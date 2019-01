¡Costeñita soy! J.Lo filma gozando el nuevo vídeo de Wisin & Yandel en Acapulco. MÁS: Selena Gómez es la reina de las mini motos J.Lo filma gozando el nuevo vídeo de Wisin & Yandel en Acapulco. MÁS: Selena Gómez es la reina de las mini motos More hrobles LA LÍDER Jerod Harris/Getty Images ¡SOY LA REINA DEL MUNDO! The Grosby Group HOMBRE DE LAS 4 DÉCADAS Michael Leshay/ The Grosby Group BLOND AMBITION The Grosby Group UY, QUÉ CALOR Agencia México ¡LUZ, CAMERA, ACCIÓN! Cortesìa: cohn&wolfe DESDE PUERTO RICO CON AMOR The Dream Team Agency KOMEDIANTE Agencia México BELLA EMBARAZADA Mezcalent LAZOS HISTÓRICOS Michael Kovac/WireImage DE PELO SUELTO Mezcalent ESTILOS PROPIOS The Grosby Group HABLAR DE VIOLENCIA Mezcalent MEJOR AMIGOS PARA SIEMPRE Vivien Killilea/Getty Images CON AMOR, MICHELLE Jun Sato/WireImage 1 of 16 Advertisement 1 of 15 Jerod Harris/Getty Images LA LÍDER Filmar el nuevo vídeo de Wisin & Yandel, “Follow The Leader”, debió haber sido muy divertido para J.Lo, quien sonríe en medio de las calles de Acapulco, México. La coreografía del clip corre a cargo de su novio, Casper Smart. Advertisement 2 of 15 The Grosby Group ¡SOY LA REINA DEL MUNDO! Por lo visto, las chicas de elenco de Spring Breakers están disfrutando de los ofrecimientos del pueblo de St. Petersburgo en Florida. Aquí Selena Gómez recorre en una mini moto. 3 of 15 Michael Leshay/ The Grosby Group HOMBRE DE LAS 4 DÉCADAS Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera llegó a los 40 solterito, pero con muchos amigos con quien soplar sus velitas, al juzgar por esta foto tomada en Miami. Advertisement 4 of 15 The Grosby Group BLOND AMBITION ¿Qué opinan de este look que asumió el actor Javier Bardem para el nuevo filme de James Bond, Skyfall, que se está filmando en Londres? Advertisement 5 of 15 Agencia México UY, QUÉ CALOR Las temperaturas subieron durante la toma de protesta a la candidatura a la presidencia de México de Enrique Peña Nieto, pues su esposa, Angélica Rivera, se socorrió con un rico helado. El evento ocurrió en la capital de México. Advertisement 6 of 15 Cortesìa: cohn&wolfe ¡LUZ, CAMERA, ACCIÓN! El director Jorge Colón da unas instrucciones a los presentadores de Univisión, Karla Martínez y Rodner Figueroa, para filmar un anuncio de televisión de pasta dental. Advertisement 7 of 15 The Dream Team Agency DESDE PUERTO RICO CON AMOR La cantante española Natalia Jiménez puso el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a temblar con una compleja producción y su característica voz. Advertisement 8 of 15 Agencia México KOMEDIANTE Kalimba debutó como comediante en el Show Center de la capital azteca. ¿Qué creen de este nuevo talento? Advertisement 9 of 15 Mezcalent BELLA EMBARAZADA Luz Elena González lució su vientre en el evento “Glam and Fashion” en el Sport City Fitness Club de la capital azteca. Advertisement 10 of 15 Michael Kovac/WireImage LAZOS HISTÓRICOS Edward James Olmos, Eva Longoria y Andy García llegaron hasta el hotel Beverly Hills en Los Ángeles a escuchar al presidente de Israel Shimon Peres quien discutió los lazos históricos que unen a las comunidades judías y latinas. Advertisement 11 of 15 Mezcalent DE PELO SUELTO Como de costumbre, el actor Erick Elías llegó al evento “Glam and Fashion” en la capital azteca con su elegante estilo y cabello rebelde. Advertisement 12 of 15 The Grosby Group ESTILOS PROPIOS Angelina Jolie llega con sus hijas, Zahara (izq) y Shiloh, al aeropuerto de Los Ángeles. Miren que estilos propios presumen las chiquitas. Advertisement 13 of 15 Mezcalent HABLAR DE VIOLENCIA Edith González y Julio Bracho promocionan su nueva puesta en escena, Purgatorio, en el Distrito Federal de México, la cual explora el tema de violencia. Advertisement 14 of 15 Vivien Killilea/Getty Images MEJOR AMIGOS PARA SIEMPRE Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio demuestran que aún son mejores amigos después de todo este tiempo como se aprecia en esta foto tomada en el evento de lanzamiento de Mobli 2.0 en el restaurante Kenichi en Austin, TX. 