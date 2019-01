La guardería Jolie-Pitt Angelina Jolie y Brad Pitt pasean con la familia entera. MÁS: Sofía Vergara y su hijo, Manolo, parecen hermanos Angelina Jolie y Brad Pitt pasean con la familia entera. MÁS: Sofía Vergara y su hijo, Manolo, parecen hermanos More People Staff CARRUSEL DE NIÑOS The Grosby Group ¿SERÁ EL AMOR? The Grosby Group PARECEN HERMANOS The Grosby Group UNA ESTRELLA PARA BOBBY Agencia México ¿CAMBIASTE DE CARRERA? The Grosby Group PAREJA FELIZ The Grosby Group ENTRE DUROS... The Grosby Group ¡RICOOO! Agencia México TALENTO FAMILIAR Todd Williamson/WireImage PARA COMÉRSELO The Grosby Group EMPAPADOS The Grosby Group ¿EN UNA MISIÓN SECRETA ? The Grosby Group DE REGRESO Stephen lovekin/Getty Images ¿KATE CRAWFORD? Stephen Lovekin/Getty Images A LO BOTICELLI Stephen Lovekin/Getty Images 1 of 16 Advertisement 1 of 15 The Grosby Group CARRUSEL DE NIÑOS El clan Jolie-Pitt parece un jardín escolar cada vez que sale de paseo. Los pequeños y su mamá, Angelina, estuvieron visitando a papá Brad, quien se encuentra en Nueva Orleans grabando Cogan’s Trade. Caminando adelante estaban los chiquillos Zahara (izq), Maddox, Shiloh y Pax (der.), mientras que los gemelitos Knox y Vivienne, todavía pueden disfrutar los brazos paternos. Advertisement 2 of 15 The Grosby Group ¿SERÁ EL AMOR? ¿Será su romance con Giovani dos Santos lo que tiene a Belinda tan contenta de nuevo? Vean nada más qué feliz se veía al salir de un hotel en Miami. 3 of 15 The Grosby Group PARECEN HERMANOS Sofía Vergara recibió la visita de su hijo, Manolo, en el set de grabación de Modern Family (ABC). Es difícil creer que este galancito es hijo de la actriz colombiana, ¡parece su hermano menor! Advertisement 4 of 15 Agencia México UNA ESTRELLA PARA BOBBY Bobby Larios ya tiene su estrella en la Plaza de las Estrellas de Ciudad de México. El ex de Niurka Marcos llegó con este look casual a recibir su reconocimiento. Advertisement 5 of 15 The Grosby Group ¿CAMBIASTE DE CARRERA? A juzgar por el lente de la cámara que cargaba en Lincoln Road, pareciera que Vadhir Derbez se va a estrenar como paparazzo ¿Lo prefieren de actor, bailarín o fotógrafo? Advertisement 6 of 15 The Grosby Group PAREJA FELIZ Los años pasan y la pareja que conforman Cristián de la Fuente y su esposa, Angélica Castro, se sigue viendo feliz. Vean nada más que caras de contentos llevaban mienrtas paseaban por las calles angelinas. Advertisement 7 of 15 The Grosby Group ENTRE DUROS... “Lo dejas bien limpio”, pareciera bromear Sylvester Stallone con su amigo Arnold Schwarzenegger, con quien estuvo almorzando en un restaurante angelino. Advertisement 8 of 15 Agencia México ¡RICOOO! Hasta la gurú de la belleza, Lupita Jones, eventualmente rompe la dieta y comete algún pecadito. Vean nada más con el gusto que saboreaba su helado en un centro comercial de Ciudad de México. Advertisement 9 of 15 Todd Williamson/WireImage TALENTO FAMILIAR El roquero y juez de American Idol, Steven Tyler llegó al estreno de la cinta Super, en Los Ángeles, acompañado de su hija, la actriz Liv Tyler. Advertisement 10 of 15 The Grosby Group PARA COMÉRSELO Vean nada más cómo ha crecido el pequeño Louis, quien además está cada vez más guapo. El pequeño y su mamá, Sandra Bullock, estuvieron disfrutando una tarde de juegos en un parque infantil del Soho, en Manhattan, donde la actriz se encuentra filmando la película Extremely Loud and Incredibly Close. Advertisement 11 of 15 The Grosby Group EMPAPADOS Nicole Kidman, su esposo, Keith Urban, y la pequeña Sunday Rose no se escaparon de un chaparrón angelino que los dejó empapados. Advertisement 12 of 15 The Grosby Group ¿EN UNA MISIÓN SECRETA ? Los actores Daniel Craig y Rachel Weisz llegaron al aeropuerto neoyorquino JFK, donde trataron de pasar desapercibidos ante el lente de los fotógrafos ¿Será que el agente 007 andaba en una misión secreta? Advertisement 13 of 15 Stephen lovekin/Getty Images DE REGRESO Y una actriz que teníamos tiempo sin ver era a Catalina Sandino Moreno, quien dijo presente en el estreno neoyorquino de la nueva versión de la clásica Mildred Pierce, que este fin de semana se transmitirá por HBO. Advertisement 14 of 15 Stephen Lovekin/Getty Images ¿KATE CRAWFORD? La protagonista de la película hecha para TV, Kate Winslet, también dijo presente en el estreno, quien llegó acompañada por el actor Guy Pearce, quien interpreta a su galán en esta adaptación del clásico filme de Joan Crawford. Advertisement 15 of 15 Stephen Lovekin/Getty Images A LO BOTICELLI Y otra que también atendió el estreno neoyorquino fue la actriz Evan Rachel Wood, quien interpreta a Veda, la tremenda hija de Mildred Pierce, y quien llegó luciendo un estilo muy a la Venus de Boticelli… Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

