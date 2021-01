Close

En forma con los famosos Por yacevedo Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Desde la cinturita de Shakira y las curvas de J.Lo hasta los músculos de William Levy y Mario López, mira cómo se mantienen en forma los famosos. Empezar galería WILLIAM LEVY Credit: The Grosby Group William Levy enloquece a las chicas con su musculatura. Para mantenerla, el actor cubano se ejercita bien duro. Muestra de eso es que con frecuencia nos lo encontramos a la salida del gimnasio tanto en Miami como en Los Ángeles. 1 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio NINEL CONDE Credit: Instagram "Les presento al verdadero causante de mi controversial bombón: El Choche Luis", anotó Ninel Conde sobre su entrenador al compartir esta imagen. Así que ya saben, nada de cirugías, puro ejercicio. 2 de 17 Applications Ver Todo MARIO LÓPEZ Image zoom Credit: The Grosby Group Si alguien sabe los resultados de llevar una dieta balanceada y una rutina diaria de ejercicio, es el presentador de ascendencia mexicana, a quien siempre vemos haciendo ejercio al aire libre. ¡Buen ejemplo! 3 de 17 Applications Ver Todo Anuncio JENNIFER LÓPEZ Credit: The Grosby Group Además de una intensa rutina de ejercicios, las largas horas que pasa ensayando la coreografía de sus espectáculos ayudan a Jennifer López a mantener esa envidiable figura. 4 de 17 Applications Ver Todo AARÓN DÍAZ Credit: Instagram Nunca habíamos oído hablar del "skate surf" hasta que vimos a Aarón Díaz mencionarlo al compartir esta imagen. Hey, si te gusta y te mantiene en forma, ¿por qué no? 5 de 17 Applications Ver Todo SHAKIRA Image zoom Credit: Whosay A juzgar por esa sonrisa, Shakira disfruta de dar paseos en bicicleta. Aquí la vemos junto a su hermano Tony en Polonia. ¡Con razón siempre está en tan buena forma! 6 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio MATTHEW MCCONAUGHEY Image zoom Credit: Alo Ceballos/FilmMagic El actor posee uno de los mejores cuerpos de Hollywood. A él le encanta hacer ejercicio al aire libre. 7 de 17 Applications Ver Todo KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST Image zoom Credit: The Grosby Group A ella la conocen por sus curvas. Por eso Kim Kardashian no puede descuidar su figura. Así que aprovecha cada momento libre para quemar calorías. Y ahora que es novia del cantante Kanye West, también le da ánimo a él para hacer ejercicios juntos. 8 de 17 Applications Ver Todo CHINO Credit: Instagram Como puedes ver, la musculatura del integrante de Chino y Nacho es el resultado de un arduo régimen de ejercicios. 9 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio SOFÍA VERGARA Image zoom Credit: The Grosby Group Para nadie es un secreto que Sofía Vergara es débil con los postres. Así que trabaja duro en el gimnasio para deshacerse de esas calorías extras. Aunque no parece gustarle mucho la idea de ejercitarse... 10 de 17 Applications Ver Todo MADONNA Image zoom Credit: AFP/Getty Images No importa en qué lugar del mundo se encuentre o qué tan ocupada esté su agenda, Madonna siempre encuentra tiempo para hacer ejercicio. Aquí la vemos montando bicicleta con un amigo por las calles de Florencia, Italia. 11 de 17 Applications Ver Todo GONZALO GARCÍA VIVANCO Credit: Twitter Mientras que otros hacen pesas y ejercicios extremos para mantenerse en forma, al actor el paddleboarding le da muy buenos resultados... 12 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio HILARY DUFF Image zoom Credit: The Grosby Group Para deshacerse de las libritas de más tras su embarazo, la actriz recurre al spinning, un ejercicio cardiovascular muy efectivo para mantenerse en forma. 13 de 17 Applications Ver Todo HEIDI KLUM Image zoom Credit: The Grosby Group Para mantener su figura de supermodelo, la alemana se ejercita junto a su guardaespaldas. ¡Por las dudas! 14 de 17 Applications Ver Todo REESE WITHERSPOON Image zoom Credit: The Grosby Group La actriz estadounidense entiende lo importante que es ejercitarse durante el embarazo. Witherspoon espera su tercer hijo, y el primero junto a su actual esposo Jim Toth. 15 de 17 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio SCARLETT JOHANSSON Image zoom Credit: The Grosby Group Ya sea en Los Ángeles o en París, la actriz estadounidense disfruta de salir a trotar con su novio, Nate Naylor. 16 de 17 Applications Ver Todo JULIANNE HOUGH Image zoom Credit: David Rojas/FilmMagic Con ese cuerpo, no es sorpresa que la cantante y actriz mantenga una rutina de ejercicio. Aquí la vemos trotando en una playa de Miami. 17 de 17 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image En forma con los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.