5 vinos para mejorar tu deseo sexual Sabemos que los vinos van perfecto con los quesos, las pastas y las carnes, pero ¿qué usarlos para mejorar tu deseo sexual? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de consumir vino (en especial el vino tinto, según un estudio hecho en Italia), a las mujeres no solo nos provoca comer, sino también tener sexo, porque el apetito sexual también se despierta con una copa de buen vino. Y además, convengamos, el vino siempre es una buena excusa para tener un encuentro placentero que puede terminar en algo más placentero aun. Tómate un vino y ponte cariñosa Está comprobado que tomar vino (no en exceso porque el resultado es una verdadera cruda) en cantidades pequeñas ayuda a las mujeres a incrementar su libido. Esto sucede porque el etanol del vino estimula una parte del cerebro llamada hipotálamo que regula las funciones humanas básicas, incluyendo la temperatura corporal, el apetito y el deseo sexual.Pero, insisto, la clave aquí es la moderación, para que esto ocurra no hay que pasarse de copas. Moderación y regularidad Otro estudio sobre sexo y vino revela que las mujeres que toman vino en forma regular tienden a tener una vida sexual mejor. Según el estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine, las mujeres que bebían una copa de vino tinto al día reportaban mayores niveles de deseo sexual y tenían mayor lubricación vaginal, en comparación con aquellas que tomaban cualquier tipo de alcohol solo ocasionalmente o las que no bebían en absoluto.Los investigadores sospechan que los altos niveles de polifenoles con propiedades antioxidantes en el vino pueden ayudar a aumentar el flujo sanguíneo a las áreas claves de la excitación. Pareja brindando con vino Pareja brindando con vino | Credit: Getty Images 5 vinos para vinos para mejorar tu deseo sexual El sitio Wine presentó una lista de vinos a los que considera afrodisíacos y que, obviamente, harán que el deseo sexual de la mujer aumente. 1. Spinetta Barbaresco: Este vino es supuestamente muy eficaz en las mujeres. Dicen que el sabor de este vino las deja sin aliento. Tras beber una copa, las mujeres experimentan un rubor momentáneo en la cara, además de otras sensaciones que tienen que ver con su libido. 2. Champagne: Una copa de champán, una caricia y un beso. Este vino francés se puede combinar con jugos de frutas y hacer que la bebida sea aun más seductora. 3. Oporto Blanco: Este vino es considerado "poseedor" de una concentración de afrodisíacos, entre ellos vainilla, miel, jengibre y canela. 4. Vino caliente y amaretto: Una combinación, como lo dice el propio nombre, "caliente" para los más románticos y deseosos de una noche pegajosa y llena de acción. 5. Burgundy: Finalmente, uno de mis favoritos: el vino Borgoña. Este vino, considerado parte de la realeza de la familia de vinos, supuestamente es conocido por tener efectos afrodisíacos, además de un sabor sensual que hace a la mujer sentirse sexy y de muy buen humor. ¿Crees que el vino te ayuda a tener una mejor vida sexual?

