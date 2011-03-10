¡Feliz cumpleaños, Maite!

La ex RBD estuvo de cumpleaños este pasado 9 de marzo y nosotros le cantamos "Las mañanitas" con este especial de fotos de algunos de los momentos más importantes de su vida

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People Staff
March 10, 2011 11:00 AM
<p>Egresada del Centro de Estudios Artísticos de Televisa, antes de alcanzar el estrellato en la serie de TV <em>Rebelde</em>, <b>Maite</b> solo había participado en obras de teatro, comerciales para televisión y en algunos programas del canal por cable de Disney.</p>
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SUS INICIOS

Egresada del Centro de Estudios Artísticos de Televisa, antes de alcanzar el estrellato en la serie de TV Rebelde, Maite solo había participado en obras de teatro, comerciales para televisión y en algunos programas del canal por cable de Disney.

Smallz & Raskind
<p>Se dio a conocer a nivel internacional en el 2004 en la serie <em>Rebelde</em>, la versión mexicana de <em>Rebelde Way</em>, una producción argentina hecha en el 2002 y escrita por Cris Morera. En esta serie, la pelinegra compartió crédito con (de izq. a der.) <b>Poncho Herrera</b>, <b>Dulce María</b>, <b>Anahí</b>, <b>Christopher Uckermann</b> y <b>Christian Chávez</b>.</p>
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CHICA REBELDE

Se dio a conocer a nivel internacional en el 2004 en la serie Rebelde, la versión mexicana de Rebelde Way, una producción argentina hecha en el 2002 y escrita por Cris Morera. En esta serie, la pelinegra compartió crédito con (de izq. a der.) Poncho Herrera, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Mezcalent
<p>De la telenovela <em>Rebelde</em> surgió a finales del 2004 el grupo <b>RBD</b>, el cual se convirtió en todo en fenómeno en Latinoamérica y el mundo. Aquí vemos a Maite junto a sus compañeros, recibiendo uno de las cuatro estatuillas que recibieron durante la entrega del 2005 de Premios Juventud.</p>
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TODO UN FENÓMENO

De la telenovela Rebelde surgió a finales del 2004 el grupo RBD, el cual se convirtió en todo en fenómeno en Latinoamérica y el mundo. Aquí vemos a Maite junto a sus compañeros, recibiendo uno de las cuatro estatuillas que recibieron durante la entrega del 2005 de Premios Juventud.

Univisión
<p>(De izq. a der.) <b>Dulce María</b>, <b>Poncho Herrera</b>, <b>Anahí</b>, <b>Christopher Uckermann</b> y <b>Christian Chávez</b> se convirtieron en más que compañeros, grandes amigos de la joven mexicana.</p>
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INSEPARABLES

(De izq. a der.) Dulce María, Poncho Herrera, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez se convirtieron en más que compañeros, grandes amigos de la joven mexicana.

MEZCALENT
<p>El primer novio que le conocimos a la bella cantante fue <b>Guido Laris</b>, guitarrista y productor musical de RBD. Tan en serio era la cosa, que se comprometieron en el 2006. Y aunque corrieron rumores de una supuesta boda en secreto, la pareja no llegó a contraer matrimonio, ya que se separaron a mediados del 2008.</p>
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COMPROMETIDA

El primer novio que le conocimos a la bella cantante fue Guido Laris, guitarrista y productor musical de RBD. Tan en serio era la cosa, que se comprometieron en el 2006. Y aunque corrieron rumores de una supuesta boda en secreto, la pareja no llegó a contraer matrimonio, ya que se separaron a mediados del 2008.

Agencia-Mexico.com
<p>Sabes que eres famosa, cuando hacen una muñeca a tu imagen. A mediados del 2007, la compañía Mattel lanzó las Barbies-RBD, basadas en los personajes de Mía (Anahí), Roberta (Dulce María) y Lupita (Maite). Esta linda Barbie con una bella melena negra es Lupita, la muñeca de Maite.</p>
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TODA UNA MUÑECA

Sabes que eres famosa, cuando hacen una muñeca a tu imagen. A mediados del 2007, la compañía Mattel lanzó las Barbies-RBD, basadas en los personajes de Mía (Anahí), Roberta (Dulce María) y Lupita (Maite). Esta linda Barbie con una bella melena negra es Lupita, la muñeca de Maite.

Mezcalent
<p>En el escenario, Maite siempre entregaba lo mejor de sí misma.</p>
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EN ESCENA

En el escenario, Maite siempre entregaba lo mejor de sí misma.

NTX FOTOS
<p>Con su álbum <em>Para olvidarte de mí</em>, el grupo <b>RBD</b> se despidió de sus fans y de los escenarios.</p>
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ADIÓS RBD

Con su álbum Para olvidarte de mí, el grupo RBD se despidió de sus fans y de los escenarios.

Cortesía: EMI Music
<p>Mientras realizaba la gira de despedida con RBD en el 2008, Maite también inició las grabaciones de la telenovela <em>Cuidado con el ángel</em>, que protagonizó junto a <b>William Levy</b>.</p>
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PAREJA DE TELENOVELA

Mientras realizaba la gira de despedida con RBD en el 2008, Maite también inició las grabaciones de la telenovela Cuidado con el ángel, que protagonizó junto a William Levy.

