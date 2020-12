Close

¿Cuáles son los lugares y objetos que más gérmenes tienen en la casa? Te contamos cuáles son los lugares y objetos en tu hogar que debes desinfectar más frecuentemente. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los hábitos de higiene en nuestro hogar han tomado una gran relevancia durante este año, ya que son fundamentales para proteger la salud y el bienestar de toda nuestra familia. Por ello, hoy más que nunca es de gran importancia tener rutinas de desinfección para las superficies y los objetos que más manipulamos. Aunque los gérmenes y la suciedad se pueden acumular en cualquier parte de tu hogar, hay lugares en donde estos suelen acumularse más fácilmente, transformándose en puntos a los que se les debe prestar mucha más atención cuando de limpieza se trata. Sabemos que mantener tu hogar libre de gérmenes es una prioridad, así que dale una mirada a este listado de los lugares y objetos en tu casa que, según los expertos, pueden ser un lugar ideal para las impurezas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El inodoro Image zoom El inodoro | Credit: Getty Images Seguramente no es sorpresa que este espacio sea uno de los que más atención necesite. Es recomendable limpiarlo a diario y mantenerlo desinfectado. Recuerda que aunque parezca limpio, no necesariamente significa que esté libre de gérmenes. El inodoro debe ser vaciado con su tapa cerrada, ya que los gérmenes se pueden esparcir durante el flujo del agua hasta dos metros de distancia, según lo reporta un informe de CNN en su sitio en línea sobre la higiene de este lugar. El cepillo de dientes Image zoom El cepillo de dientes | Credit: Getty Images La higiene bucal no solo depende de la frecuencia con la que te laves los dientes. Es importante guardar nuestro cepillo de dientes en el lugar adecuado y que evite exponerlo a impurezas no deseadas. La humedad y las diferentes bacterias que se pueden acumular en tu cepillo lo convierten en uno de los artículos que más atención merece. Desinfectar el cepillo de dientes frecuentemente con un poco de enjuague bucal antibacterial es recomendado por expertos, además de cambiarlos cada tres meses y no dejarlo cerca del inodoro. La esponja para lavar platos Image zoom La esponja para lavar platos | Credit: Getty Images La esponja con la que lavas los utensilios de la cocina es otro de los objetos del hogar en donde más bacterias se pueden albergar. La mayoría de las esponjas no se lavan frecuentemente y almacenan humedad en todo momento. El continúo contacto con las superficies que limpia (platos sucios y residuos de comida entre otros) incrementan la vulnerabilidad de la esponja ante los gérmenes, transformándose en un foco de bacterias. Es importante que desinfectes y laves muy bien la esponja de tu casa con frecuencia. Además, asegúrate de cambiarla cada vez que así lo consideres necesario. El celular y los dispositivos móviles Image zoom El celular y los dispositivos móviles | Credit: Getty Images No hay duda de que los teléfonos celulares se han transformado en parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Esto hace que sean algunos de los elementos con los que estamos en mayor contacto durante el día. Además, solemos dejarlos sobre superficies que pueden ser portadoras de impurezas imperceptibles. Curiosamente, es un objeto que muy pocas veces desinfectamos, sin saber que puede ser una de las pertenencias con más gérmenes de nuestro hogar y según recientes estudios, el celular que tienes en tu mano puede estar hasta 10 veces más sucio que el inodoro de tu casa. Recuerda desinfectar a diario tu teléfono celular y otros dispositivos móviles que tengas en casa. Las maniguetas de puertas y gavetas Image zoom Las maniguetas de puertas y gavetas | Credit: Getty Images Por su constante manipulación y uso, estos son otros de los lugares de casa que debemos desinfectar. Según lo explica el sitio en línea de la Clínica Mayo, la prevención contra los gérmenes en estos lugares es primordial para ayudar a no contraer virus e infecciones respiratorias como el COVID-19. Asegúrate de limpiar y desinfectar frecuentemente estas áreas de tu casa, en especial aquellas de puertas como la de la entrada de tu casa, las puertas de los baños y las gavetas de las cocinas; áreas con las que generalmente tenemos más contacto a diario. Tablas de cortar Image zoom Tablas de cortar | Credit: Getty Images La Organización para la Salud y Seguridad Pública (NSF) recomienda que las superficies más utilizadas en la cocina sean desinfectadas luego de cada uso y esto incluye a las tablas de cortar, ya que suele ser un elemento que está en contacto con comidas y alimentos crudos que pueden traer gérmenes. Usar una mezcla de agua, jabón y desinfectante es recomendable para limpiar este utensilio. Los artículos de tus mascotas Image zoom Los artículos de tus mascotas | Credit: Getty Images No debemos olvidar a los peluditos de casa. Los objetos utilizados por nuestras mascotas también deben de ser incorporados en nuestra rutina de desinfección. Sus juguetes y utensilios de comida, entre otros, generalmente se encuentran en el suelo y en contacto con superficies en las que se acumula suciedad, razón por la que se convierten en objetos propensos a tener gérmenes.

