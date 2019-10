¿En qué andan los famosos? By hrobles ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next The Grosby Group Selena Gómez, feliz sin Justin Bieber; Luis Miguel sale a comprar joyas; Lady Gaga se tatúa... otra vez y mucho más... Empezar galería FELIZ Image zoom The Grosby Group Apesar de su ruptura con Justin Bieber, Selena Gómez se mostró feliz mientras promocionaba su línea de ropa en White Plains, Nueva York. Advertisement Advertisement MIRANDO, MIRANDO Image zoom The Grosby Group Luis Miguel pasó unos minutos en la tienda Cartier de Beverly Hills mirando prendas. ¿Quién será la afortunada de recibir los favores del cantante mexicano? LLEGÓ EL FINAL Image zoom Agencia México Y mientras Luismi andaba de compras por Beverly Hills, Aracely Arámbula y Sebastián Rulli develaban una placa por las 500 presentaciones de Perfume de gardenia, en Puebla, México. La pareja además se despidió de esta puesta en escena para continuar con otros proyectos. Advertisement DE VACACIONES Image zoom Victor Garcia Eduardo Verástegui aprovechó para tomarse unos días de vacaciones y se escapó al resort Villa del Palmar en Cancún, donde jugó un poco al fútbol, caminó por la playa y se relajó en la piscina. Nada mal. Verástegui es coproductor de la película Little Boy, que se filma actualmente en Baja California. MIRA QUIÉN RÍE Image zoom Mezcalent Chiquinquirá Delgado y el coreógrafo Javier "Poty" Castillo hicieron de las suyas ante nuestras cámaras durante la transmisión de la semifinal de Mira quién baila (Univisión). El eliminado de la noche fue Bobby Pulido, quien, tal vez, no estaba tan feliz como ellos. SANZ DE ORO Image zoom Universal Music Latino La música no se toca, lo nuevo de Alejandro Sanz, ya es disco de oro en Estados Unidos y Puerto Rico. El español recibió el reconocimiento en Los Ángeles, donde cantó en el House of Blues de Hollywood. En la foto, de izq. a der.: Jesús López, presidente de Universal Music para Latinoamérica y la Península Ibérica; Sanz; Luis Estrada, gerente general de Universal Music Latino y Machete Music, y Víctor González, presidente de Universal Music Latin Entertainment. Sanz estará esta semana en Las Vegas durante la entrega de los Latin Grammys, premios para los cuales tiene dos nominaciones este año (en las categorías Canción del año y Grabación del año). Advertisement Advertisement Advertisement JASON ENTRE MUJERES Image zoom Cortesía Oswaldo Pisfil & Company Inc. Los actores Jason Canela y Gustavo Leone (ambos de pie) pasaron a saludar al elenco de la obra de teatro Ocho mujeres, que se presenta en Miami y es dirigida por Manuel Mendoza (abajo). La puesta en escena cuenta en su elenco con actrices como Jeannette Rodríguez, Diana Quijano, Ana Lorena Sánchez, Jeannette Lehr, Anna Sobero, Martha Picanes, Claudia Valdés y Evelin Santos. Toda una tropa unida por el teatro. ¡Aquí están! MÁS TINTA Image zoom The Grosby Group Lady Gaga aprovechó su viaje a Brasil para añadir otro tatuaje a su piel. En esta ocasión, la cantante se tatuó la palabra "Rio" en honor a la ciudad playera en la parte trasera de su cuello. CORRIENDO DEL FRÍO Image zoom The Grosby Group El frío de Los Ángeles obligó a Victoria Beckham a caminar de prisa de la mano de su esposo, David Beckham, cuando salían de un concierto de Barbra Streisand. Advertisement Advertisement Advertisement ¡NO FOTOS! Image zoom The Grosby Group Megan Fox se dejó ver por primera vez luego de dar a luz a su bebé Noah. Tal parece que a la actriz y a su esposo, Brian Austin Green, no les agradó mucho la presencia de los paparazzi cuando estaban a punto de montarse en su vehíhulo, en West Hollywood. DESPUÉS DE LA LUNA DE MIEL Image zoom The Grosby Group Luego de la gran luna de miel que disfrutó con su esposo Justin Timberlake, Jessica Biel regresó a Nueva York luciendo fresca y radiante. MIRADA INTENSA Image zoom Agencia México Fue muy intensa la conversación de Eduardo Yáñez con este amigo, en las calles de Ciudad de México. Advertisement Advertisement Advertisement EN FAMILIA Image zoom Agencia México Qué mucho se divirtieron las acompañantes de Pedro Fernández durante su velada en la Ciudad de México. Debe ser un hombre de buen humor. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

