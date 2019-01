¿En qué andan los famosos? Eva Longoria, Sofía Vergara, Eva Mendes, Karyme Lozano, Christián de la Fuente, Alessandra Ambrosio, Sherlyn, Miranda Kerr, Britney Spears y muchos más... Eva Longoria, Sofía Vergara, Eva Mendes, Karyme Lozano, Christián de la Fuente, Alessandra Ambrosio, Sherlyn, Miranda Kerr, Britney Spears y muchos más... More Tania Cháidez CON SU MEJOR AMIGO The Grosby Group UMMMM The Grosby Group EN LA ESCENA The Grosby Group MUY DEPORTISTA The Grosby Group QUIEREN AMARSE The Grosby Group FELICES ENAMORADOS Mezcalent HOLA, HOLA... The Grosby Group SUPER SEXY The Grosby Group HERMANAS FASHION The Grosby Group ESCOTAZO The Grosby Group EN LA JUGADA The Grosby Group 1 of 12 Advertisement 1 of 11 The Grosby Group CON SU MEJOR AMIGO Después de asistir a la peluquería, Eva Mendes salió de paseo con su perro en West Hollywood. Advertisement 2 of 11 The Grosby Group UMMMM Sofía Vergara come después de grabar un segmento de Modern Family… ¿Sería un trozo de pastel que utilizaron en la grabación? 3 of 11 The Grosby Group EN LA ESCENA Sofía Vergara graba junto a Ed O’Neill y Rico Rodríguez una toma que tiene lugar el la feria de la escuela de la serie Modern Family (ABC) en Los Ángeles. Advertisement 4 of 11 The Grosby Group MUY DEPORTISTA Eva Longoria aprovechó la mañana para salir a correr por las calles de Hollywood. Advertisement 5 of 11 The Grosby Group QUIEREN AMARSE Karyme Lozano y Cristián de la Fuente serán los protagonistas de la telenovela Quiero amarte (Televisa). Aquí promocionan el nuevo proyecto en la Cuidad de México. Advertisement 6 of 11 Mezcalent FELICES ENAMORADOS Sherlyn paseó del brazo de su esposo Gerardo Islas mientras disfrutaba de un helado por la capital azteca. ¡Qué contentos se ven! Advertisement 7 of 11 The Grosby Group HOLA, HOLA... La topmodel Alessandra Ambrosio fue de compras a la tienda American Rag en Los Ángeles, acompañada de un amigo. ¿A quién le contará lo que adquirió? Advertisement 8 of 11 The Grosby Group SUPER SEXY Miranda Kerr luce un look muy sensual al llegar a un evento que tuvo lugar en el NeueHouse de Nueva York. Advertisement 9 of 11 The Grosby Group HERMANAS FASHION Las hermanas Paris y Nikki Hilton fueron fotografiadas por el provocativo Terry Richardson. Advertisement 10 of 11 The Grosby Group ESCOTAZO Britney Spears a la salida de su hotel en Londres… ¿A dónde vas, rubia? Advertisement 11 of 11 The Grosby Group EN LA JUGADA Tom Cruise asistió junto a su hijo Connor al partido entre los Dodgers y St. Louis Cardinals que tuvo lugar en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

