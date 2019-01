Fotos: William Levy, supersexy a los 33 Celebramos el cumpleaños número 33 del actor cubano con estas fotos exclusivas. De nada, chicas. Celebramos el cumpleaños número 33 del actor cubano con estas fotos exclusivas. De nada, chicas. More jrotulo EN LA PISCINA Omar Cruz EN LA BARBACOA Omar Cruz EN LA COCINA Omar Cruz SERVICIAL Omar Cruz EN LA DUCHA Omar Cruz 1 of 6 Advertisement 1 of 5 Omar Cruz EN LA PISCINA “Voy a hacer que limpie la piscina en la casa”, bromeó Elizabeth Gutiérrez cuando vio a su hombre, William Levy, posando de esta forma en exclusiva para People en Español. Advertisement 2 of 5 Omar Cruz EN LA BARBACOA Al protagonista de La tempestad (Univisión) le gusta inventar de todo cuando se trata de cocinar, y luce tan bien frente a la barbacoa que ninguna tendría problema en tenerlo de cocinero… ¿no es así? 3 of 5 Omar Cruz EN LA COCINA Como si le faltaran cualidades para hacerlo irresistible, el actor cubano, además de todo, es de esos que dan una mano en la cocina. “Le gusta meterse en la cocina y ayudarme”, nos contó Elizabeth Gutiérrez. Suspiren, chicas, suspiren. Advertisement 4 of 5 Omar Cruz SERVICIAL Una de las cosas que nos contó William que le encanta preparar es el desayuno. ¿Te imaginas despertar para ver esta imagen? Advertisement 5 of 5 Omar Cruz EN LA DUCHA Durante esta sesión de fotos exclusiva para People en Español, Levy hasta se enjabonó para nuestras cámaras… ¡Y así le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro querido William Levy! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

