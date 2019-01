Fotos: Famosos en las redes sociales - semana del 1 de abril En las redes sociales, los famosos son sus propios paparazzi. Las mejores fotos de la última semana, aquí. En las redes sociales, los famosos son sus propios paparazzi. Las mejores fotos de la última semana, aquí. More Tania Cháidez SHAKIRA Instagram/Shakira MADONNA Instagram/Madonna RICKY MARTIN Instagram/Ricky Martin ELIZABETH GUTIÉRREZ, KAILEY Y CHRISTOPHER Instagram/Elizabeth Gutiérrez BELINDA Instagram/Belinda EVA LONGORIA Whosay/Eva Longoria SHAKIRA Instagram/Shakira SEBASTIÁN RULLI Twitter/Sebastián Rulli NINEL CONDE Twitter/Ninel Conde ARACELY ARÁMBULA Twitter/Aracely Arámbula JACQUELINE BRACAMONTES Y MINI JACKY Instagram/Jacqueline Bracamontes GERALDINE BAZÁN Y ALEXA MIRANDA Instagram/Geraldine Bazán LADY GAGA Twitter/Lady Gaga XIMENA DUQUE Instagram/Ximena Duque LOLA PONCE Y ERIN Instagram/Lola Ponce ANGÉLICA RIVERA Facebook/Angélica Rivera SELENA GÓMEZ Instagram/Selena Gómez MICHELLE RODRÍGUEZ Instagram/Michelle Rodríguez ALEJANDRA GUZMÁN Twitter/Alejandra Guzmán KIM KARDASHIAN Instagram/Kim Kardashian ENRIQUE PEÑA NIETO Y REGINA CASTRO Facebook/Angélica Rivera ANA BRENDA CONTRERAS Instagram/Ana Brenda Contreras REGINA Y "EL GÜERO" CASTRO Facebook/Angélica Rivera ALEJANDRO FERNÁNDEZ Instagram/Alejandro Fernández SOFÍA VERGARA Instagram/Sofía Vergara GLORIA ESTEFAN Twitter/Gloria Estefan HEIDI KLUM Instagram/Heidi Klum DEMI LOVATO KATE DEL CASTILLO Instagram/Kate del Castillo LARRY HERNÁNDEZ, LARRY JR. Y SEBASTIÁN Instagram/Larry Hernández SHANNON DE LIMA Y DANIEL Instagram/Shannon de Lima RODNER FIGUEROA Instagram/Rodner Figueroa SHERLYN Twitter/Sherlyn ALESSANDRA AMBROSIO Instagram/Alessandra Ambrosio BEYONCÉ Y BLUE IVY Instagram/Beyoncé LUPITA NYONG'O Instagram/LUPITA NYONG'O ANA PATRICIA Instagram/Ana Patricia 1 of 38 Advertisement 1 of 37 Instagram/Shakira SHAKIRA El equipo de colaboradores de la colombiana subió a Instagram esta imagen, minutos antes de que Shak subiera al escenario de los Academy of Country Music Awards. Advertisement 2 of 37 Instagram/Madonna MADONNA “No desperdices tu precioso tiempo. Gástalo en las cosas que amas”, comentó la cantante. 3 of 37 Instagram/Ricky Martin RICKY MARTIN “Ahora me ves, ahora no me ves. Selfie”, comentó el boricua junto a esta autofoto. Advertisement 4 of 37 Instagram/Elizabeth Gutiérrez ELIZABETH GUTIÉRREZ, KAILEY Y CHRISTOPHER “Al final del día esto es lo único que importa”, escribió la actriz junto a sus angelitos. Advertisement 5 of 37 Instagram/Belinda BELINDA “Te quiero Ximena Navarrete“, escribió la cantante junto a la exreina de belleza quién participó en su videoclip. Advertisement 6 of 37 Whosay/Eva Longoria EVA LONGORIA “Otro emblema histórico de Budapest”, señaló la actriz. Advertisement 7 of 37 Instagram/Shakira SHAKIRA “En un descanso del rodaje de ‘Empire’, comiendo un Shak snack”, escribió el equipo de la cantante al compartir esta imagen. Advertisement 8 of 37 Twitter/Sebastián Rulli SEBASTIÁN RULLI “El gran momento. Tomando mi helado, mi placer, mi perdición”, apuntó el actor argentino. Advertisement 9 of 37 Twitter/Ninel Conde NINEL CONDE “Miren como sufro. Recuerden, los perros ladran a la gente que no conocen, yo ni los veo ni los oigo”, escribió la cantante a la vez que muestra sus tostadas curvas. Advertisement 10 of 37 Twitter/Aracely Arámbula ARACELY ARÁMBULA “Acompañada de mi TRX (equipo de entrenamiento). Hoy al escenario Culiacán”, escribió la guapa actriz mientras se ejercitaba. Advertisement 11 of 37 Instagram/Jacqueline Bracamontes JACQUELINE BRACAMONTES Y MINI JACKY “Mamá y papá soplando mi velita, mi primer año”, escribió la presentadora tapatía junto a su pequeña y su esposo Martín Fuentes. Advertisement 12 of 37 Instagram/Geraldine Bazán GERALDINE BAZÁN Y ALEXA MIRANDA “Gracias doctor Humberto Reyes Cuervo por mi regalo y por traerme a la vida. Atentamente Miranda”, escribió la actriz en esta tierna imagen de su recién nacida. Advertisement 13 of 37 Twitter/Lady Gaga LADY GAGA “Buenas noches, mi mamá me dio este cerdito que se calienta para mantener mis músculos tibios, la quiero. Rímel en los ojos, no llanto. NY”, con estas palabras describió esta imagen la cantante. Advertisement 14 of 37 Instagram/Ximena Duque XIMENA DUQUE “Amor, foto del día, increíble, sonrisa, lo mejor del día”, así etiquetó esta