The Grosby Group
<p>En esta telenovela, Maite demostró ser una actriz de primera.</p>
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¡CUIDADO CON MAITE!

En esta telenovela, Maite demostró ser una actriz de primera.

Mezcalent
<p>En el 2009, la bella actriz mexicana formó parte de la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. Aquí la vemos posando como Dorothy Gale de <em>El mago de Oz</em> para esta edición.</p>
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BELLA

En el 2009, la bella actriz mexicana formó parte de la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. Aquí la vemos posando como Dorothy Gale de El mago de Oz para esta edición.

Omar Cruz
<p>Ese mismo año, Maite protagonizó la telenovela <em>Mi pecado</em> junto a <b>Eugenio Siller</b>. Aquí la vemos junto a su coprotagonista y el productor <b>Juan Osorio</b>.</p>
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¡QUÉ PECADO!

Ese mismo año, Maite protagonizó la telenovela Mi pecado junto a Eugenio Siller. Aquí la vemos junto a su coprotagonista y el productor Juan Osorio.

Clasos / JPI STUDIOS
<p>Maite volvió a actuar en teatro en junio del 2010, cuando se puso en escena la obra <em>Cena de matrimonios</em>, la cual estelarizó junto a <b>Sebastián Zurita</b>.</p>
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EN TEATRO

Maite volvió a actuar en teatro en junio del 2010, cuando se puso en escena la obra Cena de matrimonios, la cual estelarizó junto a Sebastián Zurita.

Agencia México
<p>Ese mismo año, la actriz fue escogida una vez más para engalanar la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. En esta ocasión caracterizó a la legendaria Dolores del Río.</p>
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BELLA OTRA VEZ

Ese mismo año, la actriz fue escogida una vez más para engalanar la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. En esta ocasión caracterizó a la legendaria Dolores del Río.

Omar Cruz
<p>En julio del año pasado, la ex RBD se declaró enamorada de <b>Carlos de la Mota</b>. &#8220;Es una persona muy linda, estoy muy contenta. Es un caballero y, bueno, ya veremos&#8221;, dijo sobre el actor dominicano. &#8220;Estoy muy contenta, muy bien, muy tranquila y feliz, muy feliz&#8221;. Pero, lamentablemente, el amor le duró poco y ya para septiembre estaban separados.</p>
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ENAMORADA

En julio del año pasado, la ex RBD se declaró enamorada de Carlos de la Mota. “Es una persona muy linda, estoy muy contenta. Es un caballero y, bueno, ya veremos”, dijo sobre el actor dominicano. “Estoy muy contenta, muy bien, muy tranquila y feliz, muy feliz”. Pero, lamentablemente, el amor le duró poco y ya para septiembre estaban separados.

Agencia México
<p>Dos años después de haber grabado <em>Cuidado con el ángel</em> junto a William Levy, y en medio de fuertes rumores de un supuesto romance, en septiembre del 2010 Maite inició las grabaciones de <em>El triunfo del amor</em>, su segunda telenovela con el actor cubano.</p>
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TRIUNFÓ EL AMOR

Dos años después de haber grabado Cuidado con el ángel junto a William Levy, y en medio de fuertes rumores de un supuesto romance, en septiembre del 2010 Maite inició las grabaciones de El triunfo del amor, su segunda telenovela con el actor cubano.

Mezcalent
<p>Tras ser captada por los paparazzi junto a <b>Mane de la Parra</b> dos meses después de anunciar la ruptura de su corta relación con Carlos de la Mota, Maite confesó a la revista <em>¡Hola México!</em> que mantenía una relación amorosa con el actor, cantante y productor musical.</p>
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AMOR, AMOR, AMOR

Tras ser captada por los paparazzi junto a Mane de la Parra dos meses después de anunciar la ruptura de su corta relación con Carlos de la Mota, Maite confesó a la revista ¡Hola México! que mantenía una relación amorosa con el actor, cantante y productor musical.

¡Hola México!
<p><b>Maite Perroni</b> es la imagen de la marca Pantene en México. En diciembre del 2010, la actriz realizó una rueda de prensa para presentar su comercial para la reconocida marca de productos para el cabello.</p>
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CHICA PANTENE

Maite Perroni es la imagen de la marca Pantene en México. En diciembre del 2010, la actriz realizó una rueda de prensa para presentar su comercial para la reconocida marca de productos para el cabello.

Mezcal
<p>La relación entre <b>Maite</b> y <b>Mane</b> continúa viento en popa. Los tortolitos han presumido su amor en varios eventos y se ven muy enamorados.</p>
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VIENTO EN POPA

La relación entre Maite y Mane continúa viento en popa. Los tortolitos han presumido su amor en varios eventos y se ven muy enamorados.

