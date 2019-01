Cantando bajo la lluvia Jennifer López canta bajo tremendo aguacero en Brasil. Más: William Levy rumbo al gimnasio en Miami, y Ludwika Paleta y Emiliano Salinas presumen su amor en México Jennifer López canta bajo tremendo aguacero en Brasil. Más: William Levy rumbo al gimnasio en Miami, y Ludwika Paleta y Emiliano Salinas presumen su amor en México More People Staff CANTANDO BAJO LA LLUVIA The Grosby Group LA BELLEZA CUESTA The Grosby Group CUÁNTO AMOR Agencia México UNA FUERTE AMISTAD The Grosby Group QUÉ TERNURA Europa Press/Getty Images MUJER TRABAJANDO Pablo Balzquez/ Getty Images GALÁN SOBRE RUEDAS The Grosby Group SU DEPORTE FAVORITO Marc Piasecki MUY APASIONADO Hannes Magerstaedt/Getty Images DEMASIADO CAFÉ Aby Baker/Getty Images MUY CARIÑOSO Agencia México CELEBRANDO Agencia México BUENOS COMPAÑEROS Agencia México TRÍO FELIZ The Grosby Group 1 of 15 Advertisement 1 of 14 The Grosby Group CANTANDO BAJO LA LLUVIA A Jennifer López no le importó que estuviera cayendo tremendo aguacero durante su presentación en Recife, Brasil. La Diva del Bronx no sólo no suspendió el concierto por la lluvia, sino que además se dió el lujo de lucir atlético abdomen, mientras se tapaba on un mini paragüas. Advertisement 2 of 14 The Grosby Group LA BELLEZA CUESTA Ser un galán no es fácil, William Levy trabaja duro para mantener su galanura. Vimos al actor cubano acompañado de un amigo en camino a un gimnasio de Miami. 3 of 14 Agencia México CUÁNTO AMOR Ludwika Paleta y Emiliano Salinas salieron a comer a un restaurante al sur de la Ciudad de México, y a la salida se mostraron de lo más cariñosos. Sin duda, el amor sigue creciendo para esta pareja. Advertisement 4 of 14 The Grosby Group UNA FUERTE AMISTAD Encontramos a los fortachones de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone saliendo muy sonrientes del restaurante Cafe Roma en Beverly Hills. Advertisement 5 of 14 Europa Press/Getty Images QUÉ TERNURA El fortachón y héroe de acción, Chris Hemsworth sostiene a su pequeña hijita en brazos durante un paseo por las calles de Madrid. No sabemos si las españolas suspiraron más por lo guapo que es o por lo tierno que se veía con India Rose, su hija con Elsa Pataky. Advertisement 6 of 14 Pablo Balzquez/ Getty Images MUJER TRABAJANDO Mientras su esposo Chris Hemsworth cuidaba a su hija India Rose, Elsa Pataky presentó en calidad de embajadora en el Casino de Madrid, las nuevas planchas de pelo ghd PINK Cherry Blossom. Esta edición limitada dona 10 euros de cada venta de la plancha de pelo y 6 euros de la venta del secador ghd Air a las Fundaciones benéficas FERO y Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. Advertisement 7 of 14 The Grosby Group GALÁN SOBRE RUEDAS El astro del fútbol, David Backham salió ayer en su motocicleta a hacer algunas compras en la popular Avenida Melrose en Los Ángeles. Advertisement 8 of 14 Marc Piasecki SU DEPORTE FAVORITO Aprovechando que estaba en Paris, Jessica Alba no desperdició la ocasión para salir a caminar y de paso hacer algunas compritas. Advertisement 9 of 14 Hannes Magerstaedt/Getty Images MUY APASIONADO El actor y director James Franco dio una conferencia de prensa durante el Festival de Cine de Munich en Alemania y no sabemos si estaba muy emocionado tratando de comunicar una idea complicada, o trataba de habalr alemán. Pero su cara ciertamente es interesante. Advertisement 10 of 14 Aby Baker/Getty Images DEMASIADO CAFÉ Keira Knightley no toma tanto café, así que no hay que preocuparse. Captamos a la actriz realizando una escena de su nuevo filme Can A Song Save Your Life? en las calles de Nueva York. Advertisement 11 of 14 Agencia México MUY CARIÑOSO Reyli Barba estuvo por la Colonia Roma de la Ciudad de México acompañado de un chica a quien por lo visto estima mucho, porque no dejó de abrazarla y mostarle mucho cariño. Advertisement 12 of 14 Agencia México CELEBRANDO Rafael Inclán (izq. al fondo) y Rebecca Jones fueron los encargados de presentar la placa conmemorativa por un año de representaciones de la obra de teatro Tiro de Gracia, misma que protagonizan Adal Ramones (Centro) y Juan Carlos Colombo. Advertisement 13 of 14 Agencia México BUENOS COMPAÑEROS Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez estuvieron apoyando a Adal Ramones por un año de representaciones de Tiro de gracia en el teatro Polyforum de la Ciudad de México. Advertisement 14 of 14 The Grosby Group TRÍO FELIZ Lejos de las cámaras y las alfombras rojas, Anne Hathaway y su prometido Adam Shulman disfrutaron de un paseo con su perro, por el histórico distrito de Dumbo en Nueva York. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

