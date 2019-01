Fotos: Bebés famosos en Instagram - semana del 10 de abril de 2014 Cada semana, las celebridades presumen a sus hijitos en las redes sociales. Sus fotos supertiernas, aquí. Cada semana, las celebridades presumen a sus hijitos en las redes sociales. Sus fotos supertiernas, aquí. More Alexander Mabry JAIME CAMIL Instagram/Jaime Camil GERALDINE BAZÁN Y ALEXA MIRANDA Instagram/ Geraldine Bazán XIMENA DUQUE Y CHRISTIAN Instagram/ Ximena Duque ELIZABETH GUTIÉRREZ, KAILEY Y CHRISTOPHER Instagram/Elizabeth Gutiérrez JACQUELINE BRACAMONTES Instagram/Jacqueline Bracamontes JACQUELINE BRACAMONTES Y CAROLINA Instagram/Jacqueline Bracamontes TITO EL BAMBINO Y GABRIEL EFRAÍN Instagram/ Tito el Bambino TITO EL BAMBINO Instagram/Tito El Bambino GERALDINE BAZÁN Y ALEXA MIRANDA Instagram/Geraldine Bazán AYLÍN MÚJICA Y VIOLETA Instagram/ Aylín Mújica BÁRBARA BERMUDO: MÍA Y CAMILA Instagram/ Bárbara Bermudo LOLA PONCE Y ERIN Instagram/ Lola Ponce JACQUELINE BRACAMONTES Y MINI JACKY Instagram/Jacqueline Bracamontes ANGÉLICA RIVERA Facebook/Angélica Rivera REGINA Y "EL GÜERO" CASTRO Facebook/Angélica Rivera LOLA PONCE Y ERIN Instagram/Lola Ponce LARRY HERNÁNDEZ, LARRY JR. Y SEBASTIÁN Instagram/Larry Hernández SHANNON DE LIMA Y DANIEL Instagram/Shannon de Lima BEYONCÉ Y BLUE IVY Instagram/Beyoncé 1 of 20 Advertisement 1 of 19 Instagram/Jaime Camil JAIME CAMIL Feliz junto a su hijita Elena, Jaime Camil compartió esta foto desde Disneylandia, en Los Ángeles. Advertisement 2 of 19 Instagram/ Geraldine Bazán GERALDINE BAZÁN Y ALEXA MIRANDA “Si puedes amamantar a tu bebe… ¡Hazlo! ¡Es lo mejor que puedes hacer por ellos, el tiempo que puedas, todo cuenta! ProLactancia”, comentó Bazán junto a esta foto de su bebé lactando. 3 of 19 Instagram/ Ximena Duque XIMENA DUQUE Y CHRISTIAN “¡Qué bien la pasamos! #Puntacana #beach #sun #love. Hoy se acaba la diversión. Mañana a trabajar 🙂 mmmm #Duqueintriga”, escribió la actriz colombian junto a este montaje de fotos. Advertisement 4 of 19 Instagram/Elizabeth Gutiérrez ELIZABETH GUTIÉRREZ, KAILEY Y CHRISTOPHER “Al final del día esto es lo único que importa”, escribió la actriz junto a sus angelitos. Advertisement 5 of 19 Instagram/Jacqueline Bracamontes JACQUELINE BRACAMONTES “Quiero robarme el celular de mamá”, bromeó Jacqueline Bracamontes al compartir esta imagen junto a su hija Jackita. Advertisement 6 of 19 Instagram/Jacqueline Bracamontes JACQUELINE BRACAMONTES Y CAROLINA “¡Hola a todos! soy Carolina”, escribio Bracamontes en esta foto en la que no presenta a su segunda hija desde su cuenta de Instagram. Advertisement 7 of 19 Instagram/ Tito el Bambino TITO EL BAMBINO Y GABRIEL EFRAÍN “El Patrón… Nada nos queda grande… Gabriel Efraín desde Sicilia, Italia . #Altajerarquía #Somosdiferentes”, escribió Tito junto a esta foto. Advertisement 8 of 19 Instagram/Tito El Bambino TITO EL BAMBINO “¡Después de su primer concierto en el conservatorio de música! Gabriel Efraín está activado. #Somosdiferentes”, escribió el reggaetonero boricua junto a esta foto. Advertisement 9 of 19 Instagram/Geraldine Bazán GERALDINE BAZÁN Y ALEXA MIRANDA “Gracias doctor Humberto Reyes Cuervo por mi regalo y por traerme a la vida. Atentamente Miranda”, escribió la actriz en esta tierna imagen de su recién nacida. Advertisement 10 of 19 Instagram/ Aylín Mújica AYLÍN MÚJICA Y VIOLETA “¡Happy Burthday Violeta!”, escribió la ctriz en su cuenta de Instagram. Advertisement 11 of 19 Instagram/ Bárbara Bermudo BÁRBARA BERMUDO: MÍA Y CAMILA Bárbara Bermudo publicó este Throwback en su cuenta de Instagram. “En New York, 2011, con mis princesas Mía y Camila“, escribió. Advertisement 12 of 19 Instagram/ Lola Ponce LOLA PONCE Y ERIN “Y ella baila… Jajaja”. Advertisement 13 of 19 Instagram/Jacqueline Bracamontes JACQUELINE BRACAMONTES Y MINI JACKY “Mamá y papá soplando mi velita, mi primer año”, escribió la presentadora tapatía junto a su pequeña y su esposo Martín Fuentes. Advertisement 14 of 19 Facebook/Angélica Rivera ANGÉLICA RIVERA “Gracias a Dios la cirugía de apéndice de Regis salió muy bien. Agradezco a todos los doctores y enfermeras del Hospital Millitar por sus atenciones, a mi esposo, por sus palabras y sobre todo, por su compañía, por darse siempre el tiempo para estar al pendiente de nuestros seis hijos. Gracias a todos por sus mensajes para mi Regis. Ella ya se recupera rodeada de todos los que la amamos: sus hermanos, su papá, mi esposo y yo”, comentó la primera dama mexicana. Advertisement 15 of 19 Facebook/Angélica Rivera REGINA Y "EL GÜERO" CASTRO “Regis con su papá y Fer”, escribió Angélica Rivera al compartir esta foto de su hija pequeña con su hermana Fernanda y el padre de ambas. Advertisement 16 of 19 Instagram/Lola Ponce LOLA PONCE Y ERIN La cantante argentina mostró esta tierna imagen en sus redes sociales. Advertisement 17 of 19 Instagram/Larry Hernández LARRY HERNÁNDEZ, LARRY JR. El cantante mostró esta imagen en la que posa acompañado de sus dos hijos varones. Advertisement 18 of 19 Instagram/Shannon de Lima SHANNON DE LIMA Y DANIEL "Con mi bebé", comentó la modelo venezolana junto a su hijito. Advertisement 19 of 19 Instagram/Beyoncé BEYONCÉ Y BLUE IVY La estrella compartió esta imagen en la que también aparece su hijita.

