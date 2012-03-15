¡Costeñita soy!

LA LÍDER
Jerod Harris/Getty Images
¡SOY LA REINA DEL MUNDO!
The Grosby Group
HOMBRE DE LAS 4 DÉCADAS
Michael Leshay/ The Grosby Group
BLOND AMBITION
The Grosby Group
UY, QUÉ CALOR
Agencia México
¡LUZ, CAMERA, ACCIÓN!
Cortesìa: cohn&wolfe
DESDE PUERTO RICO CON AMOR
The Dream Team Agency
KOMEDIANTE
Agencia México
BELLA EMBARAZADA
Mezcalent
LAZOS HISTÓRICOS
Michael Kovac/WireImage
DE PELO SUELTO
Mezcalent
ESTILOS PROPIOS
The Grosby Group
HABLAR DE VIOLENCIA
Mezcalent
MEJOR AMIGOS PARA SIEMPRE
Vivien Killilea/Getty Images
CON AMOR, MICHELLE
Jun Sato/WireImage
1 of 16
Advertisement