imagen la actriz desde Las Vegas acompañada de su novio Carlos Ponce. Advertisement 15 of 37 Instagram/Lola Ponce LOLA PONCE Y ERIN La cantante argentina mostró esta tierna imagen en sus redes sociales. Advertisement 16 of 37 Facebook/Angélica Rivera ANGÉLICA RIVERA “Gracias a Dios la cirugía de apéndice de Regis salió muy bien. Agradezco a todos los doctores y enfermeras del Hospital Millitar por sus atenciones, a mi esposo, por sus palabras y sobre todo, por su compañía, por darse siempre el tiempo para estar al pendiente de nuestros seis hijos. Gracias a todos por sus mensajes para mi Regis. Ella ya se recupera rodeada de todos los que la amamos: sus hermanos, su papá, mi esposo y yo”, comentó la primera dama mexicana. Advertisement 17 of 37 Instagram/Selena Gómez SELENA GÓMEZ “Lily + Selena = amigas por siempre. Fan orgullosa, mi ídolo”, comentó la cantante al mostrar esta imagen junto a Lily Collins. Advertisement 18 of 37 Instagram/Michelle Rodríguez MICHELLE RODRÍGUEZ “Enamorada de Tulum”, apuntó la actriz mientras disfruta de los atractivos turísticos mexicanos. Advertisement 19 of 37 Twitter/Alejandra Guzmán ALEJANDRA GUZMÁN “El Convento de las Capuchinas”, así describió esta imagen La Guzmán desde Guatemala. Advertisement 20 of 37 Instagram/Kim Kardashian KIM KARDASHIAN “Hermano y hermana unidos”, escribió la socialité junto a este selfie acompañada de Brody Jenner. Advertisement 21 of 37 Facebook/Angélica Rivera ENRIQUE PEÑA NIETO Y REGINA CASTRO “Mi esposo, siempre al pendiente de nuestros seis hijos”, apuntó la primera dama mexicana, Angélica Rivera, mientras el presidente mexicano Enrique Peña Nieto visita a su hija después de ser operada del apéndice. Advertisement 22 of 37 Instagram/Ana Brenda Contreras ANA BRENDA CONTRERAS “Sesión fotográfica, domingo de diversión”, escribió la actriz al mostrar este close up de su rostro. Advertisement 23 of 37 Facebook/Angélica Rivera REGINA Y "EL GÜERO" CASTRO “Regis con su papá y Fer”, escribió Angélica Rivera al compartir esta foto de su hija pequeña con su hermana Fernanda y el padre de ambas. Advertisement 24 of 37 Instagram/Alejandro Fernández ALEJANDRO FERNÁNDEZ “No hay domingo de vacíos así”, comentó el cantante junto a su mejor amigo. Advertisement 25 of 37 Instagram/Sofía Vergara SOFÍA VERGARA “Buenas noches”, deseo la actriz colombiana a sus seguidores con esta sensual foto. Advertisement 26 of 37 Twitter/Gloria Estefan GLORIA ESTEFAN “Felicidades a nuestra amiga Serena Williams que rompió su record en el Sony Open”, escribió la cantante también acompañada de su esposo Emilio Estefan. Advertisement 27 of 37 Instagram/Heidi Klum HEIDI KLUM “Construyendo castillos con unos montón de pequeños constructores, grandioso inicio para otro grandioso día”, apuntó la supermodelo alemana. Advertisement 28 of 37 DEMI LOVATO ¿Qué hay en la caja? Collins Key”, preguntó la cantante disfrazada antes de sorprender a su compañero de concierto en el escenario. Advertisement 29 of 37 Instagram/Kate del Castillo KATE DEL CASTILLO “La vida es buena”, escribió la actriz al compartir esta imagen. Advertisement 30 of 37 Instagram/Larry Hernández LARRY HERNÁNDEZ, LARRY JR. Y SEBASTIÁN El cantante mostró esta imagen en la que posa acompañado de sus dos hijos varones. Advertisement 31 of 37 Instagram/Shannon de Lima SHANNON DE LIMA Y DANIEL “Con mi bebé”, comentó la modelo venezolana junto a su hijito. Advertisement 32 of 37 Instagram/Rodner Figueroa RODNER FIGUEROA “Esta selfie se la dedico a los estudiantes venezolanos. Tenemos la cachucha puesta SOS Venezuela”, escribió el presentador. Advertisement 33 of 37 Twitter/Sherlyn SHERLYN “6 meses casada con el amor de mi vida, mi príncipe Gerardo Islas. Gracias por ser mi sueño hecho realidad”, comentó la actriz a su esposo en las redes sociales. Advertisement 34 of 37 Instagram/Alessandra Ambrosio ALESSANDRA AMBROSIO “Comenzando mi fin de semana con un corte de pelo”, apuntó la supermodelo. Advertisement 35 of 37 Instagram/Beyoncé BEYONCÉ Y BLUE IVY La estrella compartió esta imagen en la que también aparece su hijita. Advertisement 36 of 37 Instagram/LUPITA NYONG'O LUPITA NYONG'O “Localizada: Lupita encuentra a otra Lupita en Nueva York”, comentó divertida la actriz. Advertisement 37 of 37 Instagram/Ana Patricia ANA PATRICIA “Feliz. Hoy llega mi mamá desde México a pasarse unas semanas conmigo”, apuntó la presentadora Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.