Consejos para mantener tu cocina limpia y desinfectada durante Navidad Tips para mantener la cocina limpia antes, durante y después de cada comida en esta Navidad. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una cocina en orden y limpia es fundamental para el bienestar del hogar. Además, tener este espacio libre de impurezas y desorden te facilita encontrar utensilios, alimentos y todo lo necesario a la hora de preparar las comidas. Esta es una de las áreas que utilizamos a diario en casa lo cual hace que sea esencial su limpieza y desinfección, en especial durante la temporada de Navidad. Atender las necesidades de limpieza inmediatamente ayuda a que no se acumulen bacterias y suciedad, por ello, es recomendable que incluyas pequeñas y frecuentes rutinas de aseo. De esta manera, tu cocina se mantendrá limpia y segura por más tiempo. Recuerda que hoy más que nunca, no solo se trata de limpieza, también de cuidar la salud de todos los integrantes de tu hogar. Mantén los gérmenes fuera de este espacio de tu casa aplicando estos sencillos y prácticos tips para que tu cocina parezca de revista durante las fiestas de fin de año. Limpia el fogón después de cada comida Image zoom Limpia el fogón después de cada comida | Credit: Getty Images La zona donde cocinamos los alimentos es utilizada en la preparación de cada comida, convirtiendo el fogón en uno de los lugares donde mayor suciedad se acumula. Las salpicaduras de las ollas o sartenes suceden a diario. Si te aseguras de limpiar el fogón después de cada comida evitaras que esto se convierta en una tarea mayor que luego te tome horas. Utiliza una mezcla de vinagre blanco, agua y un poco de bicarbonato de sodio. Esto ayudará a que el fogón quede limpio y desinfectado. Superficies y gavetas libres de gérmenes Image zoom Superficies y gavetas libres de gérmenes | Credit: Getty Images Las superficies y las puertas de las gavetas son lugares que pueden acumular gérmenes, ya que son manipulados a diario y estamos en constante contacto con estas mientras cocinamos. Mantener paños húmedos desinfectantes a la mano es ideal. De esta forma podrás frecuentemente limpiar estas superficies antes y después de cada preparación de comida. De igual manera, puedes ir limpiando mientras cocinas, así tendrás un espacio limpio y no tendrás que esperar hasta el final para recoger salpicaduras o residuos que aparecen durante la preparación de alimentos. Cocina ventilada Image zoom Cocina ventilada | Credit: Getty Images Asegúrate de ventilar la casa diariamente, en especial el área de la cocina. Esto ayudará a que el ambiente se mantenga fresco y libre de olores indeseados. Utiliza la campana extractora a la potencia adecuada mientras estés cocinando. Muchas veces olvidamos utilizarla y es un gran aliado cuando no contamos con ventanas en la cocina. Organiza mientras cocinas Image zoom Organiza mientras cocinas | Credit: Getty Images Aunque parezca difícil no lo es y lo agradecerás cuando termines de preparar tu comida. Mientras estés cocinando, lava los utensilios que ya no necesites. A su vez, guarda los ingredientes después de usarlos. Incluir estos pequeños hábitos cuando cocinas te ayudará a ordenar y limpiar de una forma mucho más eficaz. Cambia la esponja frecuentemente Image zoom Cambia la esponja frecuentemente | Credit: Getty Images La esponja de lavar los platos es uno de los artículos en donde más bacterias y olores se acumulan. Cámbiala frecuentemente y asegúrate de que no queden residuos de alimentos después de cada lavada. Remojar la esponja en vinagre blanco y un poco de agua ayudará a que los olores se neutralicen, manteniendo tu esponja desinfectada por más días. Sin embargo, recuerda cambiarla al menos cada mes. Limpia el lavaplatos Image zoom Limpia el lavaplatos | Credit: Getty Images Al terminar de lavar los platos, no olvides limpiar adecuadamente el lavaplatos. Un poco de jabón, agua caliente y bicarbonato de sodio son suficientes para dejar este espacio de tu cocina reluciente y libre de residuos. No te olvides del suelo Image zoom No te olvides del suelo | Credit: Getty Images Dale una corta barrida al piso luego de que termines de usar la cocina. Busca los implementos adecuados de limpieza que te faciliten esta labor y que te ayuden a recoger suciedad en tan solo minutos. Primero, recoge las boronas en seco y luego dale una pasada con un utensilio húmedo en caso de que hayan manchas en el piso, especialmente alrededor del fogón y el lavaplatos. Establece un horario Image zoom Establece un horario | Credit: Getty Images Realizar algunas tareas durante la preparación de cada comida sin duda te ayudará a mantener la cocina limpia y desinfectada diariamente. Sin embargo, hay tareas que necesitan un poco más de tiempo, es por ello que establecer un horario para otras funciones es ideal. Designa un día a la semana para limpiar la nevera, cajones y chequear que los alimentos estén en buen estado. De igual forma puedes designar otro día para limpiar el polvo en superficies menos usadas y limpiar los suelos a profundidad. Organizarse y coordinar las tareas dependiendo del horario familiar te dará paz mental y sobretodo, te permitirá tener una cocina saludable.

