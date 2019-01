El Sol, de fiesta... ¡y sin Aracely! People Staff EL SOL SONRIENTE Grosby Group ¡QUÉ DULZURA! The Grosby Group LOS PECADOS DE CANDELA Cortesía: Oswaldo Pisfil ¡AY, QUÉ LINDOS! Getty Images Y MÁS BESITOS Getty Images TREMENDO POTRO Cortesía: Oswaldo Pisfil TODO UN CABALLERO Getty Images MÁS FLACO Getty Images MUY CHISTOSO Getty Images COLECCIONISTAS DE ÉXITOS Manuel Ortiz ENCANTÓ A LOS FANS Manuel Ortiz SEÑOR ESCRITOR Getty Images UN NIÑO FELIZ Univision Radio APOYA EL TEATRO Notimex LA MADRINA Notimex OTROS FAMOSOS Notimex 1 of 17 Advertisement 1 of 16 Grosby Group EL SOL SONRIENTE Luis Miguel es conocido por su apatía hacia los medios, pero miren la sonrisota que le ofreció a los paparazzi a su salida del club nocturno Hyde de West Hollywood, CA, donde lo esperaba su chofer en su tremendo auto Rolls-Royce. Dicen por ahí que el Sol de México estaba acompañado por su hija, Michelle Salas, y un grupo de amigos, que se quedaron en el antro… y sin Aracely Arámbula. Nosotros no vimos nada. Advertisement 2 of 16 The Grosby Group ¡QUÉ DULZURA! No cabe duda de que Valentina Paloma es una niña muy bien portada. Para muestra, miren lo tranquilita que estuvo mientras se paseaba con su mami, Salma Hayek, por Beverly Hills, CA. Pero además de ser una dulzura, la hija de la actriz mexicana y su prometido, el empresario francés François-Henri Pinault, está preciosa. 3 of 16 Cortesía: Oswaldo Pisfil LOS PECADOS DE CANDELA La conductora argentina Candela Ferro bien podría ser una de las mujeres más agraciadas de esta tierra. Pues siempre anda rodeada por puros galanes. Ahora le tocó entrevistar al cantante de ascendencia cubana Jencarlos Canela en su programa Al rojo vivo fin de semana (Telemundo). El intérprete del tema de la telenovela Pecados ajenos (Telemundo) hasta cantó uno de los temas de su disco, que sale en julio. Advertisement 4 of 16 Getty Images ¡AY, QUÉ LINDOS! Eva Longoria Parker y Tony Parker andan destilando amor por todos lados. Vean el beso tan tierno que el basquetbolista francés le plantó a su esposa a su llegada a la fiesta de lanzamiento de la edición limitada del nuevo reloj Zinedine Zidane de la compañía IWC, que se realizó en París, Francia. Advertisement 5 of 16 Getty Images Y MÁS BESITOS La actriz sudafricana Charlize Theron no se contuvo ante los encantos del actor estadounidense Will Smith cuando llegaron a la premier en París, Francia, de la nueva cinta que ambos protagonizan, Hancock. Advertisement 6 of 16 Cortesía: Oswaldo Pisfil TREMENDO POTRO Rogelio Martínez se montó en su caballo para interpretar tanto sus éxitos, como los temas de su nueva producción, Más allá del universo, durante una presentación que el cantante mexicano realizó en el Rancho Bonilla de New Cuyama, CA. Advertisement 7 of 16 Getty Images TODO UN CABALLERO El Príncipe William se atavió de acuerdo a la ocasión para participar en el servicio del aniversario número 660 del Garter Day. Esta ceremonia se realizó en la St. George’s Chapel de Windson, Inglaterra. Advertisement 8 of 16 Getty Images MÁS FLACO Tal parece que Alejandro Sanz le está dando duro a la dieta y el ejercicio, pues el cantante español lució una figura mucho más delgada cuando visitó Ciudad del Rock de Madrid, España, donde próximamente se llevará a cabo el evento Rock in Rio 2008. Advertisement 9 of 16 Getty Images MUY CHISTOSO El siempre cómico Steve Carell hizo uso de su habilidad para contar chistes para sacarle una carcajada a su compañera, Anne Hathaway, cuando arribaron al estreno de la película que protagonizan, Get Smart, en Westwood, CA. Advertisement 10 of 16 Manuel Ortiz COLECCIONISTAS DE ÉXITOS Los chicos del grupo mexicano Camila –(de izq. a der.) Mario, Pablo y Samo– se adueñaron del escenario del teatro Nokia en Times Square de Nueva York, donde interpretaron sus éxitos como “Todo cambió” y “Coleccionista de canciones”. Advertisement 11 of 16 Manuel Ortiz ENCANTÓ A LOS FANS Pero antes de que los chicos de Camila se subieran a la tarima e hicieran lo suyo, con guitarra en mano y su voz única, la cantante puertorriqueña Kany García enamoró al público de la Gran Manzana. Advertisement 12 of 16 Getty Images SEÑOR ESCRITOR Sting mostró con mucho orgullo su nuevo libro, Lyrics, durante un encuentro con la prensa en Manchester, Inglaterra. Este libro recopila todas las letras de canciones que el cantante británico ha escrito, sin las notas musicales. Advertisement 13 of 16 Univision Radio UN NIÑO FELIZ Piolín (centro) le cumplió un sueño al pequeño Ricardo, de 8 años, quien había esperado para conocer a los integrantes del Conjunto Primavera afuera del edificio desde donde se trasmite el programa de radio Piolín por la mañana (Univisión Radio), en Los Ángeles, CA. El presentador mexicano hizo entrar al niño, quien felizmente compartió con su grupo favorito y hasta logró que le autografiaran su batería. Advertisement 14 of 16 Notimex APOYA EL TEATRO La actriz mexicana Leticia Calderón mostró su hermosa sonrisa a su llegada a la develación de la placa por las 100 funciones de la obra teatral Adorables Enemigas, que se presenta en Ciudad de México. Calderón pronto interpretará a la tía Natalia Vizcaíno en la nueva versión de Cadenas de amargura. Advertisement 15 of 16 Notimex LA MADRINA Daniela Romo fungió como madrina de honor de esta importante ocasión, en la que se celebró la puesta en escena número 100 de esta obra que protagonizan Silvia Pinal, Adriana Roel y Norma Lazareno. Advertisement 16 of 16 Notimex OTROS FAMOSOS Otro que asistió a la develación de esta placa en el Teatro Diego Rivera de la capital mexicana fue el actor Alberto Estrella.

