¡Costeñita soy!

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J.Lo filma gozando el nuevo vídeo de Wisin & Yandel en Acapulco. MÁS: Selena Gómez es la reina de las mini motos

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hrobles
March 14, 2012 08:13 PM
<p>Filmar el nuevo vídeo de Wisin &amp; Yandel, “Follow The Leader”, debió haber sido muy divertido para <strong>J.Lo</strong>,  quien sonríe en medio de las calles de Acapulco, México. La coreografía del clip corre a cargo de su novio, Casper Smart.</p>
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LA LÍDER

Filmar el nuevo vídeo de Wisin & Yandel, “Follow The Leader”, debió haber sido muy divertido para J.Lo,  quien sonríe en medio de las calles de Acapulco, México. La coreografía del clip corre a cargo de su novio, Casper Smart.

Jerod Harris/Getty Images
<p>Por lo visto, las chicas de elenco de <em>Spring Breakers</em> están disfrutando de los ofrecimientos del pueblo de St. Petersburgo en Florida. Aquí <strong>Selena Gómez</strong> recorre en una mini moto. </p>
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¡SOY LA REINA DEL MUNDO!

Por lo visto, las chicas de elenco de Spring Breakers están disfrutando de los ofrecimientos del pueblo de St. Petersburgo en Florida. Aquí Selena Gómez recorre en una mini moto. 

The Grosby Group
<p><strong>Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera</strong> llegó a los 40 solterito, pero con muchos amigos con quien soplar sus velitas,  al juzgar por esta foto tomada en Miami.</p>
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HOMBRE DE LAS 4 DÉCADAS

Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera llegó a los 40 solterito, pero con muchos amigos con quien soplar sus velitas,  al juzgar por esta foto tomada en Miami.

Michael Leshay/ The Grosby Group
<p>¿Qué opinan de este look que asumió el actor <strong>Javier Bardem</strong> para el nuevo filme de James Bond, <em>Skyfall</em>, que se está filmando en Londres?</p>
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BLOND AMBITION

¿Qué opinan de este look que asumió el actor Javier Bardem para el nuevo filme de James Bond, Skyfall, que se está filmando en Londres?

The Grosby Group
<p>Las temperaturas subieron durante la toma de protesta a la candidatura a la presidencia de México de <strong>Enrique Peña Nieto</strong>, pues su esposa, <strong>Angélica Rivera</strong>, se socorrió con un rico helado.  El evento ocurrió en la capital de México.</p>
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UY, QUÉ CALOR

Las temperaturas subieron durante la toma de protesta a la candidatura a la presidencia de México de Enrique Peña Nieto, pues su esposa, Angélica Rivera, se socorrió con un rico helado.  El evento ocurrió en la capital de México.

Agencia México
<p>El director <strong>Jorge Colón</strong> da unas instrucciones a los presentadores de<em> Univisión</em>, <strong>Karla Martínez </strong>y <strong>Rodner Figueroa</strong>, para filmar un anuncio de televisión de pasta dental.</p>
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¡LUZ, CAMERA, ACCIÓN!

El director Jorge Colón da unas instrucciones a los presentadores de Univisión, Karla Martínez y Rodner Figueroa, para filmar un anuncio de televisión de pasta dental.

Cortesìa: cohn&wolfe
<p>La cantante española <strong>Natalia Jiménez</strong> puso el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a temblar con una compleja producción y su característica voz.</p>
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DESDE PUERTO RICO CON AMOR

La cantante española Natalia Jiménez puso el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a temblar con una compleja producción y su característica voz.

The Dream Team Agency
<p><strong>Kalimba</strong> debutó como comediante en el Show Center de la capital azteca. ¿Qué creen de este nuevo talento?</p>
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KOMEDIANTE

Kalimba debutó como comediante en el Show Center de la capital azteca. ¿Qué creen de este nuevo talento?

