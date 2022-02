Dale un vistazo a los espectaculares clósets de las famosas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca, Maria Marin y Maribel Guardia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Rodrigo Varela/Getty Images for People En Español; John Parra/Getty Images for LARAS Los armarios de las estrellas y celebridades son, en ocasiones, un sueño hecho realidad. No solo por su impresionante tamaño, sino también por la gran cantidad de outfits que tienen. Desde el exclusivo espacio del de Francisca Lachapel para guardar sus bolsos y complementos hasta la escalera que necesita Zuleyka Rivera para llegar a sus calzados, en esta galería te sorprenderás con los espectaculares clósets de algunas de tus famosas favoritas como Maribel Guardia o María Marín. Empezar galería Karina Banda Karina Banda en su closet Credit: Media Concepts PR La periodista mexicana tiene a su disposición un impresionante armario en la casa que comparte con su esposo Carlos Ponce donde cuenta con todo lo necesario para mantener organizada su ropa y accesorios. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Lachapel El armario de la carismática presentadora de Univision es un sueño hecho realidad: una habitación gigante con todo el espacio del mundo para ordenar sus outfits y complementos. 2 de 8 Ver Todo María Marín La motivadora puertorriqueña cuenta con un clóset de buen tamaño en el que se aprovecha la gran altura para tener un doble perchero donde colgar sus vestidos, chaquetas y camisas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Zuleyka Rivera zuleyka rivera closet Credit: Cortesía de Zuleyka Rivera La hermosa ex Miss Universo puertorriqueña necesita hasta una escalera para poder alcanzar sus botas y otros calzados. Un clóset increíble donde la estrella mantiene todo bien organizado por tipos de prendas y colores. 4 de 8 Ver Todo Lourdes Stephen Armario Lourdes Stephen Credit: Cortesía Lourdes Stephen La periodista dominicana es la envidia de cualquiera con un espacio exclusivo para organizar sus bolsos, carteras y otros accesorios. Este fabuloso clóset cuenta con su propia lámpara de araña, lo que nos da una idea de sus proporciones. 5 de 8 Ver Todo Maribel Guardia La actriz costarricense es muy afortunada de tener un armario de grandes proporciones desde el que regala a sus fans un montón de selfies con las que sigue demostrando por qué es una de las mujeres más voluptuosas y sexy de la farándula latina. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sharon Fonseca La modelo venezolana tiene un clóset amplio, moderno y muy bien organizado por tipos de prendas y por colores. Un espacio único en la increíble mansión que comparte con su marido, el millonario italiano Gianluca Vacchi, y su bebita Blu. 7 de 8 Ver Todo Gloria Calzada Gloria Calzada en su clóset Credit: Cortesía de Gloria Calzada La carismática conductora mexicana sabe que tiene un clóset de ensueño y es lógico morir de envidia contemplando el imponente espacio del que dispone para guardar su ropa y complementos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

