Fotos: Bebés famosos en Instagram - semana del 14 de marzo Cada semana, las celebridades presumen a sus hijitos en las redes sociales. Sus fotos supertiernas, aquí. Cada semana, las celebridades presumen a sus hijitos en las redes sociales. Sus fotos supertiernas, aquí. More Tania Cháidez YANDEL Y LOGAN Instagram/Yandel JACQUELINE BRACAMONTES Instagram/Jacqueline Bracamontes AARÓN DÍAZ, ERIN Y LOLA PONCE Instagram/Lola Ponce ARACELY ARÁMBULA, MIGUEL Y DANIEL Twitter/Aracely Arámbula ANDREA LEGARRETA, ERIK RUBIN Y MIA Twitter/Andrea Legarreta SHANNON DE LIMA Y DANIEL Instagram/Shannon de Lima MARIAH CAREY, MOROCCAN Y MONROE Instagram/Mariah Carey LARRY HERNÁNDEZ Instagram/Larry Hernández ALAN TACHER Y HANNAH Twitter/Alan Tacher LOLA PONCE Y ERIN Instagram/Lola Ponce ANGÉLICA RIVERA Facebook/Angélica Rivera MARIAH CAREY, MOROCCAN Y MONROE Instagram/Mariah Carey CYNTHIA KLITBO Twitter/Cynthia Klitbo 1 of 14 Advertisement 1 of 13 Instagram/Yandel YANDEL Y LOGAN 'Compartiendo con Logan el muñeco de casa. Ya posa para las fotos", comentó el cantante. Advertisement 2 of 13 Instagram/Jacqueline Bracamontes JACQUELINE BRACAMONTES "Miércoles de ceniza", escribió Jacqueline Bracamontes al compartir esta imagen junto a su hija Jackita. 3 of 13 Instagram/Lola Ponce AARÓN DÍAZ, ERIN Y LOLA PONCE "Felicidad, diversión, cumpleaños, baby Erin", así etiquetó la argentina esta imagen en donde celebran el primer añito de su primogénita. Advertisement 4 of 13 Twitter/Aracely Arámbula ARACELY ARÁMBULA, MIGUEL Y DANIEL "El Amor mas grande e infinito en su maxima expresión. Los amo", comentó la actriz en esta tierna imagen acompañada de sus hijitos. Advertisement 5 of 13 Twitter/Andrea Legarreta ANDREA LEGARRETA, ERIK RUBIN Y MIA "Mía fue María en La novicia rebelde en la escuela. Erik Rubin y yo, papás orgullosos", así explicó la presentadora esta imagen a sus seguidores. Advertisement 6 of 13 Instagram/Shannon de Lima SHANNON DE LIMA Y DANIEL La modelo mostro esta tierna imagen junto a su pequeño Daniel. Advertisement 7 of 13 Instagram/Mariah Carey MARIAH CAREY, MOROCCAN Y MONROE "Dulces momentos familiares", escribió la cantante acompañada de sus hijitos y su esposo Nick Cannon. Advertisement 8 of 13 Instagram/Larry Hernández LARRY HERNÁNDEZ "Gracias por despertarme con esta sorpresa en mi cumpleaños. Y mis hijos juntos es el regalo más grande que puedo tener, muchas gracias por todas las felicitaciones y por las mañanitas, los pasteles y su cariño que me regalan, cada año solamente quiero decir gracias", comentó el cantante en su cumpleaños. Advertisement 9 of 13 Twitter/Alan Tacher ALAN TACHER Y HANNAH "Sábado familiar, ahora de volley con mi Hannah. Porras al máximo", comentó el presentador en esta imagen. Advertisement 10 of 13 Instagram/Lola Ponce LOLA PONCE Y ERIN "Siente el viento, bebé Erin les manda besitos", comentó la argentina en esta imagen. ¿Pueden verle la pancita de embarazo? Advertisement 11 of 13 Facebook/Angélica Rivera ANGÉLICA RIVERA "Nicoluz, ¡feliz cumpleaños! Deseo con todo mi corazón que sigas siendo esa niña alegre, feliz y cariñosa. Gracias por lo que día a día nos das a todos, ¡te amo mucho!. Siempre estaré agradecida por mantener unidos y felices a mis 6 hijos, el regalo más grande es estar en familia", apuntó la primera dama mexicana. Advertisement 12 of 13 Instagram/Mariah Carey MARIAH CAREY, MOROCCAN Y MONROE "Viven por el agua, son míos eternamente", escribió la cantante en esta imagen junto a sus pequeños. Advertisement 13 of 13 Twitter/Cynthia Klitbo CYNTHIA KLITBO "Con mi nena", comentó la actriz al mostrar esta imagen a sus seguidores.

