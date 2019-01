¿En qué andan los famosos? Penélope Cruz deslumbra en el Festival Internacional de Cine Toronto; Thalía lista para su close up; El Güero Castro y Sebastián Rulli con sed de velocidad; y mucho más... Penélope Cruz deslumbra en el Festival Internacional de Cine Toronto; Thalía lista para su close up; El Güero Castro y Sebastián Rulli con sed de velocidad; y mucho más... More hrobles SIN RESPIRACIÓN The Grosby Group LISTA PARA LA FOTO The Grosby Group ANTOJITOS The Grosby Group HOT WHEELS Mezcalent CURVAS EN LA CARRETERA Agencia México OLOR A FAMA The Grosby Group CHICA FASHION Mezcalent A LA ESCUELITA The Grosby Group BUEN COMIENZO The Grosby Group 1 of 10 Advertisement 1 of 9 The Grosby Group SIN RESPIRACIÓN Seguro que más de uno de los presentes en el Festival Internacional de Cine de Toronto suspiró al ver entrar a Penélope Cruz. Tan solo con esa piernas, ¡wow! Advertisement 2 of 9 The Grosby Group LISTA PARA LA FOTO Encontramos a Thalía partiendo de un estudio de fotografía en Greenwich, Connecticut, y como ven la cantante lucía radiante. 3 of 9 The Grosby Group ANTOJITOS Tanto fue el deseo por un rico helado que Kim Kardashian y Kanye West salieron de su vehículo para comprarlo. Cuidado con la dieta, Kim. Advertisement 4 of 9 Mezcalent HOT WHEELS El productor José Alberto “El Güero” Castro muestra su sed por velocidad al unirse a la Carrera Panamericana que tomará lugar en diversas ciudades de México y en su equipo, El Güero cuenta con, nada más y nada menos, que Sebastián Rulli. Advertisement 5 of 9 Agencia México CURVAS EN LA CARRETERA Los ojos de Leonardo García inspeccionan a su amiga quien se coloca la vestimenta apropiada para irse de paseo en motora. Ciudado con las curvas, Leonardo. Advertisement 6 of 9 The Grosby Group OLOR A FAMA Como todo una reina. Así entró Lady Gaga al lanzamiento de su fragancia “Fame” en el Museo Guggenheim en Nueva York. Advertisement 7 of 9 Mezcalent CHICA FASHION Ana Layevska lució muy juvenil en el evento Fashion Home de la tienda Liverpool en México. Advertisement 8 of 9 The Grosby Group A LA ESCUELITA Alessandra Ambrosio es una mamá responsable y aquí la vemos buscando a su hijita Anja en su escuelita en Santa Mónica, California. Advertisement 9 of 9 The Grosby Group BUEN COMIENZO Para comenzar sus espectáculos en el House of Blues de Las Vegas, Nevada, Carlos Santana recibió su propio casillero marca Casa Noble tequila. ¡Buen comienzo, Carlos! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.