BELLOS 2007: ELLOS ¡Precaución! Abrir esta fotogalería puede causar salvajes palpitaciones del corazón ¡Precaución! Abrir esta fotogalería puede causar salvajes palpitaciones del corazón More People Staff Christian Meier (36 años) Mauricio Vélez Ricky Martin (35) Mateo García Carlos Ponce (34) Jeffery Salter Alfonso Herrera (23) Tom Koester René Pérez Joglar Residente (29) Chad Griffith Eduardo Yáñez (46) Tatiana Alejandro Fernández (36) Henry Leutwyler Mario López (33) Smallz & Raskind José Reyes (23) Ben Watts/Corbis Outline Jaime Camil (33) Mike Ruiz 1 of 11 Advertisement 1 of 10 Mauricio Vélez Christian Meier (36 años) NACIONALIDAD: Peruano DESTACA POR…: Su doble personaje de Diego de la Vega y el Zorro en el melodrama Zorro: la espada y la rosa (Telemundo). DATO CURIOSO: Afirma que su esposa Marisol es la responsable de su buena cordura. "Si no hubiese tenido desde el comienzo a alguien como Marisol a mi lado, a estas alturas lo más probable es que sería un compañero de cuarto de Britney Spears". Advertisement 2 of 10 Mateo García Ricky Martin (35) NACIONALIDAD: Puertorriqueño DESTACA POR…: Su exitosa carrera como cantante y su labor humanitaria en ayuda a los niños que realiza a través de su fundación. DATO CURIOSO: Aunque su agenda está siempre llena se las ingenia para vivir relajado. "La teoría de vida que él usa es vivir un día a la vez", señala su amigo, José Vega. 3 of 10 Jeffery Salter Carlos Ponce (34) NACIONALIDAD: Puertorriqueño DESTACA POR…: Ser actor, cantante y presentador de televisión. DATO CURIOSO: Siempre la da prioridad a su familia, formada por su esposa Verónica y sus cuatro hijos. "Aún si llega de grabar la novela a las 2 o 3 de la mañana, se levanta para llevarlos [a sus hijos] a la escuela", cuenta su esposa. Advertisement 4 of 10 Tom Koester Alfonso Herrera (23) NACIONALIDAD: Mexicano DESTACA POR…: Ser uno de los integrantes del grupo juvenil RBD. DATO CURIOSO: A pesar de la inusitada fama que tiene, sus cercanos afirman que ha logrado mantener los pies en la tierra. "Tiene una madurez fuera de serie", explica su padre. Advertisement 5 of 10 Chad Griffith René Pérez Joglar Residente (29) NACIONALIDAD: Puertorriqueño DESTACA POR…: Ser el vocalista de la popular banda Calle 13. DATO CURIOSO: Mantiene un romance con la ex Miss Universo Denise Quiñones. "Si estar enamorado es que me encanta estar con ella, que me gusta, me lo disfruto, estoy enamorao". Advertisement 6 of 10 Tatiana Eduardo Yáñez (46) NACIONALIDAD: Mexicano DESTACA POR…: Luego de una ausencia de más de dos décadas, regresó a las novelas mexicanas con el rol protagónico en Destilando amor (Univisión), junto a Angélica Rivera. DATO CURIOSO: Hace cuatro años retomó la relación con su hijo Eduardo, de 18 años, de quien estuvo separado diez años. "Soy fan de mi hijo, lo admiro muchísimo, lo amo muchísimo". Advertisement 7 of 10 Henry Leutwyler Alejandro Fernández (36) NACIONALIDAD: Mexicano DESTACA POR…: Su privilegiada voz, que podemos escuchar todas las noches por Telemundo interpretando a dúo con Beyoncé "Amor gitano", el tema central de la novela Zorro: la espada y la rosa. DATO CURIOSO: Luego de trabajar juntos, Beyoncé quedó enamorada de su voz. "Tiene una voz que la deja a uno en trance", reveló la cantante.. Advertisement 8 of 10 Smallz & Raskind Mario López (33) NACIONALIDAD: Mexicoamericano DESTACA POR…: Ser un artista multifacético. Además de participar en varias películas, fue uno de los finalistas del programa Dancing with the Stars (ABC) y es parte del equipo del show farandulero Extra. DATO CURIOSO: Aunque no lo ha querido confesar, mantiene un romance con la bailarina rusa Karina Smirnoff. "Mario está más unido a esta muchacha, pero no creo que está listo para casarse", reveló su madre. Advertisement 9 of 10 Ben Watts/Corbis Outline José Reyes (23) NACIONALIDAD: Dominicano DESTACA POR…: Ser un destacado jugador de campo corto de los Mets de Nueva York. DATO CURIOSO: Afirma que la mayor satisfacción que le ha brindado su profesiónha sido poder ayudar a sus padres. "Mi papá trabajaba en una fábrica haciendo inodoros, ahora se queda en casa con mi mamá". Advertisement 10 of 10 Mike Ruiz Jaime Camil (33) NACIONALIDAD: Mexicano DESTACA POR…: Su exitoso rol de Don Fernando en La fea más bella (Univisión). DATO CURIOSO: Su popularidad ascendió a tal punto tras el melodrama que ya está confirmado para participar en varias películas.

