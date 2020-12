Close

5 tips para que tu baño permanezca limpio por más tiempo Dale una mirada a estos sencillos trucos para conseguir que tu baño esté siempre reluciente. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy más que nunca, la limpieza y protección del hogar son indispensables para asegurarnos de que toda nuestra casa esté libre de gérmenes e impurezas. Desde luego, el baño es uno de los lugares más importantes y al que debemos prestar una atención especial. Mantenerlo limpio, fresco y desinfectado es primordial para el bienestar de toda la familia. No es un secreto que mantener un baño impecable puede ser una tarea que requiera de tiempo y algunas veces sea tediosa. Sin embargo, mantener tu baño reluciente no es una tarea tan difícil si estableces ciertas rutinas de mantenimiento que te ayudarán a que la limpieza dure por más tiempo. Sigue estos cinco sencillos trucos para que tu baño siempre esté limpio y libre de gérmenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Limpia a diario las superficies más usadas Image zoom Limpieza del baño | Credit: Getty Images Limpiar y asegurarte de que las superficies más utilizadas estén desinfectadas es primordial para que tu baño permanezca limpio por más días. Mantén en el baño paños desinfectantes desechables que limpien, eliminen gérmenes y dejen una fragancia fresca. Darle una pasada a lavamos y mesones no te tomará más de un par de minutos. Hacerlo todos los días evitará que suciedad y gérmenes se acumulen en las superficies. Limpia la espuma en tu bañera o ducha Image zoom Credit: Getty Images Asegúrate que después de tomar un baño limpies la espuma que pueda dejar el champú o el jabón. Si te aseguras de hacerlo, evitarás que la espuma y los residuos de agua creen en tu baño una capa de suciedad, lo que te ayudará a que cuando tengas que hacer la limpieza general de tu bañera o ducha no te requieran mucho tiempo. Pasa una toalla de papel para secar el vidrio o la bañera después de cada uso, de esta manera no permitirás que la suciedad se acumule. También puedes optar por una espátula para vidrios o cerámica, esta es ideal para mantenerla en la ducha ya que te recordará incorporar este hábito después de cada uso. Limpia el sanitario frecuentemente Image zoom Limpieza del baño | Credit: Getty Images La limpieza del sanitario puede resultar tediosa, sin embargo, si lo haces con los implementos adecuados y de manera frecuente, te resultará más fácil de lo que esperas. En vez de utilizar el tradicional cepillo -que nadie quiere tocar-, opta por opciones desechables que hoy en día hay disponibles en el mercado. Estos cepillos desechables pueden hacerte la vida más fácil, mantenlos en el baño, elige un par de días a la semana para limpiar el inodoro y tendrás esta tarea hecha sin haberte dado cuenta. Utiliza vinagre blanco para limpiar sanitarios y lavamanos Image zoom Limpieza del baño | Credit: Getty Images Esta recomendación es muy sencilla e ideal para los que buscan productos más amigables con el medio ambiente. Es una opción natural que quita manchas, remueve malos olores y desinfecta superficies. Aplica vinagre al sanitario y el lavamanos una vez por semana. Trata de hacerlo cuando el baño no vaya a estar en uso por un tiempo, así dejarás que el vinagre blanco actúe y haga su magia. Ambos quedarán perfectos casi sin esfuerzo. Permite que circule el aire Image zoom Limpieza del baño | Credit: Getty Images Una buena circulación de aire es una de las recomendaciones más efectivas y fáciles de realizar para mantener tu baño libre de gérmenes y malos olores. Si tienes una ventana en tu baño, aprovéchala y deja que entre aire fresco. Si tu baño no tiene una ventana, intenta no mantener la puerta cerrada cuando no esté en uso. Durante el día, abre las puertas y ventanas para permitir la entrada de aire fresco y deja que circule por toda la casa. Esto ayudará a eliminar malos olores y a que la humedad no se quede impregnada en tu baño y objetos como las toallas.

