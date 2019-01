Grandes amigas Selena Gómez y Taylor Swift sonríen a la cámara; Sofía Vergara en Italia, Juan Gabriel en Miami, Isabel Pantoja en corte y mucho más. Selena Gómez y Taylor Swift sonríen a la cámara; Sofía Vergara en Italia, Juan Gabriel en Miami, Isabel Pantoja en corte y mucho más. More hrobles GRANDES AMIGAS Grosby Group LA PIU BELLA The Grosby Group AMIGOS Y ALMUERZO The Grosby Group ANTE LA ADVERSIDAD The Grosby Group PARA MIS FANS Agencia México CON LOS CHIQUILLOS The Grosby Group PIZZA PIZZA Agencia México ¿POR QUÉ TAN SERIO? Bennett Raglin/Contributor CHICA BRONCEADA Bennett Raglin/WireImage 1 of 10 Advertisement 1 of 9 Grosby Group GRANDES AMIGAS Selena Gómez y Taylor Swift fueron sorprendidas saliendo a almorzar juntas en Malibu. A juzgar por esas caras, este encuentro con los paparazzi no generó enojos. Advertisement 2 of 9 The Grosby Group LA PIU BELLA Sofía Vergara no deja de lucir sus encantos; aquí pasea su belleza por las calles de Milán, Italia. ¿Se imaginan los piropos? 3 of 9 The Grosby Group AMIGOS Y ALMUERZO Juan Gabriel paseó por las calles de Miami muy contento luego de un almuerzo con amigos. El cantante parecía bromear con sus compañeros, quienes aprovecharon la visita para hacer algunas compras. Advertisement 4 of 9 The Grosby Group ANTE LA ADVERSIDAD Difícil ver sonreír a la española Isabel Pantoja al llegar al primer día de jucio en el que se juzga a ella y a quien fuera su pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, por blanqueo de fondos. Advertisement 5 of 9 Agencia México PARA MIS FANS Alessandra Rosaldo se hizo un tiempo para complacer a fans de su grupo Sentidos Opuestos en Plaza Loreto, en la Ciudad de México. La cantante balancea su gira promocional del álbum Zona preferente con su boda con Eugenio Derbez, que tendrá lugar el sábado 7 de julio. Advertisement 6 of 9 The Grosby Group CON LOS CHIQUILLOS Camila Alves se lleva a los chiquillos Levi y Vida al zoológico de Nueva York mientras papá Matthew McConaughey promociona su peli Magic Mike en la misma ciudad. Advertisement 7 of 9 Agencia México PIZZA PIZZA Leticia Calderón complace a su estómago y a su hijo Luciano con una deliciosa pizza en un restaurante en la colonia Polanco de la Ciudad de México. ¡Yum! Advertisement 8 of 9 Bennett Raglin/Contributor ¿POR QUÉ TAN SERIO? El actor Gabriel Porras fue uno de los invitados de honor a la presentación de la colección Resort 2013 del diseñador colombiano Edwing D’Angelo, en La Marina Bar Beach Lounge de Nueva York. Pero, aunque lo veas muy serio en esta foto, créenos: el mexicano se la pasó muy bien. Advertisement 9 of 9 Bennett Raglin/WireImage CHICA BRONCEADA Pero Gabriel no andaba solo. Estaba acompañado de su adorada esposa, la actriz Sonya Smith, quien llegó hermosísima en un minivestido color bronce. Ambos disfrutaron de la velada al aire libre y de los diseños del colombiano. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

