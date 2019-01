¿En qué andan los famosos? Sofía Vergara embarazada y con antojos en el set de Modern Family; Maite Perroni y Mane de la Parra derrochan amor en Ciudad de México; Lady Gaga deja a un lado los tacones y más... Sofía Vergara embarazada y con antojos en el set de Modern Family; Maite Perroni y Mane de la Parra derrochan amor en Ciudad de México; Lady Gaga deja a un lado los tacones y más... More yacevedo EMBARAZADA Y CON ANTOJOS The Grosby Group CACHITO DE AMOR Agencia México COQUETA Agencia México LADY SOBRE RUEDAS The Grosby Group ¡FELIZ CUMPLEAÑOS, EUGENIO! Agencia México TE LLEVO EN EL ALMA The Grosby Group (2) TODOS LA MIRAN Agencia México EL NIÑO DE MAMÁ The Grosby Group JUNTOS OTRA VEZ The Grosby Group VIVA LAS VEGAS The Grosby Group ¡UN PLACER! Mike Coppola/Style/NBCU Photo Bank via Getty Images for Style ¡HACE CALOR! The Grosby Group 1 of 13 Advertisement 1 of 12 The Grosby Group EMBARAZADA Y CON ANTOJOS Sofía Vergara es una embarazada bien ajustada y con antojos bastante saludables. Bueno, sabemos que no es la actriz que está embarazada, sino su personaje Gloria en Modern Family (ABC). La colombiana dejó ver su pancita falsa en el set de dicha serie, en Los Ángeles, mientras merendaba con una banana y nueces con frutas secas. ¡Muy saludable! Advertisement 2 of 12 Agencia México CACHITO DE AMOR Aunque durante nuestro Festival dijo que no piensa casarse por el momento, Maite Perroni sigue enamoradídima de su novio, Mane de la Parra. La parejita derrochó amor a su llegada al evento Latin Grammy Acoustic Sessions, que se celebró en la Ciudad de México. 3 of 12 Agencia México COQUETA Bárbara Mori conqueteó con las cámaras a su llegada al mismo evento. La verdad es que luciá tan divina como de costumbre. Advertisement 4 of 12 The Grosby Group LADY SOBRE RUEDAS Eso de que “antes muerta que sencilla” le va como anillo al dedo a Lady Gaga, quien, en lugar de una ropa cómoda y ligera, se puso un atuendo rarísimo y nada cómodo para salir en bicicleta por las calles de Copenhagen, Dinamarca. Por lo menos no tenía un par de los exagerados tacones que siempre lleva. Advertisement 5 of 12 Agencia México ¡FELIZ CUMPLEAÑOS, EUGENIO! Eugenio Derbez estuvo de cumpleaños el pasado 2 de septiembre y empezó a celebrarlo con un desayuno junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus hijos Vadhir y Aislinn en un restaurante de la Colonia Condesa en la capital mexicana. Como ven, la cantante y el comediante no pararon de demostrarse su amor. Advertisement 6 of 12 The Grosby Group (2) TE LLEVO EN EL ALMA Kristen Stewart lleva a Robert Pattinsonmuy cerca de su corazón. Muestra de eso es esta camiseta que se puso para viajar desde Los Ángeles a Toronto, donde participará en el Festival Internacional de Cine de dicha ciudad canadiense. Esta camiseta era de su ex, a quien ella le fue infiel con Rupert Sanders, director de su filme Snow White and the Huntsman. Advertisement 7 of 12 Agencia México TODOS LA MIRAN Gloria Trevi llegó muy abrigadita al estreno en la capital azteca de la película Hecho en México. Advertisement 8 of 12 The Grosby Group EL NIÑO DE MAMÁ El hijito más pequeño de Kate Hudson, Bingham Hawn Bellamy, ya está hecho todo un hombrecito. Lo vimos en brazos de su mami saliendo de una cafeteria en Londres. Advertisement 9 of 12 The Grosby Group JUNTOS OTRA VEZ Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan… Ese parece ser el caso de Katy Perry y John Mayer, a quienes vimos saliendo del restaurante Little Door de Los Ángeles, dos semanas después de que se rumorara que habían terminado su romance. Advertisement 10 of 12 The Grosby Group VIVA LAS VEGAS Mayra Verónica tiene su propia exhibición en el Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas. Aquí vemos a la cantante posando frente a su ventanilla. Advertisement 11 of 12 Mike Coppola/Style/NBCU Photo Bank via Getty Images for Style ¡UN PLACER! Este martes vimos a Katie Holmes en los Style Awards, que se celebraron en el Lincoln Center de Nueva York. Este es el primer evento público al que la actriz asiste tras su separación de Tom Cruise. Katie no quiso perder la oportunidad de presentar el premio como Diseñadora del Año a Carolina Herrera, quien saludó a la actriz con mucho respeto. Advertisement 12 of 12 The Grosby Group ¡HACE CALOR! Alessandra Ambrosio llevó su incomparable belleza y talento hasta tierras colombianas, donde posó en una zona desértica para la campaña publicitaria de una marca de ropa de la que es la imagen. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

