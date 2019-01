Bebés con Estilo: Génesis González (FOTOS) Esta pequeña de ascendencia mexicana y nacida en Los Ángeles marca tendencia entre sus amiguitas. Mira por qué. Esta pequeña de ascendencia mexicana y nacida en Los Ángeles marca tendencia entre sus amiguitas. Mira por qué. More Alexander Mabry BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Instagram 1 of 21 Advertisement 1 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Su nombre es Génesis González y nació el 5 de julio de 2011 en Los Ángeles, California. Advertisement 2 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Su mamá se llama Gabriela Gutiérrez y su papi Joel González, y ambos son comerciantes. 3 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Look grunge, con todo y camisa de franela a la cintura. Advertisement 4 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ “En San Miguel El Alto, un pueblo de Jalisco, Génesis es toda una celebridad”, asegura su mamá. Advertisement 5 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ “El día que nació, Génesis fue la atracción del hospital donde todas las enfermeras querían tomarse fotos con ella”, nos cuenta su madre. Advertisement 6 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Buen look de oficina, Génesis. Bien. Advertisement 7 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ “A ella le encanta vestir así. Siempre ha sido una niña fashion”, dice Gabriela. Advertisement 8 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Tonos mostaza para el invierno. ¿Qué tal? Advertisement 9 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ “Aunque dura poco limpia y peinada, porque le encanta jugar en la tierra”. Advertisement 10 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Sus películas favoritas son: Gru, mi villano favorito (Despicable Me) y Ralph, el demoledor (Wreck-It Ralph). Advertisement 11 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Lista para bailar. Advertisement 12 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Es una fan de Micky Mouse y de Dora la exploradora. Advertisement 13 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ “Tiene un primo, fashionista como ella, que se llama Braulio, y que además es su mejor amigo”, nos cuenta su mamá. Advertisement 14 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Como buena fan de Gru, mi villano favorito (Despicable Me), a Génesis no le podía faltar su gorra de los Minions. Advertisement 15 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ ¿Botas con flecos? Listas. ¿Shorts de jean y chaqueta verde militar? También. Génesis está más que lista para la primavera. Advertisement 16 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Las prendas que más le gustan son las botas y los shorts. Advertisement 17 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ “Aparte de fashionista es una niña muy tierna que llama siempre la atención”. Advertisement 18 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ ¡Importantísimo el toque de color! Génesis apuesta por tenis encendidos. Advertisement 19 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ “Se fija siempre en los zapatos de las chicas. Yo creo que [la moda] la lleva en la sagre”, cuenta su mami. Advertisement 20 of 20 Instagram BEBÉS CON ESTILO: GÉNESIS GONZÁLEZ Sigue los pasos fashion de la pequeña Génesis en Instagram: @miss_gabby_13 ¿Tienes un bebé con estilo? ¡Queremos conocerlo! Sube su foto a Twitter o Instagram con el hashtag #bebesconestilo. ¡Podría salir en PeopleEnEspanol.com! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

