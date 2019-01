Galanes: 10 cosas que no sabías sobre Roberto Manrique Seguramente lo viste en Marido de alquiler o Flor Salvaje. Conócelo de cerca aquí. Seguramente lo viste en Marido de alquiler o Flor Salvaje. Conócelo de cerca aquí. More Alexander Mabry CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Joshua Deguel/Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Joshua Deguel / Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Joshua Deguel / Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Joshua Deguel/Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Jorge Duva Nuevas 1 of 11 Advertisement 1 of 10 Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Uno de sus lugares favoritos es las islas de Galápagos: “Voy a Ecuador lo más seguido que puedo. Galápagos debería estar en la lista de los sitios que todos deben visitar al menos una vez en la vida”. Advertisement 2 of 10 Joshua Deguel/Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE No quiere ser una cara bonita más: “Quiero hacer cosas distantes del galán, quiero hacer cosas variadas. No me gusta la idea de encasillarme en el sex symbol”. 3 of 10 Joshua Deguel / Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Su madre es su gran apoyo: “Mi madre es parte importante de mi carrera y siempre está presente. Ha estado en todas las grabaciones de novela, comparte conmigo y con el elenco, y en casi todas las obras”. ¡Ya saben chicas, hay que ganarse a la suegra! Advertisement 4 of 10 Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Es muy familiar: “Tengo una familia amplia de conexiones profundas. Son mi gran tesoro. ¡Tengo 16 sobrinos!” Advertisement 5 of 10 Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Su hermana es terapeuta familiar y él dirige talleres con ella. “Voy a estar dictando talleres de actuación para jóvenes adolescentes y adultos para el desarrollo de la personalidad, como herramienta para resolver problemas”, nos cuenta. Advertisement 6 of 10 Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Cree en la Cábala. “Aunque me crié como católico he hecho mi propio camino espiritual de distintas técnicas de meditación”, cuenta el actor. “En este momento he encontrado en la Cábala una estructura para lo que yo ya estaba siguiendo por instinto. Estoy muy entregado a ese camino y lo disfruto mucho”. Advertisement 7 of 10 Joshua Deguel / Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Le encanta actuar en las tablas. “El teatro está para eso en la vida: para cuestionarnos, para llevarnos a lugares inesperados”, dice Manrique, quien ha actuado en las obras Mitad y mitad, Heregía y Confesiones del pene, entre otras. Advertisement 8 of 10 Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Le gusta hacer viajes de placer solo. “Me encanta viajar solo. Disfruto mucho mi soledad”, admite el codiciado soltero. “Viajar es de las cosas que más me enriquecen. Tomo muchas fotos”. Advertisement 9 of 10 Joshua Deguel/Ecuador CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Ha actuado en telenovelas como Marido en alquiler, Doña Bárbara y Victorinos, sorprendiendo con la versatilidad de sus personajes. Advertisement 10 of 10 Jorge Duva Nuevas CONOCE A ROBERTO MANRIQUE Busca una mujer inteligente: “Estoy soltero. Busco conexión profunda y honesta, inteligencia, humor y una relación libre de máscaras donde uno pueda estar sin pretensiones”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

