sobre su adicción al alcohol y a la cocaína. 3 of 15 Getty Images DJ ADAM El DJ estadounidense tuvo una crianza difícil, de ahí vino su problema con las drogas siendo apenas un niño. En un punto de su vida intentó suicidarse pero se recuperó y su carrera despegó. En septiembre del 2008 casi pierde la vida en un accidente aéreo pero fue una presunta sobredosis de droga lo que le quitó la vida el pasado 28 de agosto en su casa en Nueva York. Advertisement 4 of 15 Mezcalent PABLO MONTERO En agosto del 2007, el cantante mexicano fue arrestado por posesión de cocaína en Miami, FL. Montero se sometió a un programa de rehabilitación pero al siguiente año reincidió y no le quedó de otra que aceptar su problema públicamente. El productor Salvador Mejía nos dijo que el también actor “Lleva diez años [con una adicción]”. Mientras que Montero nos confesó: “Como yo, hay muchísima gente que ha caído en esto por las malas compañías”. Advertisement 5 of 15 Getty Images HEATH LEDGER El actor australiano perdió la vida en enero del 2008 al ingerir más de cinco drogas de prescripción. Ledger sufría de depresión y ansiedad por lo que mezclaba varios medicamentos sin imaginar que el resultado sería letal. Advertisement 6 of 15 Getty Images VICO C Para nadie es un secreto que el cantante puertorriqueño era adicto a la heroína y que hasta cayó preso en Orlando, FL, por posesión de drogas. “La heroína fue lo que realmente me hizo pasar por unas cosas en la vida que me inspiraron a mí a salir y confesar lo que yo había vivido”, expresó al diario Primera hora. El rapero se refugió en la religión cristiana. Advertisement 7 of 15 Mezcalent SASHA SÖKOL Sökol fue la primera celebridad mexicana en aceptar una drogadicción, causando escándalo en los medios nacionales. Y es que la ex Timbiriche vivió la fama a temprana edad y de adolescente experimentó con drogas como la cocaína. En 1993 decidió rehabilitarse y desde entonces, comparte su experiencia de vida con jóvenes. “La vida no valía la pena para mí, estaba destruyendo mi cuerpo”, declaró la cantante. Advertisement 8 of 15 Mezcalent CARMEN CAMPUZANO Aunque por mucho tiempo no quiso admitir sus adicciones, a la ex modelo mexicana no le quedó de otra al verse involucrada en varios escándalos. Infidelidades, accidentes y enfermedades hicieron que Campuzano se refugiara en la cocaína y en el alcohol al punto de hasta contemplar el suicidio y someterse a una reconstrucción de nariz. Actualmente permanece recluida en un centro de rehabilitación en México. Advertisement 9 of 15 Getty Images MELANIE GRIFFITH Recientemente, la actriz se internó en un centro de rehabilitación en el estado de Utah, no por una recaída sino como parte de un programa para mantenerse alejada de las drogas y el alcohol. “Tengo suerte de estar viva… yo tomaba mucho y metía cocaína. Creía que estaba pasando un buen rato”, declaró a una revista australiana años atrás. Advertisement 10 of 15 Getty Images LINDSAY LOHAN Dina Lohan, madre de la actriz, confirmó a PEOPLE en diciembre del 2006 que su hija asistía a reuniones de alcohólicos anónimos. A dos meses de cumplir la mayoría de edad, Lohan se accidentó en su carro por manejar bajo la influencia de la cocaína. Desde entonces, ha estado internada repetidas veces en el centro de rehabilitación Cirque Lodge en Utah. Advertisement 11 of 15 Mezcalent ALEJANDRA GUZMÁN En varias ocasiones, la cantante ha aceptado flaquear con las drogas y el alcohol a raíz de la pérdida de un bebé. “Bebía todos los días sin ingerir alimentos; llegué en estado anémico a la clínica de rehabilitación”, dijo Guzmán, quien ya se ha sometido a varios programas de desintoxicación. “Llega un momento en que te das cuenta de que estás en la mier… total”. Advertisement 12 of 15 Mezcalent FRIDA SOFÍA La hija de Alejandra Guzmán también ha enfrentado los mismos demonios que su mamá. En el 2008, con apenas 16 años, la nieta de Silvia Pinal terminó en el hospital por una sobredosis de alcohol y drogas. En ese momento,– cuando todo el mundo se preguntaba donde estaba su madre – la rockera se recuperaba en un centro de rehabilitación en México. Advertisement 13 of 15 Getty Images AMY WINEHOUSE Además de su adicción a las drogas y el alcohol, la cantautora británica sufre de depresión y un desorden alimenticio. Más que por su música, la cantante de 26 años se ha dado a conocer por su vida polémica. Aunque la intérprete de “Rehab” diga en su canción que no quiere ir al centro de rehabilitación, la verdad es que ella es una constante en clínicas de este tipo. Advertisement 14 of 15 Mezcalent JUAN OSORIO El productor de telenovelas mexicanas contó con la ayuda de su ahora ex, Niurka Marcos, para dejar la dependencia a las drogas y el alcohol. Y aunque este noviazgo no duró mucho, Osorio logró alejarse del vicio. En el 2007, Osorio, con el apoyo de la Fundación Televisa, realizó una campaña contra las drogas en varias escuelas secundarias de la capital mexicana. Advertisement 15 of 15 Mezcalent ROBERTO PALAZUELOS El actor mexicano aseguró en el 2002 a Televisa Espectáculos que "hace seis años yo fui la primera persona del ambiente artístico que se pronunció adicto a las drogas; detrás de mí vinieron Alejandra Guzmán, Erik Rubín y otros". En realidad, la primera estrella mexicana en aceptar una adicción a las drogas fue Sasha Sökol.