Mezcalent
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1 of 19 Smallz & Raskind

SUS INICIOS

Egresada del Centro de Estudios Artísticos de Televisa, antes de alcanzar el estrellato en la serie de TV Rebelde, Maite solo había participado en obras de teatro, comerciales para televisión y en algunos programas del canal por cable de Disney.

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2 of 19 Mezcalent

CHICA REBELDE

Se dio a conocer a nivel internacional en el 2004 en la serie Rebelde, la versión mexicana de Rebelde Way, una producción argentina hecha en el 2002 y escrita por Cris Morera. En esta serie, la pelinegra compartió crédito con (de izq. a der.) Poncho Herrera, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

3 of 19 Univisión

TODO UN FENÓMENO

De la telenovela Rebelde surgió a finales del 2004 el grupo RBD, el cual se convirtió en todo en fenómeno en Latinoamérica y el mundo. Aquí vemos a Maite junto a sus compañeros, recibiendo uno de las cuatro estatuillas que recibieron durante la entrega del 2005 de Premios Juventud.

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4 of 19 MEZCALENT

INSEPARABLES

(De izq. a der.) Dulce María, Poncho Herrera, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez se convirtieron en más que compañeros, grandes amigos de la joven mexicana.

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5 of 19 Agencia-Mexico.com

COMPROMETIDA

El primer novio que le conocimos a la bella cantante fue Guido Laris, guitarrista y productor musical de RBD. Tan en serio era la cosa, que se comprometieron en el 2006. Y aunque corrieron rumores de una supuesta boda en secreto, la pareja no llegó a contraer matrimonio, ya que se separaron a mediados del 2008.

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6 of 19 Mezcalent

TODA UNA MUÑECA

Sabes que eres famosa, cuando hacen una muñeca a tu imagen. A mediados del 2007, la compañía Mattel lanzó las Barbies-RBD, basadas en los personajes de Mía (Anahí), Roberta (Dulce María) y Lupita (Maite). Esta linda Barbie con una bella melena negra es Lupita, la muñeca de Maite.

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7 of 19 NTX FOTOS

EN ESCENA

En el escenario, Maite siempre entregaba lo mejor de sí misma.

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8 of 19 Cortesía: EMI Music

ADIÓS RBD

Con su álbum Para olvidarte de mí, el grupo RBD se despidió de sus fans y de los escenarios.

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9 of 19 The Grosby Group

PAREJA DE TELENOVELA

Mientras realizaba la gira de despedida con RBD en el 2008, Maite también inició las grabaciones de la telenovela Cuidado con el ángel, que protagonizó junto a William Levy.

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10 of 19 Mezcalent

¡CUIDADO CON MAITE!

En esta telenovela, Maite demostró ser una actriz de primera.

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11 of 19 Omar Cruz

BELLA

En el 2009, la bella actriz mexicana formó parte de la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. Aquí la vemos posando como Dorothy Gale de El mago de Oz para esta edición.

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12 of 19 Clasos / JPI STUDIOS

¡QUÉ PECADO!

Ese mismo año, Maite protagonizó la telenovela Mi pecado junto a Eugenio Siller. Aquí la vemos junto a su coprotagonista y el productor Juan Osorio.

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13 of 19 Agencia México

EN TEATRO

Maite volvió a actuar en teatro en junio del 2010, cuando se puso en escena la obra Cena de matrimonios, la cual estelarizó junto a Sebastián Zurita.

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14 of 19 Omar Cruz

BELLA OTRA VEZ

Ese mismo año, la actriz fue escogida una vez más para engalanar la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. En esta ocasión caracterizó a la legendaria Dolores del Río.

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15 of 19 Agencia México

ENAMORADA

En julio del año pasado, la ex RBD se declaró enamorada de Carlos de la Mota. “Es una persona muy linda, estoy muy contenta. Es un caballero y, bueno, ya veremos”, dijo sobre el actor dominicano. “Estoy muy contenta, muy bien, muy tranquila y feliz, muy feliz”. Pero, lamentablemente, el amor le duró poco y ya para septiembre estaban separados.

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16 of 19 Mezcalent

TRIUNFÓ EL AMOR

Dos años después de haber grabado Cuidado con el ángel junto a William Levy, y en medio de fuertes rumores de un supuesto romance, en septiembre del 2010 Maite inició las grabaciones de El triunfo del amor, su segunda telenovela con el actor cubano.

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17 of 19 ¡Hola México!

AMOR, AMOR, AMOR

Tras ser captada por los paparazzi junto a Mane de la Parra dos meses después de anunciar la ruptura de su corta relación con Carlos de la Mota, Maite confesó a la revista ¡Hola México! que mantenía una relación amorosa con el actor, cantante y productor musical.

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18 of 19 Mezcal

CHICA PANTENE

Maite Perroni es la imagen de la marca Pantene en México. En diciembre del 2010, la actriz realizó una rueda de prensa para presentar su comercial para la reconocida marca de productos para el cabello.

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19 of 19 Mezcalent

VIENTO EN POPA

La relación entre Maite y Mane continúa viento en popa. Los tortolitos han presumido su amor en varios eventos y se ven muy enamorados.

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