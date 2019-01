¡Feliz cumpleaños, Maite! La ex RBD estuvo de cumpleaños este pasado 9 de marzo y nosotros le cantamos "Las mañanitas" con este especial de fotos de algunos de los momentos más importantes de su vida La ex RBD estuvo de cumpleaños este pasado 9 de marzo y nosotros le cantamos "Las mañanitas" con este especial de fotos de algunos de los momentos más importantes de su vida More People Staff SUS INICIOS Smallz & Raskind CHICA REBELDE Mezcalent TODO UN FENÓMENO Univisión INSEPARABLES MEZCALENT COMPROMETIDA Agencia-Mexico.com TODA UNA MUÑECA Mezcalent EN ESCENA NTX FOTOS ADIÓS RBD Cortesía: EMI Music PAREJA DE TELENOVELA The Grosby Group ¡CUIDADO CON MAITE! Mezcalent BELLA Omar Cruz ¡QUÉ PECADO! Clasos / JPI STUDIOS EN TEATRO Agencia México BELLA OTRA VEZ Omar Cruz ENAMORADA Agencia México TRIUNFÓ EL AMOR Mezcalent AMOR, AMOR, AMOR ¡Hola México! CHICA PANTENE Mezcal VIENTO EN POPA Mezcalent 1 of 20 Advertisement 1 of 19 Smallz & Raskind SUS INICIOS Egresada del Centro de Estudios Artísticos de Televisa, antes de alcanzar el estrellato en la serie de TV Rebelde, Maite solo había participado en obras de teatro, comerciales para televisión y en algunos programas del canal por cable de Disney. Advertisement 2 of 19 Mezcalent CHICA REBELDE Se dio a conocer a nivel internacional en el 2004 en la serie Rebelde, la versión mexicana de Rebelde Way, una producción argentina hecha en el 2002 y escrita por Cris Morera. En esta serie, la pelinegra compartió crédito con (de izq. a der.) Poncho Herrera, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez. 3 of 19 Univisión TODO UN FENÓMENO De la telenovela Rebelde surgió a finales del 2004 el grupo RBD, el cual se convirtió en todo en fenómeno en Latinoamérica y el mundo. Aquí vemos a Maite junto a sus compañeros, recibiendo uno de las cuatro estatuillas que recibieron durante la entrega del 2005 de Premios Juventud. Advertisement 4 of 19 MEZCALENT INSEPARABLES (De izq. a der.) Dulce María, Poncho Herrera, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez se convirtieron en más que compañeros, grandes amigos de la joven mexicana. Advertisement 5 of 19 Agencia-Mexico.com COMPROMETIDA El primer novio que le conocimos a la bella cantante fue Guido Laris, guitarrista y productor musical de RBD. Tan en serio era la cosa, que se comprometieron en el 2006. Y aunque corrieron rumores de una supuesta boda en secreto, la pareja no llegó a contraer matrimonio, ya que se separaron a mediados del 2008. Advertisement 6 of 19 Mezcalent TODA UNA MUÑECA Sabes que eres famosa, cuando hacen una muñeca a tu imagen. A mediados del 2007, la compañía Mattel lanzó las Barbies-RBD, basadas en los personajes de Mía (Anahí), Roberta (Dulce María) y Lupita (Maite). Esta linda Barbie con una bella melena negra es Lupita, la muñeca de Maite. Advertisement 7 of 19 NTX FOTOS EN ESCENA En el escenario, Maite siempre entregaba lo mejor de sí misma. Advertisement 8 of 19 Cortesía: EMI Music ADIÓS RBD Con su álbum Para olvidarte de mí, el grupo RBD se despidió de sus fans y de los escenarios. Advertisement 9 of 19 The Grosby Group PAREJA DE TELENOVELA Mientras realizaba la gira de despedida con RBD en el 2008, Maite también inició las grabaciones de la telenovela Cuidado con el ángel, que protagonizó junto a William Levy. Advertisement 10 of 19 Mezcalent ¡CUIDADO CON MAITE! En esta telenovela, Maite demostró ser una actriz de primera. Advertisement 11 of 19 Omar Cruz BELLA En el 2009, la bella actriz mexicana formó parte de la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. Aquí la vemos posando como Dorothy Gale de El mago de Oz para esta edición. Advertisement 12 of 19 Clasos / JPI STUDIOS ¡QUÉ PECADO! Ese mismo año, Maite protagonizó la telenovela Mi pecado junto a Eugenio Siller. Aquí la vemos junto a su coprotagonista y el productor Juan Osorio. Advertisement 13 of 19 Agencia México EN TEATRO Maite volvió a actuar en teatro en junio del 2010, cuando se puso en escena la obra Cena de matrimonios, la cual estelarizó junto a Sebastián Zurita. Advertisement 14 of 19 Omar Cruz BELLA OTRA VEZ Ese mismo año, la actriz fue escogida una vez más para engalanar la lista de Los 50 Más Bellos de PEOPLE EN ESPAÑOL. En esta ocasión caracterizó a la legendaria Dolores del Río. Advertisement 15 of 19 Agencia México ENAMORADA En julio del año pasado, la ex RBD se declaró enamorada de Carlos de la Mota. “Es una persona muy linda, estoy muy contenta. Es un caballero y, bueno, ya veremos”, dijo sobre el actor dominicano. “Estoy muy contenta, muy bien, muy tranquila y feliz, muy feliz”. Pero, lamentablemente, el amor le duró poco y ya para septiembre estaban separados. Advertisement 16 of 19 Mezcalent TRIUNFÓ EL AMOR Dos años después de haber grabado Cuidado con el ángel junto a William Levy, y en medio de fuertes rumores de un supuesto romance, en septiembre del 2010 Maite inició las grabaciones de El triunfo del amor, su segunda telenovela con el actor cubano. Advertisement 17 of 19 ¡Hola México! AMOR, AMOR, AMOR Tras ser captada por los paparazzi junto a Mane de la Parra dos meses después de anunciar la ruptura de su corta relación con Carlos de la Mota, Maite confesó a la revista ¡Hola México! que mantenía una relación amorosa con el actor, cantante y productor musical. Advertisement 18 of 19 Mezcal CHICA PANTENE Maite Perroni es la imagen de la marca Pantene en México. En diciembre del 2010, la actriz realizó una rueda de prensa para presentar su comercial para la reconocida marca de productos para el cabello. Advertisement 19 of 19 Mezcalent VIENTO EN POPA La relación entre Maite y Mane continúa viento en popa. Los tortolitos han presumido su amor en varios eventos y se ven muy enamorados.

