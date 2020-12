Close

Esenciales que siempre debes tener en tu bolso durante la temporada de Navidad Estos artículos esenciales te mantendrán seguro cuando estés fuera de casa durante la temporada de Navidad. Por Andrés Rubiano El mundo entero se encuentra muy atento a lo que ocurre con el COVID-19, sin embargo, también estamos en medio de la época más especial del año para las familias latinas. La Navidad es una época de compartir y de festejar junto a los seres queridos, pero también es una de las temporadas en donde más salimos de casa. Estar fuera de casa se ha convertido en algo para lo que debemos estar preparados, ya que de nuestra prevención depende también la seguridad de nuestros seres queridos. Si debes salir de casa en busca de preparativos para la celebración de Navidad o por otras razones de tu vida diaria, no olvides llevar los esenciales básicos de protección. Dale una mirada a este check list de productos que no deben de faltar en tu bolso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Máscara protectora Image zoom Credit: Getty Images El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos recomienda que debemos usar la máscara protectora en espacios públicos. Para muchos, este artículo ya se ha convertido en parte de nuestro atuendo diario. Por ello, entre más la personalicemos y la hagamos parte de nosotros, menos extraño e incómodo será portarla. Puedes optar por mascarillas desechables, sin embargo, las máscaras de tela reusables te ofrecen la opción de personalizar tu atuendo con los colores, los estampados y los estilos que más te gusten. Recuerda que lo más importante es usarla y protegerte en todo momento mientras estás fuera de casa. Bolsa de tela Guardar la máscara de forma apropiada es indispensable para el buen manejo de la misma. Es primordial que la manipules de una forma adecuada cuando tengas que quitártela. Una bolsa de tela puede ser ideal para que tu máscara se conserve seca, aireada y limpia. Desinfectante personal Image zoom Credit: Getty Images Lavarte las manos frecuentemente es el proceso ideal para mantenerlas libres de gérmenes, sin embargo, no siempre tenemos acceso a agua y jabón mientras estamos fuera de casa. Asegúrate de llevar en tu bolso un desinfectante líquido personal. Este debe contener un mínimo de 60% de alcohol. Utilízalo antes y después de manipular objetos y de estar en contacto con alimentos. Antes de salir de casa revisa que tengas una cantidad suficiente. Desde luego, personalizarlo con opciones como forros o llaveros decorativos te ayudará a llevarlo con estilo y a tenerlo siempre a la mano cuando lo necesites. Paños desinfectantes Image zoom Credit: Getty Images Un paquetito de paños desinfectantes personales también son un must a la hora de salir de casa. Úsalos para limpiar superficies, objetos y artículos con los que vayas a estar en contacto. También puedes mantenerlos en tu auto para que desinfectes el manubrio y las diferentes áreas del automóvil que frecuentemente tocamos a la hora de manejar. Snacks y una botella de agua Image zoom Credit: Getty Images Te recomendamos salir de casa preparado en caso de que tu salida demore un poco más de lo esperado. Entre las filas en las tiendas o el tráfico de la ciudad puede llegar la hora de comer. Evita hacer paradas innecesarias manteniendo en tu bolso unos snacks y una botella de agua. Este combo te ayudará a sacarte de apuros y a no tener que interactuar innecesariamente con más lugares y objetos fuera del hogar. Cubiertos personales Image zoom Credit: Getty Images Los cubiertos personales reusables no solo son un gran aliado del medio ambiente, hoy en día son ideales para comer fuera de casa. De esta manera te aseguras que solo tú has estado en contacto con los utensilios que llevarás a tu boca. En el mercado existen un sinnúmero de estuches personalizados perfectos para llevar en tu bolso. Cargador portátil Image zoom Credit: Getty Images Tu celular seguramente es uno de esos artículos que no pueden faltar en tu bolso. Sin embargo, muchas veces nos quedamos sin batería mientras estamos por fuera. Mantén en tu bolso un cargador portátil, esto evitará que tengas que pedir uno prestado, además de tocar las áreas de los enchufes eléctricos. Llavero SafeTouch Para los que desean llevar su seguridad a otro nivel, uno de estos llaveros puede ser ideal. Este artículo te ayudará a que no tengas que tocar superficies en elevadores, cajeros automáticos o los dispositivos de pago con tarjetas de crédito en las tiendas, entre otros. Una forma diferente y segura de interactuar con tareas que hacemos cuando estamos fuera de casa.

