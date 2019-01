¿En qué andan los famosos? Jennifer López y Casper Smart disfrutan de Dinamarca; las vidas separadas de Paulina Rubio y Colate y mucho más... Jennifer López y Casper Smart disfrutan de Dinamarca; las vidas separadas de Paulina Rubio y Colate y mucho más... More hrobles AMOR EN COPENHAGUE The Grosby Group LA VIDA SIN TI The Grosby Group EL GRAN MECENAS The Grosby Group LA BODA DE JUNIOR The Grosby Group LAS CHICAS DE JAIME Tomada de Twitter REUNIÓN FAMILIAR Agencia México POR LOS ANIMALES Alberto Gómez/Media Concepts PR TROPA BECKHAM The Grosby Group GISELE EN EL TRÓPICO The Grosby Group A CABALLO CON RULLI Tomada de Twitter LOS TRES AMIGOS Tomada de Twitter SOFÍA, MUY DECIDIDA The Grosby Group ¡SALUD! Telemundo TACOS A LA CONDE Mezcalent RISAS Y MÁS RISAS The Grosby Group ¿ERES TÚ, DEMI? The Grosby Group KRISTEN EN SU PUNTO The Grosby Group BRINDEMOS POR ELLA Tomada de Twitter DISFRAZADA Tomada de Twitter A LAS CARRERAS Lucas Dawson/Getty Images CASI HERMANAS Michael Buckner/Getty Images 1 of 23 Advertisement 1 of 22 The Grosby Group AMOR EN COPENHAGUE Jennifer López y Casper Smart disfrutan de una tarde juntos entre la multitud en Copenhague, Dinamarca, días antes del concierto de ella en dicha ciudad. Advertisement 2 of 22 3 of 22 The Grosby Group LA VIDA SIN TI La vida continúa para Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera. Por un lado, Pau fue a cenar a un restaurante de Santa Mónica, California, con un amigo que la llevaba muy agarradita de la mano. Mientras que Colate… Advertisement 4 of 22 The Grosby Group EL GRAN MECENAS Bueno por su parte Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera se codeaba con el artista español dEmo quien develó en Miami su escultura El David de dEmo ( y que es mucho más grande que la del osito rosa que ven aquí). Advertisement 5 of 22 The Grosby Group LA BODA DE JUNIOR Julio Iglesias llegó muy contento y saludando a la prensa al palacio El Rincón en Madrid para asistir a la boda de su hijo Julio Iglesias Jr y Charise Verhaert, el sábado. Advertisement 6 of 22 Tomada de Twitter LAS CHICAS DE JAIME Jaime Camil está muy orgulloso de los dos amores de su vida, su pareja Heidi Balvanera y su hija Elena, y compartió con sus fans esta linda foto. ¡Tremendo fotógrafo, Jaime! Advertisement 7 of 22 Agencia México REUNIÓN FAMILIAR Angélica Vale no esconde la alegría al salir de la primera función del musical Mentiras y encontrarse con su esposo, Otto Padrón, su mamá Angélica María y —no podía faltar— su bebé de seis meses, Angélica Masiel. Mentiras se presenta en el Teatro México de la capital azteca. Advertisement 8 of 22 Alberto Gómez/Media Concepts PR POR LOS ANIMALES El actor Pablo Azar y el presentador Marco Antonio Regil se juntaron en un evento de la organización PETA en Miami el domingo. Ambos recibieron reconocimientos y presentaron campañas en favor de los derechos de los animales. Advertisement 9 of 22 The Grosby Group TROPA BECKHAM Podemos entender cómo Victoria Beckham mantiene su figura. Como ves, llevar a pasear a cuatro hijos puede ser muy agotador ¡y tremendo ejercicio! Aquí la vemos con la tropa (de izq a derecha): Brooklyn, Cruz, Romeo y la pequeña Harper en Universal City, California. Advertisement 10 of 22 The Grosby Group GISELE EN EL TRÓPICO Aún con su creciente embarazo, la modelo brasileña Gisele Bündchen lució sus curvas mientras se soleaba en Miami. ¡Muy, pero muy guapa! Advertisement 11 of 22 Tomada de Twitter A CABALLO CON RULLI Sebastián Rulli y Aracely Arámbula disfrutaron un día en familia con Joan Sebastian. Rulli dio un paseo a caballo con el pequeño Daniel, hijo de Arámubula y Luis Miguel. ¿Qué pensará el Sol de México sobre esto? Advertisement 12 of 22 Tomada de Twitter LOS TRES AMIGOS Los gandres amigos Sebastián Rulli, Aracely Arámbula y Joan Sebastian no dudaron en publicar esta foto de su día en el rancho del cantautor, en Juliantla, Estado de Guerrero, México. Advertisement 13 of 22 The Grosby Group SOFÍA, MUY DECIDIDA Sofía Vergara camina con mucha seriedad en el set de Modern Family (ABC). ¿Con quién te vas a desquitar, Sofía? Advertisement 14 of 22 Telemundo ¡SALUD! El programa Ritmo deportivo (Telemundo) celebró su décido aniversario y no podía faltar el brindis. Aquí, la dra. Ana María Polo levanta su copa junto a la condctura Leti Coo y Karim Mendiburu. Advertisement 15 of 22 Mezcalent TACOS A LA CONDE Ninel Conde calmó su hambre en el rico festín de tacos organizado por Juan Osorio y Carmen Salinas para el elenco Porque el amor manda (Univisión), en el restaurante La Casta de las Sopas, propiedad de Salinas, en la Ciudad de México. ¡Qué aproveche! Advertisement 16 of 22 The Grosby Group RISAS Y MÁS RISAS Diego Luna y Camila Sodi parecen compartir un buen chiste luego de cenar en un restaurante de Los Ángeles. Vamos, cuenten el chisme. Advertisement 17 of 22 The Grosby Group ¿ERES TÚ, DEMI? Aunque intentó, Demi Moore no pudo evitar los flashes de las cámaras de los paparazzi en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. No te escondas, Demi. Advertisement 18 of 22 The Grosby Group KRISTEN EN SU PUNTO Si piensan que Kristen Stewart revela mucha piel en esta foto, aún no la han visto en su nueva película, On the Road. Aquí la vemos muy, pero muy guapa en el estreno de dicho filme, en el Teatro Chino Grauman de Hollywood. Advertisement 19 of 22 Tomada de Twitter BRINDEMOS POR ELLA Silvia Pinal compartió el día de su santo rodeada de amigas, entre ellas Mariana Treviño y Diana Bracho. ¡A brindar! Advertisement 20 of 22 Tomada de Twitter DISFRAZADA Dominika Paleta entró a una tienda de disfraces y aprovechó para divertirse un poco. Advertisement 21 of 22 Lucas Dawson/Getty Images A LAS CARRERAS Nicole Kidman asistió al famoso Derby Day, un evento de carreras de caballos, que se realiza anualment en Melbourne, Australia. Tremendo sombrero, Nicole. Advertisement 22 of 22 Michael Buckner/Getty Images CASI HERMANAS Jessica Alba y Nicole Richie comparten gusto similar en la moda como se aprecia en esta foto tomada en la gala Baby2Baby, en la cual Alba fue homenajeada. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.