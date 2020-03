La lista ¡lo que no te puedes perder! ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía de Angela Aguilar Música, películas, conciertos virtuales, buenas lecturas y mucho más ahora que estás en tu casa. Empezar galería EJEMPLO A SEGUIR Image zoom Cortesía de Angela Aguilar Además de los de sus famosos abuelos y su padre Pepe Aguilar, Ángela Aguilar sigue los pasos de otro de sus ídolos. "Selena tenía una voz que llenaba estadios. Era mexicoamericana como yo y les abrió las puertas a muchísimas niñas para soñar", dice la cantante de 16 años, quien grabó el disco Baila esta cumbia (Equinoccio Records) con siete exitosos temas de la fallecida intérprete. "Tenía que hacer un homenaje a esa gran mujer que influenció mi vida. Algún día quiero hacer algo similar a lo que hizo ella". Disponible en plataformas digitales. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ÉLITE Image zoom Netflix La venganza, el amor, el sexo, los celos y el regreso de Polo (Álvaro Rico) son los alicientes de la tercera temporada de esta serie, en la que los estudiantes de Las Encinas tomarán decisiones trascendentales que pueden alterar sus últimos meses en el instituto y el rumbo de sus vidas. Se estrena el 13 de marzo. [IMAGES] 2 de 9 Applications Ver Todo PEQUEÑOS GIGANTES Image zoom Cortesía de Univision Llegó la hora de que los diminutos reyes del hogar demuestren su talento. ¿Cómo y dónde?. En esta quinta temporada, la conductora mexicana Galilea Montijo vuelve a ser la líder de este show de telerrealidad que promete momentos inolvidables cada domingo a las 8 p. m., hora del Este, por Univision. Último capítulo el 5 de abril. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement BLOODSHOT Image zoom GRAHAM BARTHOLOMEW/SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC Gracias a su papel de KT, Eiza González estará bien cerquita del musculoso Vin Diesel en esta cinta basada en un cómic de la editorial Valiant que narra la historia del marine Ray Garrison (Diesel), quien fue asesinado con su esposa y al que la tecnología resucita para convertirlo en un ser con superpoderes. A pesar de que supuestamente le borraran la memoria, sus recuerdos lo llevarán a buscar venganza. 4 de 9 Applications Ver Todo ESTÁN DE VUELTA Image zoom Kevin Estrada/Netflix Los inseparables cuatro amigos de On My Block regresan en esta tercera temporada de la serie para vivir su adolescencia a flor de piel con aventuras cargadas de acción y misterio en una escuela secundaria del difícil vecindario Freeridge de Los Ángeles. Se estrena el 11 de marzo. 5 de 9 Applications Ver Todo Image zoom Neil favila 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Erniel Rodriguez 7 de 9 Applications Ver Todo SABOR BORICUA Image zoom Steven Taylor Del Bronx para el mundo llega Angie Rose, una joven nuyorican que busca ganarse un lugar en el competitivo mundo de la música urbana. ¿Será la nueva Angie from the Block si lo consigue? Averígualo escuchando su último sencillo, "Infatuation", que ya está disponible en las plataformas digitales. 8 de 9 Applications Ver Todo BUENAS LECTURAS Image zoom Cortesía de la casa editorial Un viaje al centro del cartel de Sinaloa de la mano del hijo de Ismael el Mayo Zambada, una niña que aprende a superar el temor a las abejas y un adolescente que descubre a José Martí enfrentándose a un poderoso promotor inmobiliario. EL TRAIDOR La periodista mexicana Anabel Hernández explora el sórdido mundo de opulencia, complicidades con el poder y violencia del cartel de Sinaloa a través de los diarios de Vicentillo —el hijo del poderoso narco Ismael el Mayo Zambada— quien cumple condena en Estados Unidos tras colaborar con las autoridades. KAIA Y LAS ABEJAS A la pequeña Kaia le surge un gran problema cuando a su padre le da por convertirse en un apicultor urbano. Las explicaciones de lo importantes que son las abejas para el orden natural no acaban de convencer a la niña, quien le tiene terror a los amenazadores panales que ahora ocupan la azotea de su edificio. ¿Superará el miedo? Maribeth Boelts, con las ilustraciones de Ángela Domínguez, nos responde a la pregunta en este bello libro infantil. EL ÉPICO FRACASO DE ARTURO ZAMORA En esta novela juvenil del escritor de origen cubano Pablo Cartaya, el adolescente Arturo Zamora descubre el amor, la poesía y hasta a José Martí mientras lucha por salvar el restaurante de su abuela en Miami de las garras de un promotor inmobiliario sin escrúpulos. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

