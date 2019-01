Fotos: Bebés famosos en Instagram - semana del 27 de marzo de 2014 Cada semana, las celebridades presumen a sus hijitos en las redes sociales. Sus fotos supertiernas, aquí. Cada semana, las celebridades presumen a sus hijitos en las redes sociales. Sus fotos supertiernas, aquí. More Tania Cháidez ALESSANDRA AMBROSIO Y NOAH Instagram/Alessandra Ambrosio TITO EL BAMBINO Y GABRIEL Instagram/Tito el Bambino JAIME CAMIL Y ELENA Instagram/Jaime Camil XIMENA DUQUE Y CHRISTIAN Instagram/Ximena Duque LILI ESTEFAN, LORENZO Y LINA Twitter/LiliEstefan LOLA PONCE Y ERIN Instagram/Lola Ponce LARRY HERNÁNDEZ, LARRY JR. Y SEBASTIÁN Instagram/Larry Hernández MARTÍN FUENTES Y MINI JACKY Instagram/Jacqueline Bracamontes JESSICA ALBA Y HONOR MARIE Instagram/Jessica Alba BEYONCÉ Y BLUE IVY Instagram/Beyoncé CRISTIÁN Y LAURA DE LA FUENTE Instagram/Cristián de la Fuente AYLÍN MÚJICA Y VIOLETA Instagram/Aylín Mújica LUCCA, ALESSO Y MATEO Twitter/Patricia Manterola ÁGUEDA LÓPEZ Y MIKAELA Instagram/Águeda López GERALDINE BAZÁN Y ELISSA MARIE Instagram/Geraldine Bazán GISELE BÜNDCHEN Instagram/Gisele Bündchen SHANNON DE LIMA Y DANIEL Instagram/Shannon de Lima 1 of 18 Advertisement 1 of 17 Instagram/Alessandra Ambrosio ALESSANDRA AMBROSIO Y NOAH “Mi dicha”, comentó la supermodelo junto a su hijito. Advertisement 2 of 17 Instagram/Tito el Bambino TITO EL BAMBINO Y GABRIEL “Disfrutado de la vida con el amor de mi vida. No, no no, no tenemos miedo. Alta jerarquía”, escribió el cantante junto a su pequeño al publicar esta instantánea desde la piscina. 3 of 17 Instagram/Jaime Camil JAIME CAMIL Y ELENA “Papá, foto, selfie, hijo de tigre pintito. Te amo mi amor”, escribió el actor en esta simpática imagen junto a su hijita. Advertisement 4 of 17 Instagram/Ximena Duque XIMENA DUQUE Y CHRISTIAN “Amor, San Agustín”, así describió esta imagen la actriz junto a su hijo. Advertisement 5 of 17 Twitter/LiliEstefan LILI ESTEFAN, LORENZO Y LINA “La flaca” tuvo nada menos que al presidente Barack Obama en su propia casa, donde se celebró un evento para recaudar fondos para el partido demócrata. ¿Cómo no aprovechar el momento para un selfie junto a sus hijos? Advertisement 6 of 17 Instagram/Lola Ponce LOLA PONCE Y ERIN “Tengan magia, domingo, bellezas”, escribió la argentina acompañada de su hijita desde Miami Beach. Advertisement 7 of 17 Instagram/Larry Hernández LARRY HERNÁNDEZ, LARRY JR. Y SEBASTIÁN “Con Diego Luna y mis hijos en el estreno de la película de César Chavez, muy pronto en todos los cines”, apuntó el cantante. Advertisement 8 of 17 Instagram/Jacqueline Bracamontes MARTÍN FUENTES Y MINI JACKY “Papá e hija nadando”, comentó Jacqueline Bracamontes al mostrar a sus dos amores en las redes sociales. Advertisement 9 of 17 Instagram/Jessica Alba JESSICA ALBA Y HONOR MARIE “El Muro de Berlín, de turismo, vacaciones de primavera” Advertisement 10 of 17 Instagram/Beyoncé BEYONCÉ Y BLUE IVY La cantante mostró esta imagen junto a su hijita en brazos de Safari. Advertisement 11 of 17 Instagram/Cristián de la Fuente CRISTIÁN Y LAURA DE LA FUENTE “Amor”, comentó el actor chileno junto a esta instantánea en la que sonríe junto a su pequeña. Advertisement 12 of 17 Instagram/Aylín Mújica AYLÍN MÚJICA Y VIOLETA La presentadora Aylín Mújica mostró esta foto de su hijita surcando los mares de Miami. Advertisement 13 of 17 Twitter/Patricia Manterola LUCCA, ALESSO Y MATEO “Mis cuatro príncipes hoy”, escribió Patricia Manterola al mostras esta imagen de sus hijitos y su esposo Forrest Kolb. Advertisement 14 of 17 Instagram/Águeda López ÁGUEDA LÓPEZ Y MIKAELA “Mika y mami, compañeras de yoga. Gracias Yoga partners. Gracias Eagle Yogi por una clase espectacular. Te quier, namaste”, comentó la modelo española en esta tierna imagen. Advertisement 15 of 17 Instagram/Geraldine Bazán GERALDINE BAZÁN Y ELISSA MARIE “Mi cachorra mayor es una valiente guerrera. Super pro en el dentista, la amo”, comentó muy orgullosa Geraldine Bazán al mostrar esta imagen en las redes sociales. Advertisement 16 of 17 Instagram/Gisele Bündchen GISELE BÜNDCHEN La supermodelo compartió esta tierna imagen en las redes sociales. Advertisement 17 of 17 Instagram/Shannon de Lima SHANNON DE LIMA Y DANIEL “Se me cayó mi primer dientito”, comentó la modelo venezolana al mostrar esta hermosa foto de su hijito. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

