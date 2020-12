Close

Recomendaciones para tener cenas de Navidad seguras Te compartimos algunos consejos para cuidar la salud de tu familia y tus seres queridos durante las cenas de fin de año. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Compartir junto a nuestros seres queridos en la mesa y disfrutar de los platillos tradicionales es una de las actividades que las familias latinas más disfrutan, ya que es un momento que nos lleva de vuelta a nuestras raíces. La pandemia del COVID-19 ha hecho que este sea un año diferente en todo sentido y por ello, hoy más que nunca y por la salud de nuestra familia, es primordial prestar atención a cómo manipulamos los alimentos y cómo los servimos en la mesa durante las fiestas de fin de año. Sabemos lo importante que es para ti y todos los tuyos esta temporada de Navidad, pero al mismo tiempo conocemos que la seguridad de tu familia también es una prioridad. Por ello, te compartimos estas recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para que puedas tener una velada junto a tu familia segura. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Usa una máscara mientras cocinas y sirves la comida Para la seguridad de tu familia y la de tus invitados, es recomendable que uses una máscara protectora durante el proceso de preparación de los alimentos y en el momento en que estos se sirvan. Limita el tráfico en la cocina Es importante que no se generen conglomeraciones en las áreas donde los alimentos están presentes. Limita el tráfico de personas en la cocina y en el área donde se servirán los alimentos. Dile “no” al estilo buffet Según lo asegura el CDC, el estilo buffet incrementa la manipulación de los utensilios por parte de los invitados. Para seguridad de todos en casa y los invitados es importante que no se compartan platillos durante las fiestas. La recomendación es que se sirvan los alimentos individualmente y que no se usen jarras para las bebidas. Cubiertos personalizados Se sugiere pedirle a tus invitados que traigan sus propios cubiertos. De esta manera cada quien manipulará solo sus utensilios durante la noche. Lavado de manos Image zoom Credit: Getty Images Sencillo pero primordial. El lavado de manos, antes, durante y después de la velada es esencial. Designa un lugar específico para que todos se laven las manos adecuadamente. Antes y después de comer es importante que las manos sean lavadas con jabón o desinfectadas con un antibacterial que contenga un mínimo de 60% de alcohol. Persona asignada Al momento de servir los alimentos es aconsejable que se asigne a una sola persona para hacerlo, esto eliminará la necesidad de pasar utensilios y platos de mano en mano. Por su parte, la persona asignada debe usar máscara protectora mientras hace su función de servir los esperados platos para la noche. Guarda las máscaras de forma apropiada Todos los participantes de la velada deben cerciorarse de guardar sus máscaras protectoras de una forma adecuada mientras comen. Se recomienda que estén en un lugar seco, aireado y que las conserve limpias. Recipiente de basura libre de manos Asegúrate de tener un recipiente en donde se deposite la basura y que no requiera ser manipulado con las manos. Esto evitará que los invitados tengan contacto con superficies como las tapas de los botes de basura.