Agencia México
<p><strong>Luz Elena González</strong> lució su vientre en el evento “Glam and Fashion” en el Sport City Fitness Club de la capital azteca.</p>
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BELLA EMBARAZADA

Luz Elena González lució su vientre en el evento “Glam and Fashion” en el Sport City Fitness Club de la capital azteca.

Mezcalent
<p><strong>Edward James Olmos</strong>, <strong>Eva Longoria</strong> y <strong>Andy García</strong> llegaron hasta el hotel Beverly Hills en Los Ángeles a escuchar al presidente de Israel Shimon Peres quien discutió los lazos históricos que unen a las comunidades judías y latinas. </p>
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LAZOS HISTÓRICOS

Edward James Olmos, Eva Longoria y Andy García llegaron hasta el hotel Beverly Hills en Los Ángeles a escuchar al presidente de Israel Shimon Peres quien discutió los lazos históricos que unen a las comunidades judías y latinas. 

Michael Kovac/WireImage
<p>Como de costumbre, el actor <strong>Erick Elía</strong>s llegó al evento “Glam and Fashion” en la capital azteca con su elegante estilo y cabello rebelde. </p>
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DE PELO SUELTO

Como de costumbre, el actor Erick Elías llegó al evento “Glam and Fashion” en la capital azteca con su elegante estilo y cabello rebelde. 

Mezcalent
<p><strong>Angelina Jolie</strong> llega con sus hijas, <strong>Zahara</strong> (izq) y <strong>Shiloh</strong>, al aeropuerto de Los Ángeles. Miren que estilos propios presumen las chiquitas.</p>
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ESTILOS PROPIOS

Angelina Jolie llega con sus hijas, Zahara (izq) y Shiloh, al aeropuerto de Los Ángeles. Miren que estilos propios presumen las chiquitas.

The Grosby Group
<p><strong>Edith González</strong> y <strong>Julio Bracho</strong> promocionan su nueva puesta en escena, <em>Purgatorio</em>, en el Distrito Federal de México, la cual explora el tema de violencia.</p>
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HABLAR DE VIOLENCIA

Edith González y Julio Bracho promocionan su nueva puesta en escena, Purgatorio, en el Distrito Federal de México, la cual explora el tema de violencia.

Mezcalent
<p><strong>Tobey Maguire</strong> y<strong> Leonardo DiCaprio</strong> demuestran que aún son mejores amigos después de todo este tiempo como se aprecia en esta foto tomada en el evento de lanzamiento de Mobli 2.0 en el restaurante Kenichi en Austin, TX.</p> <p> Normal</p> <p> 0</p> <p> false</p> <p> false</p> <p> false</p> <p> EN-US</p> <p> X-NONE</p> <p> X-NONE</p> <p> MicrosoftInternetExplorer4</p> <p> /* Style Definitions */</p> <p> table.MsoNormalTable</p> <p> {mso-style-name:&#8221;Table Normal&#8221;;</p> <p> mso-tstyle-rowband-size:0;</p> <p> mso-tstyle-colband-size:0;</p> <p> mso-style-noshow:yes;</p> <p> mso-style-priority:99;</p> <p> mso-style-qformat:yes;</p> <p> mso-style-parent:&#8221;&#8221;;</p> <p> mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;</p> <p> mso-para-margin:0in;</p> <p> mso-para-margin-bottom:.0001pt;</p> <p> mso-pagination:widow-orphan;</p> <p> font-size:11.0pt;</p> <p> font-family:&#8221;Calibri&#8221;,&#8221;sans-serif&#8221;;</p> <p> mso-ascii-font-family:Calibri;</p> <p> mso-ascii-theme-font:minor-latin;</p> <p> mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;</p> <p> mso-fareast-theme-font:minor-fareast;</p> <p> mso-hansi-font-family:Calibri;</p> <p> mso-hansi-theme-font:minor-latin;</p> <p> mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;</p> <p> mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}</p>
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MEJOR AMIGOS PARA SIEMPRE

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio demuestran que aún son mejores amigos después de todo este tiempo como se aprecia en esta foto tomada en el evento de lanzamiento de Mobli 2.0 en el restaurante Kenichi en Austin, TX.

