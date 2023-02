Zahira Domenech habla sobre la desgarradora experiencia de ser abandonada por su madre a los 4 años en su nuevo libro Exclusiva: En el libro Hechas para más la conferencista y empresaria puertorriqueña comparte sus experiencias de vida como arma de empoderamiento para ayudar a otros a alcanzar sus metas. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2023 arranca con el libro Hechas para más conviértete en la mujer que lo puede tener todo en sus propios términos (Ed. Anita Paniagua) de la empresaria y conferencista puertorriqueña Zahira Domenech. El libro promete empoderar a las mujeres —¿y por qué no? también a los hombres— para salir de su zona de comfort y emprender el camino hacia el logro de sus metas y sueños, cualquiera que estos sean. Es una promesa que muchos libros hacen, pero pocos cumplen. En el caso de esta publicación las lecciones de vida son presentadas por su autora, de 42 años, de manera íntima y personal pueden sus páginas la madre de un niño va revelando conmovedores pasajes de su vida, incluyendo la dura experiencia de haber sido abandonada por su madre biológica y el que padre tuviera que salvarla de ser recogida por servicios sociales. "A los cuatro años y medio mi mamás biológica decide que no puede tenerme más con ella y ahí empieza una historia de altos y bajos", explica Domenech a Book Corner de People VIP, sobre estas difíciles vivencias que ella va hilando con sus consejos para salir adelante. "A los 14 años me fui de mi casa; me quedaba en hostales...con amigas. Durante ese tiempo algo se fue formando en mí [y] mi papá me decía que yo podía lograrlo todo. Creo que esas palabras siempre, hasta el día de hoy, todavía están conmigo". ¡Mira la entrevista completa con Zahira Domenech en People VIP arriba! Zahira domenech Credit: Cortesía The Lee Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es una historia apasionante que revela en sus páginas un mensaje positivo y de esperanza, sumamente potente. El libro está dividido en cuatro partes sumamente bien explicadas, ¡no esperes para leerlo!

