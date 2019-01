El look del día Jennifer Aniston se viste de Alexander McQueen; Vanessa Hudgens apuesta por los estampados; Ashley Tisdale le pone color a la alfombra... y más. ¡Vota por tus looks favoritos! ? Jennifer Aniston se viste de Alexander McQueen; Vanessa Hudgens apuesta por los estampados; Ashley Tisdale le pone color a la alfombra... y más. ¡Vota por tus looks favoritos! ? En esta ocasión se trata del estreno en Berlín de su película We Are The Millers, donde lució un minivestido Alexander McQueen con un enorme cinturón tipo fajín en cuero, detalle que le dio un toque súper interesante a este look. Sus tacones también son de esta marca inglesa. Advertisement 2 of 25 Frazer Harrison/Getty Images for WWE VANESSA HUDGENS La actriz apostó por una tendencia que vuelve a predominar en la alfombra, la trenza diadema. Con ese romántico peinado acompañó un interesante vestido Temperley London negro con estampados dorados que llevó durante el evento SuperStars for Hope, en Beverly Hills. Completó su outfit con unos pumps YSL en gamuza color negro, una cartera tipo sobre de Edie Parker, anillos Anito Ko, otro anillo de la marca Coomi y aretes H Stern. 3 of 25 Jason Merritt/Getty Images ASHLEY TISDALE La actriz le puso color a la alfombra blanca de la fiesta Summer Soiree de la revista InStyle, que se celebró en el Mondrian Hotel de West Hollywood, con este divertido minivestido con estampado digital de la firma Clover Canyon. Escogió accesorios a juego con los colores del estampado del vestido: un clutch Prada negro y pumps Manolo Blahnik en coral pastel. Advertisement 4 of 25 D Dipasupil/Getty Images for Extra MARIA MENOUNOS La presentadora de Extra dejó ver su escultural figura en este ajustado vestido rojo de cuello alto, que acompañó con zapatos color crema. Este fue el look que escogió este jueves para la grabación de su programa en el Times Square de Nueva York. Advertisement 5 of 25 David Livingston/Getty Images OLIVIA WILDE ¡Nada de vestido! Para ir a la presentación en Los Ángeles de su nueva cinta, Drinking Buddies, la actriz prefirió mostrar la rockera que lleva dentro con esta camiseta del más reciente tour de Bruce Springsteen,The River. Mostró sus lindas piernas con una falda de corte asimétrico, y remató con estiletos en charol negro, una cartera tipo sobre en negro y azul y una pulsera tipo cuff dorada. Advertisement 6 of 25 Mezcalent BELINDA La jueza más chic de la competencia El Factor X (Mundo Fox), lució un ceñido vestido de dos colores, compuesto por un top turquesa y una falda de gasa en color malva. La cantante y actriz dejó su cabello suelto con ondas, para darle un aire romántico a su atuendo que completó con unos peeptoes en negro. Advertisement 7 of 25 NCP/Star Max/FilmMagic RIHANNA Para pasear por Nueva York la cantante de Barbados vistió prendas de su colección Rihanna For River Island, para el Otoño 2013, que ella misma ha diseñado para esa reconocida marca británica. Riri combinó una camiseta corta de estampado camuflaje con unos pantalones de mezclilla oscuros remangados y sandalias, también estampadas con diseño militar, de su línea. Como accesorios escogió el bolso de mano Madonna de Givenchy, gafas de sol, una gorra dorada y varios collares y pulseras con brillo. Advertisement 8 of 25 Karwai Tang/WireImage JENNIFER ANISTON La actriz finalmente huyó de su habitual vestimenta negra y para el estreno de su nueva cinta We’re The Millers, Jennifer robó mas de una mirada con este romántico vestido de la colección Resort 2013 de Christian Dior. Lució unas sandalias de Casadei y melena desaliñada, que le dieron un look chic a su atuendo. Advertisement 9 of 25 Jamie McCarthy/Getty Images HEIDI KLUM Muy sonriente, la modelo engalanó la alfombra de la fiesta posterior al programa America’s Got Talent (NBC) en Nueva York. La jueza del programa, mostró su envidiable figura con una falda entubada estampada en flores de Dolce & Gabbana, corsé de lentejuelas negras, pumps en nude de Louboutin y joyas de Lorraine Schwartz. Advertisement 10 of 25 Ben Pruchnie/FilmMagic AMANDA SEYFRIED Captamos a la actriz a su paso por la estación de radio londinense, BB Radio One, para promocionar su nueva película Lovelace. La intérprete optó por un minivestido de lunares en azul y blanco de la colección Resort 2014 de Sachin + Babi, el cual contrastó con una chaqueta de cuero negra, sandalias negras atadas al tobillo de Givenchy y bolso Bottega Veneta. Advertisement 11 of 25 Jon Kopaloff/FilmMagic EVA LONGORIA La actriz asistió al almuerzo que ofreció la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en Los Ángeles. Combinó un vestido Gucci color perla sin mangas con las sandalias ‘Lance’ de Jimmy Choo en nude y un clutch Saint Laurent del mismo color. Apostó por un maquillaje my natural, destacando sus ojos con delineador negro y pestañas postizas. Advertisement 12 of 25 Jon Kopaloff/FilmMagic NICOLE KIDMAN En el mismo almuerzo, celebrado en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, la actriz destacó su figura en un vestido verde azulado de Narciso Rodríguez con cutouts en los hombros. Completó su look con unas