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Vivien Killilea/Getty Images
<p>Un bella <strong>Michelle Williams</strong> llegó hasta la Retrospectiva de Marilyn Monroe en la librería Daikanyama Tsutaya en Tokio y firmó un afiche para complacer a sus fans.</p>
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CON AMOR, MICHELLE

Un bella Michelle Williams llegó hasta la Retrospectiva de Marilyn Monroe en la librería Daikanyama Tsutaya en Tokio y firmó un afiche para complacer a sus fans.

Jun Sato/WireImage
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1 of 15 Jerod Harris/Getty Images

LA LÍDER

Filmar el nuevo vídeo de Wisin & Yandel, “Follow The Leader”, debió haber sido muy divertido para J.Lo,  quien sonríe en medio de las calles de Acapulco, México. La coreografía del clip corre a cargo de su novio, Casper Smart.

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2 of 15 The Grosby Group

¡SOY LA REINA DEL MUNDO!

Por lo visto, las chicas de elenco de Spring Breakers están disfrutando de los ofrecimientos del pueblo de St. Petersburgo en Florida. Aquí Selena Gómez recorre en una mini moto. 

3 of 15 Michael Leshay/ The Grosby Group

HOMBRE DE LAS 4 DÉCADAS

Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera llegó a los 40 solterito, pero con muchos amigos con quien soplar sus velitas,  al juzgar por esta foto tomada en Miami.

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BLOND AMBITION

¿Qué opinan de este look que asumió el actor Javier Bardem para el nuevo filme de James Bond, Skyfall, que se está filmando en Londres?

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5 of 15 Agencia México

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Las temperaturas subieron durante la toma de protesta a la candidatura a la presidencia de México de Enrique Peña Nieto, pues su esposa, Angélica Rivera, se socorrió con un rico helado.  El evento ocurrió en la capital de México.

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6 of 15 Cortesìa: cohn&wolfe

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DESDE PUERTO RICO CON AMOR

La cantante española Natalia Jiménez puso el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a temblar con una compleja producción y su característica voz.

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8 of 15 Agencia México

KOMEDIANTE

Kalimba debutó como comediante en el Show Center de la capital azteca. ¿Qué creen de este nuevo talento?

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9 of 15 Mezcalent

BELLA EMBARAZADA

Luz Elena González lució su vientre en el evento “Glam and Fashion” en el Sport City Fitness Club de la capital azteca.

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10 of 15 Michael Kovac/WireImage

LAZOS HISTÓRICOS

Edward James Olmos, Eva Longoria y Andy García llegaron hasta el hotel Beverly Hills en Los Ángeles a escuchar al presidente de Israel Shimon Peres quien discutió los lazos históricos que unen a las comunidades judías y latinas. 

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11 of 15 Mezcalent

DE PELO SUELTO

Como de costumbre, el actor Erick Elías llegó al evento “Glam and Fashion” en la capital azteca con su elegante estilo y cabello rebelde. 

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12 of 15 The Grosby Group

ESTILOS PROPIOS

Angelina Jolie llega con sus hijas, Zahara (izq) y Shiloh, al aeropuerto de Los Ángeles. Miren que estilos propios presumen las chiquitas.

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13 of 15 Mezcalent

HABLAR DE VIOLENCIA

Edith González y Julio Bracho promocionan su nueva puesta en escena, Purgatorio, en el Distrito Federal de México, la cual explora el tema de violencia.

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14 of 15 Vivien Killilea/Getty Images

MEJOR AMIGOS PARA SIEMPRE

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio demuestran que aún son mejores amigos después de todo este tiempo como se aprecia en esta foto tomada en el evento de lanzamiento de Mobli 2.0 en el restaurante Kenichi en Austin, TX.

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15 of 15 Jun Sato/WireImage

CON AMOR, MICHELLE

Un bella Michelle Williams llegó hasta la Retrospectiva de Marilyn Monroe en la librería Daikanyama Tsutaya en Tokio y firmó un afiche para complacer a sus fans.

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