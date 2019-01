7 1/2 meses y contando Penélope Cruz realiza sus compras navideñas mostrando su avanzado embarazo. MÁS: Jacqueline Bracamontes festeja sus 31 años; y muchas celebridades realizan su shopping de última hora Penélope Cruz realiza sus compras navideñas mostrando su avanzado embarazo. MÁS: Jacqueline Bracamontes festeja sus 31 años; y muchas celebridades realizan su shopping de última hora More People Staff ¡YA VIENE! The Grosby Group UNA ES BUENA ONDA The Grosby Group ¿AUTO REGALO? Mezcalent ¡FELICIDADES! Agencia México PAULINDA Universal Music Latino ¡QUÉ PORTE! The Grosby Group CINCO MINUTOS Agencia México ¿ZAPATOS VIEJOS? ¡NO! The Grosby Group SUS PRIMERAS COMPRAS Agencia México ¡QUÉ SIGA LA FIESTA! The Grosby Group EL ALMA DE BENNY Cortesía DDPixels/Exitos 93.9FM DE ÚLTIMA HORA The Grosby Group SHOPPING... The Grosby Group ... Y MÁS SHOPPING The Grosby Group 1 of 15 Advertisement 1 of 14 The Grosby Group ¡YA VIENE! Penélope Cruz luce con orgullo sus siete meses y medio de embarazo. La esposa de Javier Bardem realizó unas compras navideñas en la boutique de Christian Audigier en Melrose, CA. Advertisement 2 of 14 The Grosby Group UNA ES BUENA ONDA Jennifer López se mostró de lo más amable con los paparazzi que la captaron comprando para Emme y Max en Kitson Kids en Beverly Hills… Pero no podemos decir lo mismo de Marc Anthony. 3 of 14 Mezcalent ¿AUTO REGALO? De la exclusiva boutique de Louis Vuitton en Ciudad de México, Jacqueline Bracamontes salió con una bolsa grande… ¿será su auto regalo de cumpleaños? Advertisement 4 of 14 Agencia México ¡FELICIDADES! Y es que Jacky hoy cumple 31 añitos, festejo que adelantó con su club de fans. Advertisement 5 of 14 Universal Music Latino PAULINDA Paulina Rubio visitó el Golden Glades Baby House, una casa en la que viven niños con parálisis cerebral y cuyos familiares no pueden cuidarlos. La Chica Dorada invita a sus seguidores a que donen lo que puedan para ayudar a estos niños. Las donaciones se pueden hacer en <a href="http:/http://www.ucpsouthflorida.org/” target=”_blank” style=”color:#E07;”>este link. Advertisement 6 of 14 The Grosby Group ¡QUÉ PORTE! Siempre ha sido bella, pero Sofía Vergara luce mejor que nunca desde que se ha convertido en una de las latinas consentidas en Hollywood. Aquí, a la salida del show de David Letterman en Manhattan. Advertisement 7 of 14 Agencia México CINCO MINUTOS Gloria Trevi siempre tiene 5 minutos o más para darle a sus fans. Al salir de un restaurante en Ciudad de México con su esposo, Armando Gómez, la cantante accedió a dar autógrafos a los seguidores que la esperaban. Advertisement 8 of 14 The Grosby Group ¿ZAPATOS VIEJOS? ¡NO! Captamos a Rihanna en el departamento de zapatos de Saks Fifth Avenue en Beverly Hills. Como buena mujer, los zapatitos son su mayor debilidad. Advertisement 9 of 14 Agencia México SUS PRIMERAS COMPRAS Erick Elías y Karla Guindi, ahora marido y mujer, realizan sus compras navideñas en un famoso centro comercial de Ciudad de México. Advertisement 10 of 14 The Grosby Group ¡QUÉ SIGA LA FIESTA! El príncipe Harry está en la edad de la punzada, así que es normal que salga a las 3 de la madrugada de un antro en Londres junto a las princesas Eugenie y Beatrice (no fotografiadas). ¿Ya vieron lo sencillo que es para vestir? Advertisement 11 of 14 Cortesía DDPixels/Exitos 93.9FM EL ALMA DE BENNY El buen espíritu de Benny Ibarra le ha cosechado triunfos. Al terminar un concierto, los DJs de Éxitos 93.9 FM le entregaron en Los Ángeles un reconocimiento por su carrera como músico y su gran calidad como ser humano. Advertisement 12 of 14 The Grosby Group DE ÚLTIMA HORA Gwen Stefani acudió a un Toys R Us en Los Ángeles a realizar dos días antes de la Noche Buena, las compras para sus pequeños Kingston y Zuma. Advertisement 13 of 14 The Grosby Group SHOPPING... Los famosos, como muchos de nosotros, dejan las compras navideñas para el final. Aquí Tom Hanks, su hijo Chet y su esposa, Rita Wilson al salir de un CB2 en Beverly Hills. Advertisement 14 of 14 The Grosby Group ... Y MÁS SHOPPING El governator de California, Arnold Schwarzenegger, saluda a los paparazzi mientras realiza sus compras navideñas en la tienda departamental Barney’s de Beverly Hills. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

