Buenos, bonitos y baratos

Estos productos de belleza que puedes encontrar en la farmacia demuestran que no tienes que romper tu presupuesto para lucir siempre impecable.

TU MEJOR ROSTRO
Ideal para las pieles secas, esta crema hecha a base de cera de abejas y aguas termales, restaura la piel y la protege de los agentes dañinos del medio ambiente. Cold Cream, de Avène. $20. Drugstore.com.

PELO PLAYERO
Un espray de sal marina que no te reseca el pelo y te ayuda a obtener las ondas descuidadas, tal y como si acabaras de salir de la playa. Beach Blonde Sea Waves Sea Salt Spray, de John Frieda. $8.08. Walmart.com.

LIMPIADOR ESTELAR
Este producto, que se puede usar con o sin agua, se deshace de todas las impurezas de la piel sin resecarla ni quitarle su luminosidad natural. ¿Lo mejor de todo? Lo pueden usar las chicas con piel sensible. Gentle Skin Cleanser, de Cetaphil. $14.49. Ulta.com.

PIEL LUMINOSA
Esta base de maquillaje te deja la piel con un glow natural, te cubre las imperfecciones y tiene protege del sol con SPF 20. Además viene en 14 tonos, así que no es difícil encontrar un color que te vaya a la perfección. Healthy Skin Liquid Makeup, de Neutrogena. $14.09. Neutrogena.com.

LABIOS SEDOSOS
Estos labiales no solo tienen una extensa gama de colores, sino que también son de larga duración y como están hechos con vitaminas A y E, no resecan los labios. MegaLast Lip Color, de Wet'n'Wild. $1.99. Wetnwildbeauty.com.

MIRADA COQUETA
Estas pestañas postizas están hechas de cabello humano esterilizado, por lo que lucen supernaturales. Además si las cuidas te las puedes poner más de una vez. Glamour Wispies Black Lashes, de Ardell. $4.99. Cvs.com.

FIJACIÓN SUAVE
Un fijador perfecto para hacerte el peinado que quieras sin que tu pelo quede duro o difícil de manejar. Re-Shaper Hairspray, de Sebastian. $18.95. Ulta.com.

MEJILLAS A JUEGO
Este rubor te deja un delicado brillo en tus mejillas y está formulado para que el color final complemente tu tono de pelo con dos opciones, rubias o morenas. Multi-Colored Custom Blush, en Brunette, de Physicians Formula. Physiciansformula.com.

PIEL DE BEBÉ
La avena y los aceites naturales que contiene este jabón líquido, limpian e hidratan la piel dejándola súper sedosa. Daily Moisturizing Body Wash, de Aveeno. $6.59. Target.com.

TU MEJOR ALIADO
Estos hisopos con punta fina y palillo flexible fueron creados especialmente para resolver esos pequeños errores que haces cuando te estás maquillando o pintándote las uñas. Una herramienta que siempre debes tener a la mano. Precision Tips Cotton Swabs, de Q-tips. $2.99. Target.com.

BRILLO DE DIVA
Con solo una pasada, este nuevo highlighter que cuenta con cuatro colores iridiscentes, te deja un glow perfecto y sobre todo muy natural. True Match Lumi Powder Glow Illuminator, de L'Oréal. $12.99. Lorealparisusa.com.

HIDRATACIÓN DURADERA
Una crema creada por dermatólogos que no tiene fragancia, no es grasosa y es ideal para las pieles sensibles. Además te mantiene la piel hidratada durante todo el día. Daily Moisture, de Lubriderm. $7.99. Cvs.com.

BESO DE SOL
Si quieres lucir una piel bronceada sin la necesidad de exponerte el sol, este bronceador es tu mejor opción. Viene en cinco colores y también lo puedes usar en el cuerpo. Baked Bronzer, de Milani. $9.99. Milanicosmetics.com.

PESTAÑAS GRANDIOSAS
Hecho a base de queratina y con un cepillo en forma de cuchara, este rímel le da mucho volumen a las pestañas sin crear grumos. The Falsies Volume Express, de Maybelline. $6.63. Drugstore.com.

LIBRE DE IMPUREZAS
Un mascarilla en gel que se absorbe rápidamente en tu piel matando la bacteria que causa el acné y trabajando para que eliminar otros posibles brotes. Rapid Clear Stubborn Acne Daily Leave-On Mask, de Neutrogena. $8.99. Neutrogena.com.

PROTEJE TU PELO
Esta crema controla el frizz, le da brillo a tu cabello y la queratina que contiene ayuda a protegerlo de la secadora y otras herramientas de calor. Smooth Blow Dry Creme, de Pantene Pro V. $6.29. Drugstore.com.

LABIOS HIDRATADOS
Este bálsamo hidratante para los labios resecos, los nutre en profundidad y les da una suavidad duradera con un brillo natural. Lip Therapy Tins, de Vaseline. $4.39. Drugstore.com.

ADIOS MAQUILLAJE
Con solo una o dos de estas toallitas puedes deshacerte del maquillaje de tu cara e incluso del rímel a prueba de agua. Contienen vitamina E, por lo que no solo dejan tu piel limpia, sino también suave y humectada. Wet Cleansing Cloths, de Olay. $4.49. Drugstore.com.

ABRE TU MIRADA
Un lápiz que deposita mucho color desde la primera aplicación y que puedes usar en la línea interior de tus ojos para que se vean más grandes, al igual que en los párpados. Slide On Pencil, de NYX. $8. nyxcosmetics.com.

PROTECCIÓN INFALIBLE
Este antiperspirante en espray que se seca al contacto con la piel, te da una protección de 48 horas, mientras te humecta el área de las axilas. Dry Spray, de Dove. $6.49. Drugstore.com. 