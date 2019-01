¿En qué andan los famosos? Jennifer López, Thalía, Kloe Kardashian con T.I., Penélope Cruz, Jaime Camil con su familia, Demi Lovato, Alessandra Ambrosio, Rihanna, Bimba Bosé, y más... ¡Míralos! Jennifer López, Thalía, Kloe Kardashian con T.I., Penélope Cruz, Jaime Camil con su familia, Demi Lovato, Alessandra Ambrosio, Rihanna, Bimba Bosé, y más... ¡Míralos! More Alexander Mabry PARA SU GENTE Kevin Mazur/WireImage FUE LA REINA DEL BRONX Kevin Mazur/WireImage A LA MODA PacificCoastNews/The Grosby Group MUJER PRECAVIDA Cortesia ESPECTADORES DE EXCEPCIÓN Kevin Mazur/WireImage EN LA ISLA DEL ENCANTO Cortesía de Perfect Partners NUEVA PELÍCULA Seven Pix News/The Grosby Group CAMBIO DE COLOR Lloyd Bishop/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images UN DÍA MÁGICO Walt Disney World LUCIENDO MANICURA Michael Bezjian/WireImage MÁS RECATADA Marc Piasecki/WireImage CON BUENA CARA Juan Naharro Gimenez/Getty Images DE VUELTA EN CASA Pixplus/Bauer-Griffin/GC Images CON LAS BUENAS CAUSAS Kevin Mazur /Chime For Change/Getty Images for Gucci/Getty Images for Gucci ¿SERÁ SU NOVIA? Agencia México EN PLENA ACCIÓN FameFlynet/The Grosby Group DE CAMINO AL GYM FameFlynet/The Grosby Group EN LA FINAL Agencia México LUCIENDO PANCITA XPOSUREPHOTOS/The Grosby Group 1 of 20 Advertisement 1 of 19 Kevin Mazur/WireImage PARA SU GENTE Jennifer López derrochó energía y sensualidad durante su concierto en su natal El Bronx, Nueva York. Advertisement 2 of 19 Kevin Mazur/WireImage FUE LA REINA DEL BRONX Uno de los momentos destacados del show fue cuando JLo apareció en el escenario como una monarca, sentada en un sillón dorado sosteniendo un bastón cubierto de piedras brillantes. 3 of 19 PacificCoastNews/The Grosby Group A LA MODA Nos encontramos a Thalía vestida con un vestido negro ceñido cuando llegaba a la torre Hearts en Nueva York para asistir a una entrega de premios del mundo de la moda. Advertisement 4 of 19 Cortesia MUJER PRECAVIDA Sofía Vergara acudió a una consulta dermatológica de Nueva York para chequear el estado de su piel de cara a este verano. La actriz colombiana recibió algunos consejos de como proteger su piel de los efectos dañinos del sol y mantenerla saludable. Advertisement 5 of 19 Kevin Mazur/WireImage ESPECTADORES DE EXCEPCIÓN Khloe Kardashian posa junto al rapero T.I. tras bambalinas en el concierto de Jennifer López en El Bronx, Nueva York. Advertisement 6 of 19 Cortesía de Perfect Partners EN LA ISLA DEL ENCANTO Captamos el momento en que Ricardo Arjona llegó en un jet privado a Puerto Rico, donde este fin de semana ofrecerá un concierto especial para su plataforma digital Mundo Arjona. Advertisement 7 of 19 Seven Pix News/The Grosby Group NUEVA PELÍCULA Las cámras de los paparazzi captaron a la actriz española Penélope Cruz en el set de rodaje de su nueva película Ma ma del director Julio Medem en Madrid. Advertisement 8 of 19 Lloyd Bishop/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images CAMBIO DE COLOR Demi Lovato actuó en el show Late Night With Seth Meyers (NBC), donde además estrenó nuevo look. Advertisement 9 of 19 Walt Disney World UN DÍA MÁGICO Jaime Camil y su esposa Heidi Balvanera disfrutaron de un día de diversión junto a su hija Elena en el Walt Disney World de Orlando, Florida. Advertisement 10 of 19 Michael Bezjian/WireImage LUCIENDO MANICURA Alessandra Ambrosio dejó ver sus coloridas uñas en esta bonita foto durante la fiesta del 30 aniversario del hotel The Orlando en Los Ángeles. Advertisement 11 of 19 Marc Piasecki/WireImage MÁS RECATADA Después de impactar con un vestido trasparente hace unos días en los premios CFDA en Nueva York, Rihanna lució sencilla aunque elegante en el lanzamiento de su nuevo perfume ‘Rogue’ en una tienda de cosméticos en los Campos Elíseos de París. Advertisement 12 of 19 Juan Naharro Gimenez/Getty Images CON BUENA CARA Bimba Bosé asistió a la presentación de la plataforma digital i-D.co en Madrid. La polifacética artista española continúa recuperándose de forma satisfactoria de un cáncer de mama. Advertisement 13 of 19 Pixplus/Bauer-Griffin/GC Images DE VUELTA EN CASA Una Heidi Klum vestida muy informal se topó con los paparazzi a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles procedente de Nueva York, donde lució espectacular en la entrega de los premios CFDA. Advertisement 14 of 19 Kevin Mazur /Chime For Change/Getty Images for Gucci/Getty Images for Gucci CON LAS BUENAS CAUSAS Beyoncé posa junto a representantes de diferentes organizaciones humanitarias a las que entregó un cheque de $500,000 a nombre de la institución de la que es cofundadora, Chime For Change, durante la celebración de su primer aniversario en Nueva York. Advertisement 15 of 19 Agencia México ¿SERÁ SU NOVIA? Captamos al hijo de Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez, manejando su automóvil acompañado por una mujer misteriosa en Ciudad de México. Advertisement 16 of 19 FameFlynet/The Grosby Group EN PLENA ACCIÓN Captamos un momento del rodaje de la nueva película de Johnny Depp, Black Mass, en la que su personaje comete un asesinato en las calles de Boston. Advertisement 17 of 19 FameFlynet/The Grosby Group DE CAMINO AL GYM Vimos a Nicole Richie acompañando a sus hijos Harlow y Sparrow Madden a un gimnasio infantil en Los Ángeles. Advertisement 18 of 19 Agencia México EN LA FINAL La actriz mexicana Cecilia Suárez atiende a los medios de comunicación a su llegada a la final del concurso de moda ELLE México Diseña, que tuvo lugar en la capital azteca. Advertisement 19 of 19 XPOSUREPHOTOS/The Grosby Group LUCIENDO PANCITA Scarlett Johansson luce embarazo mientras pasea por las calles de Londres acompañada por su prometido Romain Dauriac. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

