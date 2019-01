¿En qué andan los famosos? Marc Anthony y su novia Shannon de Lima en Miami; J.Lo con un koala en Australia; Alessandra Ambrosio en bikini y mucho más... Marc Anthony y su novia Shannon de Lima en Miami; J.Lo con un koala en Australia; Alessandra Ambrosio en bikini y mucho más... More jrotulo MARC Y SU CHICA Grosby Group ¿QUÉ ES LO QUE HAY, MARC? Grosby Group J.LO Y EL KOALA AP/Wild Life Sydney Zoo ALICIA DE COMPRAS Grosby Group EL AMABLE CHAROLASTRA Mezcalent RUBIA Y MORENA John Shearer/Invision/AP LA DAMA DEMI Jason Merritt/Getty Images ÁNGEL AL SOL LINDA SONRISA Jason Merritt/WireImage EL REY ROMEO Mezcalent NOCHE DE TANGO Grosby Group LOS CHOCARRO SE DIVIERTEN Latin Iconos BIEN PROTEGIDA Grosby Group ROMANTICONES Grosby Group VAMPIRO DEPORTISTA Grosby Group CONTENTO ZAC Santiago & Lizvett Baez/The Grosby Group CARIDAD REAL Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images 1 of 18 Advertisement 1 of 17 Grosby Group MARC Y SU CHICA Marc Anthony disfrutaba un momento con su novia Shannon de Lima en un barco en Miami, cuando advirtió la presencia de un fotógrafo indiscreto. Tranquilo, Marc, ¡salieron muy bien! Advertisement 2 of 17 Grosby Group ¿QUÉ ES LO QUE HAY, MARC? ¿Qué habrán visto Marc y Shannon que les hizo poner esas caras? ¿Quizás la foto que le sigue a esta? 3 of 17 AP/Wild Life Sydney Zoo J.LO Y EL KOALA El zoológico de vida silvestre de Sídney, Australia, acaba de hacer pública esta foto tomada el sábado, cuando Jennifer López visitó a los animalitos que viven allí. El más afortunado fue este koala, que ahora se está haciendo famoso de la mano de la Diva del Bronx. Advertisement 4 of 17 Grosby Group ALICIA DE COMPRAS Alicia Machado salía de una lujosa relojería del centro comercial de Bal harbour, en Miami, muy contenta tras haberse comprado un caro reloj suizo de la marca Audemars Piguet (fíjate en internet cuánto cuestan, como para que veas). Regalito de Navidad anticipado. Advertisement 5 of 17 Mezcalent EL AMABLE CHAROLASTRA Gael García Bernal estaba por subir a un vuelo en el aeropuerto de Los Cabos, Baja California, el pasado domingo, cuando algunos fans se acercaron a pedirle autógrafos. Bien por la buena onda, Gael. Advertisement 6 of 17 John Shearer/Invision/AP RUBIA Y MORENA La joven actriz Ashley Tisdale celebró este lunes la fiesta de Navidad de su compañía Blondie Girl Productions, en Studio City, California, y a la celebración no podía faltar su buena amiga —y coprotagonista de la película Spring Breakers—, nuestra Selena Gómez. Advertisement 7 of 17 Jason Merritt/Getty Images LA DAMA DEMI Demi Lovato lució divina este lunes en la conferencia de prensa de la gran final del programa The X Factor, en el que es jueza. Advertisement 8 of 17 ÁNGEL AL SOL Un poquito de relax para Alessandra Ambrosio en St. Barts, el lunes. Advertisement 9 of 17 Jason Merritt/WireImage LINDA SONRISA Britney Spears mostró su linda sonrisa en la conferencia de prensa de la gran final del programa The X Factor, el lunes. Advertisement 10 of 17 Mezcalent EL REY ROMEO Romeo Santos visitó México para presentar el lunes su DVD The King Stays King, una colección de éxitos en vivo. El ex vocalista del grupo Aventura lamentó la muerte de Jenni Rivera, con quien tenía planeado un dueto en el programa La Voz México. Advertisement 11 of 17 Grosby Group NOCHE DE TANGO Madonna aprovechó su paso por Buenos Aires para ir, el sábado, a ver un show de tango en el restaurante Gala Tango de esa ciudad. La cantante andaba junto a su noviecito Brahim Zaibat (no fotografiado). Advertisement 12 of 17 Latin Iconos LOS CHOCARRO SE DIVIERTEN David Chocarro y Carolina Laursen viven para consentir a sus dos hijitas, Brigitta (izq.) y Allegra (der.), y para esto, ¿qué mejor que vivir a unas cuantas horas de Disney en Orlando, Florida? Advertisement 13 of 17 Grosby Group BIEN PROTEGIDA ¡Aléjense, paparazzi! Jessica Biel salió muy bien protegida a caminar por Nueva York el sábado por la mañana. Advertisement 14 of 17 Grosby Group ROMANTICONES A la actriz Hilary Swank se la vio contenta junto a su nuevo novio, el francés Laurent Fleury, paseando por Venice Beach, California, el fin de semana. Advertisement 15 of 17 Grosby Group VAMPIRO DEPORTISTA Taylor Lautner pasó un domingo deportivo en Calabasas, California, jugando fútbol americano junto a varios amigos, entre ellos Patrick Schwarzenegger (detrás suyo), el hijo de Arnold. Advertisement 16 of 17 Santiago & Lizvett Baez/The Grosby Group CONTENTO ZAC Zac Efron andaba de buen humor el sábado en el set de la película Are We Officially Dating? en Soho, Nueva York. Advertisement 17 of 17 Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images CARIDAD REAL El príncipe Charles y Camilla, duquesa de Cornwall (tercera desde la izquierda) se hicieron un rato el martes para ayudar a voluntarios a empaquetar bolsas navideñas con productos frescos cultivados localmente en su visita al Hollybush Estate en el distrito de Bethnal Green, en Londres. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.