sandalias de Nicholas Kirkwood en charol negro con plataformas doradas y tacón forrado en piel de serpiente, el pelo suelto en ondas y unos pendientes de jade. Advertisement 13 of 25 Jon Kopaloff/FilmMagic OLIVIA WILDE Otra que desfiló por esta alfombra fue Wilde, quien eligió un increíble vestido de la colección Resort 2014 de Clover Canyon con coloridas impresiones que emulaban el efecto 3D y estampado de una construcción colonial. La actriz resaltó el color verde de su vestido con el clutch ‘Rebel’ de Jimmy Choo las sandalias de plataforma ‘Larissa’ de la misma casa. Advertisement 14 of 25 Steve Granitz/WireImage DIANE KRUGER También asistió la actriz alemana, quien posó con un vestido strapless de la colección Resort 2014 de Carven con el clásico estampado de tartán. Calzó las sandalias ‘Nudist’ de Stuart Weitzman en gris y dio los toque finales con una sencilla coleta y maquillaje suave con labios en coral. Advertisement 15 of 25 Agencia México SOFÍA CASTRO Captamos a la actriz con un look muy casual a su salida de un restaurante en la Ciudad de México. Llevaba unos jeans con estampado de flores blancas, un tank top blanco, sandalias de charol nude y bolso café. La hija de la primera dama mexicana no olvidó sus gafas de sol redondas. Advertisement 16 of 25 Agencia México MICHELLE SALAS Como toda una gran fashionista, la hija de Luis Miguel siempre se las arregla para lucir chic y al último grito de la moda, aun con un atuendo casual. Para ir a almorzar a un restaurante de la Ciudad de México, Michelle combinó unos pantalones de estampado floral con un sencillo top blanco y un blazer negro, y remató con zapatillas en bloques de colores de la firma Sole Society, una cartera negra con flecos dorados, gafas de sol y un collar dorado de la casa House of Harlow. Advertisement 17 of 25 The Grosby Group EVA LONGORIA Impecable lució la actriz con una blusa vaporosa de mangas largas y unos ajustados jeans, ambos en blanco. Calzó unos Christian Louboutin con tachuelas doradas y optó por un maquillaje muy natural. Así la fotografiamos en un evento de apoyo al candidato Cory Booker, candidato a senador de Nueva Jersey. Advertisement 18 of 25 Gareth Cattermole/Getty Images AMANDA SEYFRIED La actriz asistió a una presentación especial de su película Lovelace en Londres, y para la ocasión eligió un vestido en tela transparente color azul marino con lunares en azul metálico, diseño de la colección Resort 2014 de Gucci. Completó su look con unas sandalias Givenchy negras atadas al tobillo y resaltó sus labios con un labial color carmín. Advertisement 19 of 25 Daniel Zuchnik/FilmMagic KATY PERRY La cantante eligió un minivestido en terciopelo color burdeos de Lucca Couture y lo lució sobre un bustier de cuero negro, con pantimedias oscuras, un cinturón plateado y botines también en negro. Con este atuendo visitó el programa de radio Elvis Duran and the Z100 Morning Show (Z100) para promocionar su nuevo álbum, Prism. Advertisement 20 of 25 Jason LaVeris/FilmMagic LILY COLLINS En la presentación en Los Ángeles de su más reciente filme, The Mortal Instruments: City of Bones, la actriz lució un atrevido vestido de la colección Resort 2014 de Cushnie et Ochs, en cuero brocado color blanco con cortes asimétricos en el torso y el pecho. Lo complementó con unos pumps Giuseppe Zanotti del mismo color y delicadas joyas de H. Stern. Advertisement 21 of 25 Jon Kopaloff/FilmMagic SELENA GÓMEZ La cantante acaparó todos los reflectores en la alfombra de los Teen Choice Awards, en un vestido verde foresta de la colección Otoño 2013 de Cushnie et Ochs, con cortes triangulares en los hombros y aberturas en la falda. Eligió además unos pumps en nude de Nicholas Kirkwood con tacón dorado y pendientes de turquesa de Neil Lane. Advertisement 22 of 25 Jason Merritt/Getty Images MICHELLE RODRÍGUEZ En un vestido stapless morado de David Meister, sandalias Giuseppe Zanotti negras con aplicación dorada y un clutch negro, así desfiló la actriz por la alfombra de esta premiación celebrada en el Anfiteatro Gibson de Universal City, California. Advertisement 23 of 25 Kevin Mazur/Fox/WireImage SANDRA BULLOCK La actriz también dijo presente en esta entrega, en la que lució un minivestido de la colección Resort 2014 de Antonio Berardi de estampados selváticos, con paneles en encaje negro y aplicaciones de cristales. Llevaba unas sandalias Casadei negras de tiras y maquillaje muy suave en tonos rosados. Advertisement 24 of 25 Jason Merritt/Getty Images NAYA RIVERA También fotografiamos a la actriz de Glee (FOX) a su llegada a este evento. Combinó un top tipo bustier de cuero con unos pantalones de corte pirata del mismo material, ambos de la colección Pre-Otoño 2013 de Alice + Olivia. Calzó los pumps ‘Anouk’ de Jimmy Choo en tono violeta metálico y el clutch ‘Candy’ de la misma casa inglesa con estampado floral, así como una cadena de eslabones de oro. Advertisement 25 of 25 Jon Kopaloff/FilmMagic DEMI LOVATO Fiel a sus leggings de cuero negro se mantuvo la cantante en los Teens Choice Awards, donde ganó cuatro galardones. Completó su look un tanto casual con una camiseta blanca, blazer negro brocado, botines de plataforma, un collar de eslabones y un rosario plateado. 