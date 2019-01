¿En qué andan los famosos? Jaime Camil se escapa en Por ella soy Eva; J.Lo es toda una mami madrileña; Edith González y Mauricio Islas, listos para nueva puesta en escena, y mucho más... Jaime Camil se escapa en Por ella soy Eva; J.Lo es toda una mami madrileña; Edith González y Mauricio Islas, listos para nueva puesta en escena, y mucho más... More hrobles CORRE, CAMIL, CORRE Mezcalent TEAM J.LO The Grosby Group MEJORES TIEMPOS The Grosby Group FAMILIA ROCK N' ROLL The Grosby Group SUPERGAGA Tim Whitby/Getty Images PAPI PLUS Pier Marco Tacca/Getty Images NUEVOS HORIZONTES Mezcalent CONJUNTO ESTELAR Agencia México REGUAPA Agencia México SEXY EIZA Agencia México POR NYC The Grosby Group 1 of 12 Advertisement 1 of 11 Mezcalent CORRE, CAMIL, CORRE Eva, el personaje de Jaime Camil en Por ella soy Eva, huye a toda velocidad en el último capítulo de dicha telenovela que se presentó en México por Televisa y que aún se transmite en Estados Unidos por Univisión. ¡No te caigas, Jaime! Advertisement 2 of 11 The Grosby Group TEAM J.LO Encontramos a Jennifer López y Casper (no fotografiado) con los mellizos Max y Emme y, como pueden ver, la tribu favorece al Real Madrid. Bueno, tal vez era solo porque se encotraban en la capital española. 3 of 11 The Grosby Group MEJORES TIEMPOS En medio de rumores de altercados con su compañera de America Idol (FOX), Nicki Minaj, Mariah Carey y Nick Cannon se fueron al muelle de Santa Mónica en California para disfrutar de las atracciones con sus mellizos, Moroccan y Monroe. Advertisement 4 of 11 The Grosby Group FAMILIA ROCK N' ROLL Otra famosa que dejó el trabajo a un lado para pasar tiempo con su familia fue Christina Aguilera, quien salió con su hijito, Max, y su novio, Matthew Rutler, a pasear por Brentwood, California. Advertisement 5 of 11 Tim Whitby/Getty Images SUPERGAGA Lady Gaga pasó un mal rato en un concierto en Barcelona por problemas estomacales. Pero luego la vimos en Londres y estaba totalmente repuesta, elegante y lista para promocionar su fragancia, Fame. Advertisement 6 of 11 Pier Marco Tacca/Getty Images PAPI PLUS Miguel Bosé creó una ilusión óptica al posar frente a un afiche con su imagen; esto cuando promocionaba su nuevo álbum, Papitwo, en Milán, Italia. Advertisement 7 of 11 Mezcalent NUEVOS HORIZONTES Danna Paola fue la imagen de 15 Fest La Expo, en la Ciudad de México, donde contó que está feliz por su nominación a los MTV European Music Awards en la categoría de Mejor artista latinoamericano norte. Advertisement 8 of 11 Agencia México CONJUNTO ESTELAR Comienza la nueva puesta en escena de Los árboles mueren de pie, que cuenta con la actuación estelar de Mauricio Islas, Edith González y Sergio Mayer, entre otros. Los actores promocionaron su nuevo proyecto en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México. Aquí vemos a Islas llegando con su hija, Camila. Advertisement 9 of 11 Agencia México REGUAPA Edith González arribó al Teatro Jorge Negrete para hablar de la obra Los árboles mueren de pie, y, por supuesto, que arrancó algunos suspiros. Advertisement 10 of 11 Agencia México SEXY EIZA Eiza González posa muy, muy sexy con el grupo Marconi durante la grabación del vídeo “Me puedes pedir lo que sea” en la Ciudad de México. Advertisement 11 of 11 The Grosby Group POR NYC Lentes captaron al ex de Shakira, Antonio de la Rua y su novia Daniela Ramos de paseo por Nueva York. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

